PlayStation: τιμώντας την Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλέστερου Διαδικτύου, μιας ετήσιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που αναδεικνύει τη σημασία της διαδικτυακής ασφάλειας και ενθαρρύνει την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου gaming περιβάλλοντος για την κοινότητα του PlayStation. Η υποστήριξή μας στην Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου ευθυγραμμίζεται με τη διαρκή μας προσπάθεια να προάγουμε την ασφάλεια και την ευχαρίστηση των παικτών σε όλο το περιβάλλον του PlayStation.

Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους

Παραμένοντας σταθεροί στη δέσμευσή μας, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τους τρεις πυλώνες της διαδικτυακής ασφάλειας — «Control», «Shield», «Enforce» — αξιοποιώντας τα σχόλια των παικτών στην κατεύθυνση των διαρκών βελτιώσεων στα προϊόντα, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες μας. Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα της προόδου που έχουμε επιτύχει.

Υποστηρικτικά εργαλεία για γονείς – Παρουσιάσαμε την εφαρμογή PlayStation Family, σχεδιασμένη για να βοηθά τις οικογένειες να καλλιεργούν πιο υγιείς και ασφαλείς ψηφιακές συνήθειες. Η εφαρμογή προσφέρει στους γονείς μεγαλύτερη σιγουριά, ενώ υποστηρίζει τη σταδιακή ανεξαρτησία των παιδιών, επιτρέποντας τον εύκολο ορισμό ηλικιακά κατάλληλων ελέγχων, τη διαχείριση του χρόνου παιχνιδιού, την άμεση έγκριση αιτημάτων και την ενημέρωση μέσω στοιχείων δραστηριότητας — όλα από την φορητή συσκευή. Ενισχύοντας την ορατότητα και τον έλεγχο του online παιχνιδιού, το PlayStation Family προάγει πιο ισορροπημένες gaming συνήθειες και ενθαρρύνει τον διάλογο γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια. Από την κυκλοφορία της, η εφαρμογή έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο χρήστες σε iOS App Store και Google Play.

Εκπαίδευση γονέων και οικογενειών – Η Catherine Jensen, VP, Global Consumer Experience, PlayStation πρόσφατα συμμετείχε σε μια ουσιαστική συζήτηση με τις Καναδές host του podcast Cat & Nat, με επίκεντρο το πώς οι οικογένειες μπορούν να διαχειριστούν την τεχνολογία στη σύγχρονη καθημερινότητα και να διαμορφώσουν πιο υγιείς και ουσιαστικές συνήθειες γύρω από το gaming. Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν πρακτικά εργαλεία και προσεγγίσεις που βοηθούν τους γονείς να θέτουν ξεκάθαρα όρια, να ενθαρρύνουν το υγιές παιχνίδι και να δίνουν στα παιδιά τον χώρο να ανακαλύπτουν με υπευθυνότητα.

Πρόσβαση σε πόρους ευεξίας

Η παγκόσμια υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσω του playstation.findahelpline.com ή μέσω του web εργαλείου «Find A Helpline», το οποίο ενσωματώθηκε πρόσφατα στη σελίδα υποστήριξής μας στις περισσότερες περιοχές. Το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν γρήγορα τον κατάλληλο υποστηρικτικό πόρο, χωρίς να αποχωρούν από τη σελίδα υποστήριξης.

Συνεχίζοντας το ταξίδι προς ένα ασφαλές και ευχάριστο παιχνίδι

Στη Sony Interactive Entertainment, η διαδικτυακή ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αποστολής μας για τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών gaming. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ασφαλών και ηλικιακά κατάλληλων εμπειριών για παίκτες και οικογένειες, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και με ουσιαστικό έλεγχο για τους παίκτες και τους γονείς στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το gaming.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τα μέτρα διαδικτυακής ασφάλειας, με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία στο PlayStation. Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε υλοποιήσει πιλοτικά προγράμματα επαλήθευσης ηλικίας σε επιλεγμένες αγορές, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς τα εργαλεία αυτά μπορούν να υποστηρίξουν τις οικογένειες. Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από τις αγορές αυτές, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε με προσοχή τις δυνατότητες επαλήθευσης ηλικίας σταδιακά.

Καθώς το παιχνίδι συνεχίζει να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, ανυπομονούμε για ακόμη μία χρονιά που θα υποστηρίξουμε τις ασφαλείς και ευχάριστες εμπειρίες στο PlayStation. Ευχαριστούμε τους παίκτες μας που αποτελούν μέρος αυτού του ταξιδιού, καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ευεξία και τη χαρά.

Ανυπομονούμε για μία χρονιά με ασφαλές gaming για όλους.