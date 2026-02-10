Close Menu
Η ELPEN επέλεξε τη Knowcrunch για την εκπαίδευση των στελεχών της στο Content Marketing και στα AI εργαλεία

Η Knowcrunch υλοποίησε για την ELPEN και ειδικότερα τα marketing στελέχη της, μία προσαρμοσμένη εκπαίδευση πάνω στο content marketing και το AI. Η εκπαίδευση ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τους περιορισμούς της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ELPEN για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων της και στην επιλογή αξιόπιστων φορέων εκπαίδευσης.

Η Knowcrunch είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα που ανέπτυξε εξειδικευμένα AI courses και παρέχει υψηλού επιπέδου, in-class και e-learning, εκπαίδευση στο digital marketing αλλά και σε AI.

