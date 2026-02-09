Η Megasoft στη HORECA 2026: τεχνολογία που οδηγεί τη νέα εποχή στην εστίαση

Η Megasoft, ισχυρή ελληνική εταιρεία στον χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού, συμμετέχει και φέτος στην έκθεση HORECA, τη μεγαλύτερη διοργάνωση για τον κλάδο της εστίασης, που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Metropolitan Expo.

Με 34 χρόνια τεχνογνωσίας, σταθερή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και χιλιάδες επιχειρήσεις να εμπιστεύονται καθημερινά τις λύσεις της, η Megasoft συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την οργάνωση του σύγχρονου επιχειρείν.

Στο Hall 2 – Stand D35, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά τις εξειδικευμένες λύσεις PRISMA Win που καλύπτουν κάθε επιχείρηση εστίασης σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες της καθημερινής δραστηριότητας: παραγγελιοληψία, ταμείο, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση διανομών, αποθέματα, έλεγχο κόστους, αναλυτική εικόνα πωλήσεων κ.ά..

Στο περίπτερο της Megasoft παρουσιάζονται εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης για επιχειρήσεις εστίασης με αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις. Από την οργάνωση κουζίνας και χώρων αναμονής με KDS & Order Status Board (OSB) και τη διασύνδεση με πλατφόρμες delivery (eFood, Wolt, Box), έως Loyalty, eMenu, eOrder, real-time στατιστικά και εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ψηφιακές και φορολογικές υποχρεώσεις εξελίσσονται συνεχώς, η Megasoft παραμένει σταθερά μπροστά ενσωματώνοντας έγκαιρα στις λύσεις της, λειτουργίες που υποστηρίζουν τη συμμόρφωση επιχειρήσεων, όπως η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω Παρόχου InvoiceLink, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας μέσω eErgani.

Ως εγκεκριμένος προμηθευτής στο Πρόγραμμα ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’», προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις επιχειρήσεις μέσω του Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης InvoiceLink, με επιδότηση 100%.

Με στρατηγική προσήλωση στην καινοτομία, ισχυρό δίκτυο συνεργατών σε κάθε πόλη της Ελλάδας και της Κύπρου και λύσεις που εφαρμόζονται στην πράξη, η Megasoft συνεχίζει να διαμορφώνει τα δεδομένα στον χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού.