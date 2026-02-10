Intuit Mailchimp: κερδοφόρο ecommerce marketing με προηγμένες data-driven δυνατότητες

Η Intuit, η παγκόσμια πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που αναπτύσσει τα Intuit TurboTax, Credit Karma, QuickBooks και Mailchimp, ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά καινοτομιών στο Mailchimp που ανοίγουν τον δρόμο για την κερδοφόρα ανάπτυξη των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. Με τη δύναμη της πλατφόρμας Intuit, οι νέες δυνατότητες προσφέρουν περισσότερους τρόπους στους εμπόρους να συνδέουν τα δεδομένα τους και να ενεργοποιούν omnichannel καμπάνιες, επιτυγχάνοντας έως και 30x ROI για πελάτες ecommerce¹ – χωρίς επιπλέον κόστος ή πολυπλοκότητα.

Για τις μικρομεσαίες online εμπορικές επιχειρήσεις, η προσέλκυση νέων πελατών και η ανάπτυξη γίνονται όλο και πιο σύνθετες ως προς τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση. Μόνο το 33% των marketers θεωρεί ότι η στρατηγική του στα προ-opt-in μηνύματά του είναι πλήρως εναρμονισμένη, γεγονός που δυσκολεύει να κατανοήσουν τι οδηγεί σε παραγγελίες και πού χάνονται έσοδα. Χωρίς ενοποιημένη εικόνα των δεδομένων, οι έμποροι στερούνται σαφούς εικόνας για την πραγματική απόδοση της επένδυσής τους. Αν και το email παραμένει βασικός μοχλός εσόδων για το 69% των marketers, η μέγιστη αποτελεσματικότητά του εξαρτάται όλο και περισσότερο από ενοποιημένα δεδομένα και αυτοματισμούς που βοηθούν τις ομάδες να επενδύουν σε ό,τι πραγματικά λειτουργεί.

«Οι ecommerce marketers δέχονται έντονη πίεση να αποδεικνύουν τον ρόλο κάθε καμπάνιας στα έσοδα», δήλωσε η Diana Williams, VP of Product, Intuit Mailchimp. «Με αυτή την κυκλοφορία, οι πελάτες του Mailchimp επωφελούνται από 26% περισσότερα σημεία ενεργοποίησης πώλησης– συγκεντρώνοντας προηγμένα δεδομένα, αυτοματισμούς και analytics σε μία ενιαία πλατφόρμα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κινούνται γρήγορα, να εκτελούν πιο σύνθετες καμπάνιες και να βλέπουν ακριβώς πώς το marketing οδηγεί σε ROI».

Νέες δυνατότητες σχεδιασμένες για ανάπτυξη στο ecommerce

Οι νέες δυνατότητες απαντούν άμεσα στα κύρια προβλήματα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι η έλλειψη χρόνου, η περιορισμένη τεχνογνωσία marketing, η αβεβαιότητα ως προς την απόδοση της επένδυσης και η παρουσία κατακερματισμένων δεδομένων.

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε πωλήσεις: Με βάση τη βελτιωμένη ενσωμάτωση με το Shopify, το Mailchimp Site Tracking Pixel και οι νέες συνδέσεις με πλατφόρμες αξιολογήσεων όπως Yotpo και Judge.me συγκεντρώνουν συναινετικά δεδομένα αγορών και ενδείξεις συναισθήματος σε ένα σημείο. Οι marketers μπορούν να δημιουργούν πιο έξυπνα segments (π.χ. πελάτες υψηλής αξίας, πελάτες σε κίνδυνο, αγοραστές με αυξημένη πιθανότητα επόμενης αγοράς) και να ενεργοποιούν προηγμένους αυτοματισμούς χωρίς πολλαπλά εργαλεία.

Αποδεδειγμένη απόδοση της επένδυσης για επιχειρήσεις ecommerce

Το Mailchimp ήδη προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα για πελάτες ecommerce και οι νέες δυνατότητές του έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτή την επίδραση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Gruppo Terroni, ένας όμιλος εστίασης με παρουσία στο Τορόντο και το Λος Άντζελες, που αξιοποίησε τα ecommerce automations του Mailchimp σε σύνδεση με το Shopify για να επαναδραστηριοποιήσει ανενεργά μέλη του wine club. Μία και μόνο στοχευμένη καμπάνια, η οποία προσέφερε άμεση πρόσβαση σε μία βιβλιοθήκη οδηγών κρασιού, πέτυχε 77% open rate και 28% click-through rate, αποφέροντας μηνιαίο επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 8.000 δολαρίων. Η πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία μέσω της μετάβασης στο Mailchimp είναι πιο εύκολη από ποτέ.

«Είμαι εντυπωσιασμένη», λέει η Ali Mann από την Kaylin + Kaylin Pickles, πελάτη του Mailchimp που μετέβη από το Klaviyo το 2025 για να μειώσει το κόστος και να αποκτήσει πιο στρατηγική υποστήριξη. Η πρώτη καμπάνια του brand ήταν live σε λιγότερο από έναν μήνα και τα open rates υπερδιπλασιάστηκαν.

Οι πελάτες ecommerce αναφέρουν ότι εξοικονομούν κατά μέσο όρο 16 ώρες την εβδομάδα³ μετά την υλοποίηση του Mailchimp, ενώ οι χρήστες Mailchimp SMS βλέπουν έως και 22x ROI⁴ μέσα στον πρώτο χρόνο από την έναρξη της πρώτης καμπάνιας SMS. Επιπλέον, οι πελάτες του Mailchimp που συνδέουν τους λογαριασμούς τους με το Shopify βλέπουν έως και 41 δολάρια απόδοση για κάθε 1 δολάριο επένδυσης⁵.

«Είμαστε μια παγκόσμια επιχείρηση με παρουσία σχεδόν σε κάθε χώρα και προσφέρουμε καινοτομία στο ecommerce που αποδίδει πραγματικό ROI», δήλωσε ο Ciarán Quilty, Senior Vice-President International της Intuit. «Δίνουμε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνδεδεμένα δεδομένα, αυτοματισμούς και AI που λειτουργούν αρμονικά. Έτσι, η μετάβαση στο Intuit Mailchimp δεν είναι απλώς η εύκολη επιλογή σήμερα — είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή τους αύριο».

Συνδέοντας προηγμένες δυνατότητες marketing με απτά εμπορικά αποτελέσματα και με την ευρύτερη χρηματοοικονομική πλατφόρμα της Intuit, το Mailchimp βοηθά τις επιχειρήσεις ψηφιακών πωλήσεων όχι μόνο να υλοποιούν καλύτερες καμπάνιες, αλλά και να λειτουργούν ως πιο κερδοφόρες, data-driven εταιρείες.

Διαθεσιμότητα

Οι νέες ecommerce δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων του ιδιόκτητου Mailchimp Site Tracking Pixel, της επέκτασης του SMS και του transactional messaging, του omnichannel marketing dashboard και των βελτιωμένων εργαλείων migration, αναμένεται να αρχίσουν να διατίθενται παγκοσμίως από τις 10 Φεβρουαρίου για επιλέξιμα πακέτα Mailchimp.