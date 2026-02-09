Γιώργος Παππάς, Ericsson: Η κινητή συνδεσιμότητα είναι στρατηγικό εθνικό περιουσιακό στοιχείο

Ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson Hellas, και Επικεφαλής της Ericsson για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία, Βουλγαρία, μιλάει στο InfoCom για το κρίσιμο ορόσημο του πρώτου εξαμήνου του 2026, οπότε αναμένεται η καθολική λειτουργία δικτύων 5G Standalone στην Ελλάδα. Περιγράφει το τέλος της εποχής του best-effort και αναλύει πώς η αγορά μπορεί να υπερβεί τον πόλεμο τιμών, μεταβαίνοντας από την πώληση δεδομένων στην πώληση εγγυημένης εμπειρίας μέσω εργαλείων όπως το network slicing και τα Open APIs. Παράλληλα, εξηγεί τη μετεξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε «ψηφιακό εγκέφαλο» των υποδομών, και αναδεικνύει την αξία των ιδιωτικών δικτύων για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας. Θέτοντας, τέλος, το ζήτημα σε εθνική βάση, προτείνει την αποκλειστική χρήση 5G στην Πολιτική Προστασία, και υπογραμμίζει πως η Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας τη συνδεσιμότητα ως στρατηγικό κεφάλαιο, μπορεί να μετεξελιχθεί από ακόλουθο των εξελίξεων σε πρωταγωνιστή στον δρόμο προς το 6G.

I.C.: Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρόσφατου Ericsson ConsumerLab Report, στην ελληνική αγορά καταγράφεται ένα σαφές χάσμα. Ενώ σχεδόν 6 στους 10 χρήστες αναγνωρίζουν την αξία της εγγυημένης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, μόλις 1 στους 5 δηλώνει έτοιμος να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα. Πού αποδίδετε αυτή την απόκλιση, και με ποιον τρόπο μπορεί να μετατραπεί η αναγνώριση της ανάγκης σε εμπορική πραγματικότητα;

Γ.Π.: Κατ’ αρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου που σε αυτή τη σημαντική έρευνα του Ericsson Consumer Lab, η ελληνική αγορά επιλέχθηκε να είναι μεταξύ των χωρών αναφοράς που υποδηλώνει τη σημαντικότητά της. Η σημαντική αυτή απόκλιση που αναφέρουν στην έρευνα οι Έλληνες καταναλωτές, αντανακλά έναν συνδυασμό αφ’ ενός της εμπειρίας τους στην κινητή τηλεφωνία μέχρι σήμερα και αφ’ ετέρου της περιορισμένης έκθεσής τους σε νέες εφαρμογές και υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν με το 5G Standalone.

Οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει για χρόνια σε best-effort κινητή συνδεσιμότητα της οποίας η τιμολόγηση ορίζεται κυρίως με πάγιο μηνιαίο ποσό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση κατανόηση των επερχόμενων αλλαγών που φέρνει το 5G Standalone. Το καθήκον μας ως κλάδος, είναι να περάσουμε από γενικές και αφηρημένες προτάσεις σε συγκεκριμένες εμπειρίες.

Όταν οι καταναλωτές βιώσουν πώς μία συνδρομή κινητής τηλεφωνίας με εγγυημένη απόδοση μέσω δεσμευμένων τεχνικών χαρακτηριστικών, βελτιώνει την εμπειρία τους μέσω αντίστοιχων υπηρεσιών, για παράδειγμα σε εκδηλώσεις (αθλητικές, κονσέρτα και συναυλίες), στην απομακρυσμένη εργασία, στην υγειονομική περίθαλψη, στα παιχνίδια μέσω κινητής τηλεφωνίας (mobile gaming), σε βιωματικές εφαρμογές (immersive applications) και άλλα, τότε η προθυμία τους να ανταποκριθούν σε καταβολή επιπρόσθετου τιμήματος θα αυξάνεται. Σε μία συνδρομή που προσφέρει διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα (differentiated connectivity), οι διαφανείς και απλές τιμολογιακές πολιτικές καθώς και ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι κρίσιμες για να αναδειχθεί αυτή η ανάγκη των καταναλωτών και να υιοθετηθεί εμπορικά.

