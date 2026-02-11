Η Ελλάδα στην κορυφή της ΕΕ στη χρήση AI από τους νέους

Η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) από νέους, με το εντυπωσιακό ποσοστό του 83,5% για την ηλικιακή ομάδα 16 έως 24 ετών. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, ο μέσος όρος χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας στους νέους της ΕΕ ανήλθε στο 63,8%, επίδοση που είναι σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (ηλικίες 16-74 ετών), όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 32,7%. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι νέοι υιοθετούν την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη με ταχύτερους ρυθμούς, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην ψηφιακή συμπεριφορά.
Η ανάλυση των επιμέρους τομέων δραστηριότητας φανερώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται κυρίως για ιδιωτικούς σκοπούς, με το ποσοστό στους νέους να φτάνει το 44,2%, έναντι 25,1% στον γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή χρήση των εργαλείων AI στο πλαίσιο της τυπική εκπαίδευσης, αγγίζοντας το 39,3%, σε πλήρη αντιδιαστολή με το χαμηλό 9,4% που καταγράφεται στο σύνολο των πολιτών. Αντιθέτως, στον επαγγελματικό τομέα τα ποσοστά παραμένουν συγκρίσιμα (15,8% στους νέους έναντι 15,1% στο σύνολο), γεγονός που αποδίδεται στη μη πλήρη ένταξη πολλών νέων στην αγορά εργασίας.
Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις και ψηφιακή πρόσβαση
Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Εσθονία και η Τσεχία, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά χρήσης της τάξης του 82,8% και 78,5% αντίστοιχα στις νεαρές ηλικίες. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες επιδόσεις για την ίδια ηλικιακή κατηγορία εντοπίζονται στη Ρουμανία (44,1%), την Ιταλία (47,2%) και την Πολωνία (49,3%). Πέρα όμως από την τεχνητή νοημοσύνη, η γενική εικόνα της ψηφιακής οικονομίας δείχνει ότι το 94% των ατόμων στην ΕΕ χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με τις κινητές συσκευές να κυριαρχούν, καθώς χρησιμοποιούνται από σχεδόν 9 στους 10 πολίτες για σύνδεση στο διαδίκτυο.
Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των νοικοκυριών, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο άγγιξαν το απόλυτο ποσοστό του 99%, ενώ η Ελλάδα και η Κροατία κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά με 89% και 88% αντίστοιχα. Ωστόσο, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς το 74% των Ευρωπαίων πολιτών παρήγγειλε αγαθά ή υπηρεσίες διαδικτυακά το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση από το 65% του 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, μαζί με τη Ρουμανία, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στη διείσδυση των διαδικτυακών αγορών κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας, με άνοδο που ξεπέρασε τις 20 ποσοστιαίες μονάδες.
Τέλος, στον κρίσιμο τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, το 52% των πολιτών της ΕΕ χρησιμοποίησε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) για την πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας, η οποία διασφαλίζει ασφαλείς συναλλαγές, παρουσιάζει τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ενδεικτικά, στη Δανία η χρήση eID έφτασε το 99%, ενώ στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία τα ποσοστά παρέμειναν εξαιρετικά χαμηλά, στο 10% και 12% αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά, που προέρχονται από την Eurostat, υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής συμπερίληψης και των υποδομών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ένωσης.