Cosmote History: 10 χρόνια λειτουργίας

Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το Cosmote History, το μοναδικό ελληνικό κανάλι ντοκιμαντέρ αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη κι έθιμά της Ελλάδας, που δημιούργησε ο όμιλος ΟΤΕ. Από την έναρξή του, το 2016 έως σήμερα, το κανάλι έχει εδραιωθεί ως φορέας γνώσης και πολιτισμού, παρουσιάζοντας περισσότερες από 200 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές της COSMOTE TV και ξεπερνώντας τις 1.000 ώρες πρωτότυπου και ποιοτικού τηλεοπτικού προγράμματος. Παράλληλα, κατέχει σταθερά την πρώτη θέση τηλεθέασης ανάμεσα στα κανάλια ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, με σημαντικό προβάδισμα έναντι των διεθνών θεματικών καναλιών του είδους.

Στη δεκαετή του πορεία, το COSMOTE HISTORY έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς, ιστορικούς, επιστήμονες και αρχαιολόγους, αναδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών: από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη ιστορία, από τις τέχνες και τον πολιτισμό έως την επιστήμη, τη στρατηγική σκέψη, τις μεγάλες προσωπικότητες, την επιχειρηματικότητα, τις παραδόσεις και τους τόπους της Ελλάδας.

Πολλές από τις παραγωγές και συμπαραγωγές του COSMOTE HISTORY, όπως τα ντοκιμαντέρ «Σμιλεμένες Ψυχές» του Σταύρου Ψυλλάκη και «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες» της Μαριάννας Οικονόμου, έχουν διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ. Σημαντικό ορόσημο του καναλιού αποτελεί η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή (2020) με το National Geographic, με τίτλο «Κέρος: Το μυστήριο των σπασμένων ειδωλίων». Από τότε, σε συνεργασία με μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα (Arte, France TV, ZDF), το COSMOTE HISTORY έχει προσθέσει στη φαρέτρα του περισσότερες από 14 διεθνείς συμπαραγωγές, διευρύνοντας την παρουσία του στο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό. Αξιοποιώντας, επίσης, τεχνολογίες αιχμής, όπως 3D animation, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εικόνα σε 4K ανάλυση, έχει μεταφέρει το ντοκιμαντέρ σε μία νέα εποχή, προσφέροντας υψηλής ποιότητας οπτικοακουστική εμπειρία σε κάθε θεατή.

«Το COSMOTE HISTORY δημιουργήθηκε το 2016 με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ, με σκοπό να διαφυλάξει, να αναδείξει και να μεταδώσει την ελληνική ιστορία στο κοινό, και να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Είμαστε περήφανοι που, δέκα χρόνια μετά, το κοινό το έχει αγκαλιάσει και το έχει αναδείξει σε σημείο αναφοράς για το ελληνικό ιστορικό ντοκιμαντέρ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτότυπες παραγωγές υψηλών προδιαγραφών, διευρύνοντας συνεχώς το περιεχόμενό μας, και φωτίζοντας ακόμα περισσότερες πτυχές της ιστορίας μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Διαχρονικός στόχος του καναλιού είναι να λειτουργεί ως πηγή γνώσης, ανοιχτή σε όλους και ειδικά στους νέους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει δωρεάν το COSMOTE HISTORY στα σχολεία, ενισχύοντας την πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών σε αξιόπιστο και ποιοτικό ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

Επετειακό πρόγραμμα με δημοφιλείς παραγωγές και συμπαραγωγές

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 ετών λειτουργίας, το COSMOTE HISTORY παρουσιάζει ένα διμηνιαίο επετειακό πρόγραμμα, (έναρξη τον Φεβρουάριο) με επιλεγμένες παραγωγές και συμπαραγωγές της COSMOTE TV. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές προβολές (22:00) δημοφιλών σειρών ντοκιμαντέρ, όπως «Η αύρα της Προεδρικής Φρουράς», «Underwonder» και «Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην Τεχνητή Νοημοσύνη». Παράλληλα, οι Κυριακές είναι αφιερωμένες σε εμβληματικές ταινίες παραγωγής COSMOTE TV, όπως «Όταν ο Ερμής κράτησε την αναπνοή του» και «Οι πειρατές της Γραμβούσας». Μέσα από την επετειακή θεματική ενότητα (ribbon) «10 χρόνια COSMOTE History» οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν 10 σειρές ντοκιμαντέρ, που σημάδεψαν τη δεκαετή πορεία του καναλιού, όπως οι «Σκοτεινοί θάνατοι στην αρχαιότητα», «Καποδίστριας», «Η Γενιά του ’30», «Σωσμένα» και «Μηχανή του Χρόνου».

Πάνω από 10 νέες παραγωγές/συμπαραγωγές έρχονται το 2026

Το COSMOTE HISTORY συνεχίζει τη δυναμική του πορεία και το 2026, με πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερες από 10 νέες παραγωγές και συμπαραγωγές, καθώς και ειδικά επετειακά αφιερώματα. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν οι νέες σειρές ντοκιμαντέρ «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα» με τον Αrchaestoryteller Θοδωρή Παπακώστα, «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά» με τον διεθνώς αναγνωρισμένο εθνομουσικολόγο Christopher King, καθώς και το «Λίκνο της Δημοκρατίας» για την ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.