I.C.: Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα (differentiated connectivity) αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση του πολέμου τιμών. Θεωρείτε ότι το 5G Standalone είναι η μοναδική οδός για τους παρόχους ώστε να ανακτήσουν τα διαφυγόντα έσοδα που, όπως αναφέρεται στην έκθεση, αγγίζουν έως και δύο μήνες ARPU ετησίως;

Γ.Π.: Το 5G Standalone δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι πάροχοι να βλέπουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά στην αύξηση του ARPU και στην αντιμετώπιση του πολέμου τιμών στον κλάδο. Ένα 5G Standalone δίκτυο είναι απαραίτητο για την υλοποίηση εξελιγμένων τεχνικών, όπως το network slicing σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας με δεσμευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εγγυημένη απόδοση του δικτύου, όπως για παράδειγμα στην καθυστέρηση στην απόκριση του δικτύου (latency), στην ταχύτητα της ανοδικής ζεύξης (uplink) για ζωντανή μετάδοση βίντεο και δημιουργία περιεχομένου και της αύξησης της ποιότητας της υπηρεσίας (Quality of Service).

Φανταστείτε πως θα είναι ο κόσμος της κινητής τηλεφωνίας και των αγορών της στο μέλλον. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα έχουν 5G ή και 6G συνδεσιμότητα για σημαντικές και κρίσιμες λειτουργίες τους, η κρίσιμης αποστολής λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας / Δημόσιας Ασφάλειας θα διέπεται πλήρως από τις τεχνολογικές δυνατότητες του 5G, τόσο στην πρόνοια όσο και στην αντιμετώπιση καταστροφών, οι διάφοροι κλάδοι καταναλωτών θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά 5G και 6G για αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαδραστικότητά τους με το δίκτυο συνδεσιμότητας θα είναι συνεχής με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και την αναβαθμισμένη εμπειρία τους.

Αυτή η εποχή σηματοδοτεί μία μετάβαση από την τιμολογιακή πολιτική των παρόχων με προγράμματα όγκων δεδομένων, στα προγράμματα με βάση την απόδοση του δικτύου και την εμπειρία του καταναλωτή / επιχειρήσεων χρηστών. Οι πάροχοι που προετοιμάζονται ήδη σήμερα για την νέα αυτή εποχή, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να ανακτήσουν το χαμένο ARPU και να δημιουργήσουν βιώσιμα και ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα.

I.C.: Οι καταναλωτές ζητούν πλέον αποδείξεις ποιότητας, όπως ειδικά εικονίδια στην οθόνη, ή reports σε πραγματικό χρόνο. Πόσο έτοιμη είναι η τεχνολογική υποδομή στην Ελλάδα ώστε να προσφέρει αυτή τη διαφάνεια, και να περάσει από τη λογική του best effort σε εγγυημένα επίπεδα απόδοσης ανά εφαρμογή;

Γ.Π.: Σε αυτή την έρευνα, οι καταναλωτές δίνουν πράγματι ξεκάθαρα τις ανάγκες τους και με κάποιο τρόπο σκιαγραφούν τη μελλοντική τους διαδραστική σχέση με το κινητό τους δίκτυο. Θέλουν το δίκτυο να ανταποκρίνεται άμεσα στις καθημερινές ανάγκες τους, και μάλιστα να είναι τόσο ευέλικτο ώστε να το επιτυγχάνουν ανά πάσα στιγμή.

Σχετικά με την τεχνολογική υποδομή, η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου, στο πρώτο εξάμηνο του 2026, όλοι οι πάροχοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, θα έχουν θέσει σε λειτουργία δίκτυα 5G Standalone τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την υπέρβαση που περιγράφεται στην ερώτηση. Ήδη η Cosmote Telekom που έχει προχωρήσει σε εμπορική εκμετάλλευση του 5G Standalone νωρίτερα, διαθέτει υπηρεσίες στην αγορά που βασίζονται στην τεχνική Slicing, τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα λειτουργίας αποδείξεις ποιότητας, οι κατασκευαστές αλλά και το γενικότερο οικοσύστημα της κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών και των εφαρμογών, επιταχύνουν την ανάπτυξή της παγκοσμίως. Όσον αφορά στα δίκτυα, σύντομα αυτή η απαίτηση θα υλοποιηθεί αφού βρίσκεται σε ώριμη φάση ανάπτυξης και η ελληνική αγορά, λόγω της ετοιμότητας της δικτυακής υποδομής, μπορεί να βρίσκεται στο πρώτο κύμα υλοποίησης, συνυπολογίζοντας πάντα και τις προτεραιότητες των παρόχων.

