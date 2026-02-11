Τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ πριν τη λήξη θητειών

Την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας με την υφιστάμενη σύνθεση προγραμματίζει για την ερχόμενη Δευτέρα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Την επόμενη ημέρα (17 Φεβρουαρίου 2026) λήγει η θητεία του προέδρου Κ. Μασσέλου και των δύο αντιπροέδρων Δ. Βαρουτά και Σπ. Παντελή, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν ανακοινωθεί οι διάδοχοί τους. Η θητεία των υπολοίπων μελών της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ λήγει τον Μάρτιο.

Όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει κενό στη λειτουργία της ΕΕΤΤ, κάτι που δεν θα συμβεί για πρώτη φορά. Στελέχη της αγοράς να επισημαίνουν ότι είναι κρίσιμο να συγκροτηθεί σύντομα η νέα Ολομέλεια της ΕΕΤΤ η οποία να υπενθυμίσουμε ότι ασκεί ταυτόχρονα και το σύνολο των αρμοδιοτήτων αρχής ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, εκτός απροόπτου, στην τελευταία συνεδρίαση της υφιστάμενης Ολομέλειας θα συζητηθεί η επικαιροποίηση του κοστολογικού μοντέλου τιμών χονδρικής για τις ευρυζωνικές συνδέσεις (NGA bottom-up LRIC+).

Στη συνέχεια, το κοστολογικό μοντέλο θα γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η τελική του μορφή αναμένεται να εγκριθεί και να παρουσιαστεί από τη νέα ηγεσία της ΕΕΤΤ, χωρίς πάντως να προδιαγράφονται σημαντικές ανατροπές.

Η νέα Ολομέλεια θα κληθεί, επίσης, να λάβει τις τελικές αποφάσεις για τη διαδικασία εκ νέου απονομής του φάσματος κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες των 900 MHz και 1.800 MHz, ένα ακόμη ζήτημα με άμεσο αντίκτυπο στην αγορά.