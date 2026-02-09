Το Space Network θέτει σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα για το διαστημικό οικοσύστημα στην Ελλάδα

Το Space Network, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας παγκοσμίως, ανακοινώνει το λανσάρισμα της ψηφιακής του πλατφόρμας στην Ελλάδα. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως κόμβος διασύνδεσης που θα φέρει κοντά διαστημικές εταιρείες, θεσμικούς φορείς, startups και πανεπιστήμια, δημιουργώντας σταθερές συνθήκες διαλόγου και συνεργασίας.

Η νέα πλατφόρμα υποστηρίζεται από το Space Network | Greece, δηλαδή το hub της εταιρείας στην Ελλάδα, το οποίο ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης του οργανισμού. Αντίστοιχα hubs έχουν ιδρυθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Αφρική, ενώ μέσα στους επόμενους 6 μήνες θα ανακοινωθούν ακόμα 9 hubs σε διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Space Network θα είναι κλειστή. Έτσι, τα μέλη και οι συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες συνεργασίας, αποκλειστικό περιεχόμενο, events, δεδομένα από την αγορά καθώς και δυνατότητες διασύνδεσης με επαγγελματίες του κλάδου και νέα ταλέντα, που δεν θα είναι δημόσια διαθέσιμες. Μάλιστα, τα πρώτα 100 μέλη που θα ενταχθούν στην πλατφόρμα θα λάβουν αποκλειστικό εκπτωτικό κωδικό για τη συνδρομή τους. Το μοντέλο αυτό εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή και τη δέσμευση των μελών καθώς και την ποιότητα του περιεχομένου και των συνεργασιών.

«Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μία επαγγελματική πλατφόρμα συνεργασίας, που θα συνδέσει το διαστημικό οικοσύστημα της Ελλάδας με αγορές, θεσμούς και οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», σημείωσε ο Φώτιος Κοτζακιουλάφης, Hub Manager του Space Network | Greece.

Η επιλογή της Ελλάδας τόσο για την ίδρυση του hub, όσο και για το λανσάρισμα της πλατφόρμας δεν είναι τυχαία. Η ελληνική διαστημική βιομηχανία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης με σημαντικές διεθνείς επενδύσεις αλλά και κρατικά προγράμματα να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαστημική οικονομία ανήλθε σε περίπου 630 δισ. δολάρια το 2023 και εκτιμάται ότι έως το 2035 θα ξεπεράσει τα 1,8 τρισ. δολάρια. Πρόκειται, επομένως, για έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως, με αυξανόμενες ευκαιρίες για καινοτομία, επενδύσεις και διεθνείς συνεργασίες.

Ο ιδρυτής και CEO του Space Network, Andy Campbell, ανέφερε: «Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Space Network στην Ελλάδα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμάς. Η συνεχής ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της θέση, καθιστούν τη χώρα ιδανικό κόμβο για την σύνδεση διαφορετικών αγορών. Επενδύοντας στη χώρα μέσω του Space Network|Greece, συμβάλλουμε στο όραμά μας για ένα διεθνές δίκτυο τοπικών κόμβων υπό την παγκόσμια επωνυμία και ηγεσία του Space Network».

Ο διαστημικός τομέας λειτουργεί πλέον ως ένα κατεξοχήν παγκόσμιο οικοσύστημα, με έντονο διεθνή προσανατολισμό. Ανταποκρινόμενο σε αυτή τη δυναμική, το Space Network έχει αναπτύξει ένα μοντέλο λειτουργίας που συνδυάζει την παγκόσμια στρατηγική του οργανισμού με τα τοπικά hubs. Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα του Space Network, η οποία ενισχύει τη διασύνδεση των μελών, προσφέροντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ταλέντο, αγορές, περιεχόμενο υψηλής αξίας και διεθνείς συνεργασίες.