I.C.: Έχετε αναφερθεί συχνά στην αλληλεξάρτηση μεταξύ AI, Cloud και συνδεσιμότητας. Με την προβλεπόμενη αύξηση της χρήσης αυτόνομης AI στο 45% εκτός οικίας έως το 2030, πώς διασφαλίζεται ότι τα δίκτυα θα αντέξουν τις απαιτήσεις για εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και υψηλό εύρος ζώνης στο uplink;

Γ.Π.: Καθώς οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης διεισδύουν όλο και περισσότερο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινωνία, το επίκεντρο της βιομηχανίας της αναμένεται να διευρυνθεί πέρα από τα data centers, τους ημιαγωγούς και τα μεγάλα μοντέλα (large models). Τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε νέες εφαρμογές και συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων, drones, ανθρωποειδών, καθώς και γυαλιών εκτεταμένης πραγματικότητας, μεταξύ άλλων. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω με σημαντική αύξηση της χρήσης εκτός οικίας σύμφωνα με την έρευνά μας.

Γίνεται, επομένως, επιτακτική η ανάγκη να υποστηριχτούν οι ποικίλες απαιτήσεις αυτών των νέων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης από τα δίκτυα.

Η best-effort συνδεσιμότητα, όπως παρέχεται από το 4G και το WiFi, δεν μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη αξιοπιστία, ασφάλεια και απόδοση. Αυτά τα δίκτυα δεν παρέχουν εγγυήσεις για τη διαχείριση των μεγάλων όγκων δεδομένων των μοντέλων της Τεχνητής Νοημοσύνης, για παράδειγμα στην ταχύτητα ανοδικής ζεύξης (uplink), στη χαμηλή καθυστέρηση του δικτύου (latency) που απαιτείται για τις σχεδόν real-time αποκρίσεις, καθώς και στην ταυτόχρονη υποστήριξη πολλαπλών συσκευών διαφορετικού τύπου. Κοιτάζοντας μπροστά, το 6G θα στηριχθεί τεχνολογικά στα δίκτυα που δημιουργεί το 5G Standalone, επιτρέποντας ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες ανοδικής ζεύξης uplink, βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα και πιο έξυπνη χρήση του ραδιοφάσματος.

Με την εμπορική διαθεσιμότητα του 5G Standalone, οι πάροχοι είναι εξοπλισμένοι ώστε να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες και να αξιοποιήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η υλοποίηση του μέλλοντος, που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, θα εξαρτηθεί από τα δίκτυα που θα επιλέξουμε να αναπτύξουμε σήμερα. Ένα ανοιχτό, ασφαλές και διαλειτουργικό τεχνολογικό υπόβαθρο, που θα περιλαμβάνει δίκτυα 5G/6G, υποδομές cloud, ημιαγωγούς και Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των νέων εφαρμογών σε παγκόσμια κλίμακα.

I.C.: Ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών 5G εμφανίζεται σήμερα επιφυλακτικό ή αδιάφορο για τη διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα. Πιστεύετε ότι η λύση βρίσκεται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας απευθείας στις εφαρμογές μέσω Open APIs, ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει την εμπειρία χωρίς να χρειάζεται να ασχολείται με το μοντέλο χρέωσης;

