Close Menu
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου

Galaxy Unpacked 2026: ένα νέο AI smartphone που κάνει την καθημερινότητα εύκολη και άνετη

infocomBy 1 Min Read Συνέδρια

Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία κινητής σχεδιασμένη να απλοποιήσει την καθημερινότητα. Η νέα σειρά Galaxy S έρχεται με σκοπό να διευκολύνει τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και να εμπνεύσει ασφάλεια. Με τη νέα σειρά, το Galaxy AI θα μοιάζει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Στις 25 Φεβρουαρίου, η Samsung Electronics θα πραγματοποιήσει το Galaxy Unpacked στο San Francisco, όπου θα αποκαλυφθούν οι νεότερες καινοτομίες Galaxy της Samsung – σηματοδοτώντας τη νέα της φάση στην εποχή του AI, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πιο προσωπικό και προσαρμοστικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το https://www.samsung.com/gr/unpacked/, Samsung Newsroom και Samsung YouTube channel με ώρα έναρξης Ελλάδας 8 μ.μ.

Μείνετε συντονισμένοι και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο https://www.samsung.com/gr/unpacked/?lang=el_GR&ch=SOCIAL&chd=PR&xd=organic για να λαμβάνετε όλα τα επερχόμενα teasers, trailers, ενημερώσεις και για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια πριν από το Galaxy Unpacked τον Φεβρουάριο 2026.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Comments are closed.