Πώς οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροές δεδομένων

Οι χειμερινοί αγώνες είναι πιθανόν να ενισχύσουν το ενδιαφέρον γύρω από την άθληση – αλλά προσοχή στους κινδύνους που κρύβουν τα fitness trackers.

Καθώς οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 ξεκίνησαν στις 6 Φεβρουαρίου, εκατομμύρια οπαδοί παγκοσμίως συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν κορυφαίους αθλητές να υπερβαίνουν τα όριά τους. Η ετήσια αυτή παγκόσμια διοργάνωση συχνά εμπνέει τους ανθρώπους να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τα δικά τους προγράμματα ενδυνάμωσης της φυσικής τους κατάστασης – να πηγαίνουν στο γυμναστήριο, να πραγματοποιούν προπονήσεις σε εξωτερικούς χώρους ή απλώς να μετρούν τους παλμούς και άλλα βιομετρικά δεδομένα τους. Ωστόσο, μέσα στη βιασύνη να γίνουν υγιείς και δραστήριοι, πολλοί θα εκθέσουν άθελά τους τον εαυτό τους σε σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε doxing, στοχευμένες επιθέσεις phishing ή ακόμη και αύξηση των ασφαλίστρων υγείας τους.

Συσκευές fitness όπως τα έξυπνα ρολόγια, βραχιόλια ή δαχτυλίδια μπορούν να παρακολουθούν τα βήματα, την ποιότητα του ύπνου και τα βιομετρικά μας δεδομένα, όπως το οξυγόνο στο αίμα ή τους παλμούς της καρδιάς. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εισάγουν κι άλλα δεδομένα υγείας, όπως το βάρος, την ομάδα αίματος, ή την ημερήσια πρόσληψη υγρών. Επιπλέον, μπορούν να καταγράφουν τις προπονήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους και να δημοσιεύουν λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων τους, μαζί με δεδομένα GPS, για να μοιράζονται την πρόοδό τους με φίλους ή οικογένεια.

Ωστόσο, η δημοσίευση αυτών των δεδομένων GPS – είτε γίνεται μέσα στις εφαρμογές του fitness tracker είτε στα κοινωνικά δίκτυα – παρέχει στους επίδοξους χάκερ πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εντοπίσουν την τοποθεσία σας ή για να σας εκμεταλλευτούν μέσω μεθόδων κοινωνικής μηχανικής. Για παράδειγμα, ενώ έχετε πάει για το καθημερινό πρωινό σας τρέξιμο, μπορεί να στείλουν μηνύματα στις επαφές σας από ψεύτικο λογαριασμό που ισχυρίζεται ότι το κινητό σας βρίσκεται απενεργοποιημένο λόγω μπαταρίας και χρειάζεστε οικονομική βοήθεια λόγω κάποιου «τραυματισμού». Γι’ αυτό, πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μοιράζεστε τις διαδρομές σας μόνο με άτομα που εμπιστεύεστε, όχι με το ευρύ κοινό.

Τα fitness trackers μπορούν να διαρρεύσουν δεδομένα των χρηστών τόσο σκόπιμα όσο και ακούσια, με το ρίσκο συχνά να αυξάνεται όταν πρόκειται για κατασκευαστές που δεν διαθέτουν ικανοποιητικό ρυθμιστικό έλεγχο. Εσκεμμένα, ορισμένες εταιρείες – ειδικά οι λιγότερο γνωστές ή οι οικονομικές μάρκες – μπορεί να προχωρήσουν στην εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων που συλλέγονται. Αυτό μπορεί να γίνει διαθέτοντάς τα ή πουλώντας τα (συνήθως χωρίς τα στοιχεία ταυτοποίησης ή σε μαζική μορφή) σε τρίτους, όπως διαφημιστές, data brokers ή ακόμη και ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι, στοιχεία όπως η τοποθεσία σας, οι καρδιακοί σας παλμοί, τα στάδια του ύπνου σας και όσα δεδομένα για την κατάσταση της υγείας σας έχετε εσείς οι ίδιοι εισάγει, μετατρέπονται σε πηγή κέρδους, χωρίς να το αντιληφθείτε. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τα ασφάλιστρα υγείας σε ορισμένες αγορές. Σε χώρες με ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επιπλέον κόστος.

Σε φθηνές ή οικονομικές συσκευές μπορεί να υπάρχουν ακούσιες ελλείψεις στην ασφάλεια. Αδύναμη κρυπτογράφηση στο cloud, ανεπαρκείς ενημερώσεις ή παραμέληση στη διαχείριση των servers μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις, με αποτέλεσμα χάκερ να αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλους όγκους δεδομένων και να τα εκθέτουν ή να τα πωλούν.

«Με τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα να προκαλούν έναν αυξημένο ενθουσιασμό για το fitness, οι χρήστες πρέπει να βάζουν την ασφάλεια των δεδομένων πάνω από την οικονομία. Τα φθηνά trackers μπορεί να γίνουν πύλες εκμετάλλευσης. Επιλέξτε αξιόπιστες μάρκες με αποδεδειγμένο ιστορικό προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μην μετατρέψετε τους στόχους των προπονήσεών σας σε παιχνίδι για τους επιτιθέμενους. Ακόμη και σε αυτές τις συσκευές, εξετάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου και περιορίστε την πρόσβαση στα στοιχεία των προπονήσεών σας», σχολιάζει η Anna Larkina, Ειδική Ανάλυσης Ιστού και Ιδιωτικότητας στην Kaspersky.

Για να προστατευθείτε ενώ γυμνάζεστε ή παρακολουθείτε τη φυσική σας κατάσταση:

Επιλέξτε αξιόπιστες μάρκες fitness tracker που διαθέτουν ισχυρή ασφάλεια και ξεκάθαρες πολιτικές απορρήτου.

Περιοριστείτε σε μία αξιόπιστη εφαρμογή για να μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε τυχόν διαρροές – αποφύγετε την εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων εφαρμογών.

Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου, την ιστορία της μάρκας του fitness tracker και κρατήστε τις προπονήσεις σας ιδιωτικές στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Κατεβάζετε εφαρμογές μόνο από επίσημα app stores για smartphones, όπως το Apple App Store και το Google Play, αλλά θυμηθείτε ότι ακόμη και οι επίσημες πηγές δεν είναι πάντα απολύτως ασφαλείς.

Για να παραμείνετε ασφαλείς, ελέγχετε πάντα τις αξιολογήσεις των εφαρμογών, χρησιμοποιείτε συνδέσμους μόνο από επίσημες ιστοσελίδες και εγκαθιστάτε αξιόπιστο λογισμικό ασφαλείας, όπως το Kaspersky Premium, που μπορεί να εντοπίσει και να μπλοκάρει ύποπτη δραστηριότητα σε περίπτωση που κατεβάσετε κάποια κακόβουλη εφαρμογή.