Γ.Π.: Φυσικά, και ο λόγος είναι ότι η διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα και τα APIs του δικτύου είναι εγγενώς συνδεδεμένα. Τα APIs είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι προγραμματιστές εφαρμογών αποκτούν ελεγχόμενη πρόσβαση στο δίκτυο ώστε να αξιοποιήσουν τις προηγμένες δυνατότητές τους, μετατρέποντας τη συνδεσιμότητα από παθητική υπηρεσία σε ενεργό μέρος της ψηφιακής εμπειρίας. Τα APIs που επιτρέπουν την έξυπνη χρήση των δυνατοτήτων του δικτύου -από την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη και την πιστοποίηση της συσκευής έως τις υπηρεσίες ακριβής γεωγραφικής θέσης και την προσαρμογή της απόδοσης του δικτύου κατ’ απαίτηση- γίνονται αναπόσπαστο στοιχείο των εμπορικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι πάροχοι. Καθώς η υιοθέτηση του 5G Standalone επιταχύνεται, αυτή η μεταμόρφωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Ένα δίκτυο 5G SA επιτρέπει στους παρόχους να εκθέτουν αυτές τις δυνατότητες, προσφέροντας ουσιαστικά ένα δίκτυο κατ’ απαίτηση σε επιχειρήσεις, καταναλωτές αλλά και στους προγραμματιστές.

Σε πρακτικό επίπεδο, μία εταιρεία online παιχνιδιών (mobile gaming), ένας υγειονομικός οργανισμός ή μία χρηματοοικονομική πλατφόρμα, μπορούν να ζητήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα, χαμηλότερη καθυστέρηση απόκρισης του δικτύου ή μεγαλύτερη αξιοπιστία για κρίσιμες δραστηριότητες. Πρώτες τέτοιες εφαρμογές που υλοποιούνται μέσω APIs: η ανίχνευση του γνωστού SIM swap και η επαλήθευση του τηλεφωνικού αριθμού χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα για την αποτροπή απάτης και την επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας της συσκευής.

Για τους παρόχους, η εκμετάλλευση των APIs του δικτύου, αποτελεί ένα νέο εμπορικό μοντέλο, μία νέα μορφή επιπρόσθετων εσόδων που δεν βασίζεται στην αύξηση της συνδρομής του τελικού χρήστη.

Η Ericsson διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε αυτό το οικοσύστημα, προωθώντας την εκβιομηχάνιση των APIs του δικτύου και ενισχύοντας συνεργασίες, φιλοδοξώντας να παρέχει στους προγραμματιστές απλή πρόσβαση σε αυτά παγκοσμίως. Αυτή η προσέγγιση βοηθά την απλούστευση στη δημιουργία υπηρεσιών κι εφαρμογών, επιταχύνει την καινοτομία και ενσωματώνει τη διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα στην εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να επιλεγεί από τον τελικό χρήστη, επιχείρηση ή καταναλωτή.

I.C.: Στο πεδίο των αυτόνομων δικτύων, πώς μετασχηματίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη από ένα εργαλείο υποστήριξης σε έναν ψηφιακό εγκέφαλο που διαχειρίζεται αυτοματοποιημένα τις υποδομές της Ericsson, και τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργική αποδοτικότητα των παρόχων στην περιοχή ευθύνης σας;

Γ.Π.: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα αλλάξει ριζικά τις λειτουργίες των δικτύων και θα αυξήσει την ευελιξία των παρόχων στην επιχειρηματικότητα. Το ταξίδι της Τεχνητής Νοημοσύνης που εφαρμόζεται στις τηλεπικοινωνίες, προς τα αυτόνομα δίκτυα δημιουργεί επιχειρηματική αξία μέσω της βελτιωμένης απόδοσης, της υψηλότερης αποδοτικότητας, της βελτιωμένης εμπειρίας των πελατών, καθώς και της δυνατότητας ενεργοποίησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Λειτουργικές εργασίες του δικτύου, που κάποτε εκτελούνταν από ανθρώπους -όπως η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση / ρύθμιση προβλημάτων του δικτύου- διαχειρίζονται όλο και περισσότερο αυτόματα από ευφυή συστήματα που εκπαιδεύονται συνεχώς κι ως εκ τούτου βελτιώνονται. Ενώ, λοιπόν, τα σημερινά δίκτυα αυτοματοποιούν ήδη κάποιες ρουτίνες λειτουργιών, τα αυτόνομα δίκτυα του άμεσου μέλλοντος προχωρούν πολύ παραπέρα, διαχειριζόμενα ολόκληρο τον κύκλο ζωής του δικτύου, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή του έως την εξασφάλιση της υπηρεσίας στο χρήστη, τη συντήρηση και την βελτιστοποίησή της. Σε αυτό το μοντέλο, οι πάροχοι δεν ορίζουν πλέον μεμονωμένες λειτουργικές ενέργειες στο δίκτυο αλλά προσδιορίζουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν -για παράδειγμα, μεγαλύτερη αξιοπιστία απόδοσης σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή χαμηλότερη καθυστέρηση για μία κρίσιμη υπηρεσία- και ο ψηφιακός εγκέφαλος του δικτύου αποφασίζει πώς να τα επιτύχει. Η Ericsson χρησιμοποιεί κορυφαίες στον κλάδο έξυπνες λύσεις βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να ξεπεράσει την τεχνική πολυπλοκότητα, να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών και εμπορικών προσφορών, να αυξήσει την απόδοση του δικτύου, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να επιτρέψει τον αυτοματισμό δικτύων – όλα με κεντρική εστίαση στην επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και την ενεργοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

