Από σήμερα η Snappi σε taxi…δεύει με Freenow by Lyft

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Freenow by Lyft, το #1 taxi app στην Ελλάδα. Η συνεργασία ξεκινά με ένα welcome gift από τη Snappi σε όλους τους χρήστες του Freenow.

Από σήμερα, όσοι χρήστες του Freenow ανοίξουν λογαριασμό στη Snappi και καταθέσουν τουλάχιστον 25€, θα λάβουν 5 αποκλειστικά δώρα αξίας 5€ για διαδρομές με ταξί.

Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για συνεργασίες με αναγνωρισμένα brands, με στόχο να προσφέρουν περισσότερα προνόμια στους χρήστες τους. Η συνεργασία αυτή ενισχύει την παρουσία και των δύο, συνδέοντας τη Snappi με ένα δυναμικό, τεχνολογικά εξοικειωμένο κοινό και το Freenow με ένα σύγχρονο τραπεζικό οικοσύστημα που διευκολύνει την καθημερινότητα των χρηστών.

Ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi, δήλωσε για τη συνεργασία: «Το 2026 ξεκινάμε μια στρατηγική συνεργασία που συνδέει τη Snappi με μία από τις πιο συχνές και καθημερινές ανάγκες των χρηστών: τη μετακίνηση στην πόλη. Το Freenow με ισχυρή τοπική παρουσία και ελληνικές ρίζες, έχει εξελιχθεί σε brand παγκόσμιας εμβέλειας, συνδυάζοντας διεθνή τεχνογνωσία και κλίμακα για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Η Snappi είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για banking. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, θέλουμε η Snappi να είναι παρούσα όχι μόνο στις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, αλλά και στον τρόπο που κινούνται, ζουν και απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους».

H Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της Freenow Ελλάδας, σημείωσε: «Στη Freenow δημιουργούμε συνεργασίες που προσφέρουν πραγματική αξία στους χρήστες μας. Η συνεργασία μας με τη Snappi φέρνει μια νέα εμπειρία στην καθημερινότητά τους, με αποκλειστικά δώρα για τους νέους λογαριασμούς Snappi, ώστε να απολαμβάνουν πιο άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις, γρήγορες συναλλαγές και συνολικά, μια καθημερινότητα πιο ευέλικτη και αποδοτική.»