I.C.: Δεδομένου ότι το παράθυρο ευκαιρίας για το 5G απαιτεί άμεση δράση, ποια είναι η εικόνα που έχετε για την υιοθέτηση ιδιωτικών δικτύων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως τα Logistics, τα λιμάνια και η βαριά βιομηχανία; Υπάρχουν νέα success stories αντίστοιχα με εκείνα του εξορυκτικού κλάδου;

Γ.Π.: Η ευκαιρία για ιδιωτικά δίκτυα παγκοσμίως είναι άμεση και σημαντική. Στρατηγικοί τομείς όπως οι μεταφορές / εφοδιαστική αλυσίδα, τα λιμάνια, η ενέργεια και η βιομηχανία αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι παραδοσιακές λύσεις συνδεσιμότητας δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτοματισμού, λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποίηση επιχειρήσεων κρίσιμης σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιδιωτικά δίκτυα 5G αναδύονται ως καταλύτης ψηφιακού μετασχηματισμού, παρέχοντας αξιόπιστη, ασφαλή και υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητα που μπορεί να προσαρμοστεί σε ειδικές βιομηχανικές ανάγκες.

Στην Ελλάδα, ήδη παρατηρούμε αρχικό ενδιαφέρον και κινητικότητα σε αρκετούς κλάδους, όπως αναφέρατε, στον Εξορυκτικό, στις Μεταφορές (Λιμάνια – Αεροδρόμια – Εμπορευματικοί Σταθμοί) και στη Βιομηχανία, ενώ βλέπουμε να προστίθενται νέοι, όπως ο Υγειονομικός κλάδος και η Βιομηχανία του Θεάματος.

Τα ιδιωτικά δίκτυα 5G μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα την εθνική ανταγωνιστικότητα επιτρέποντας στις βιομηχανίες να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία και ανθεκτικότητα. Δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας, η άμεση δράση είναι απαραίτητη και αυτοί που την υιοθετούν πρώτοι αποκτούν ήδη στρατηγικά πλεονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε κλάδου. Αναμένουμε ότι τα ιδιωτικά δίκτυα θα εξελιχθούν σε θεμελιώδη υποδομή για τους πιο δυναμικούς και κρίσιμους οικονομικούς τομείς της Ελλάδας.

I.C.: Ως επικεφαλής για μία ευρεία γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει την Κύπρο, τη Μάλτα και τα Βαλκάνια, πού τοποθετείτε την Ελλάδα στον χάρτη της ψηφιακής ωριμότητας; Ποιες είναι οι κοινές προκλήσεις και οι ιδιαιτερότητες που συναντάτε στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ericsson σε αυτές τις αγορές;

Γ.Π.: Η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο με την έλευση του 5G και σήμερα της Τεχνητής Νοημοσύνης και βρίσκεται ανάμεσα στις πιο δυναμικές αγορές στην ευρύτερη περιοχή μας. Ο ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης του 5G, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα και η αποδεδειγμένη εστίαση και διάθεση της πολιτείας για τεχνολογική καινοτομία αποτελούν σαφή πλεονεκτήματα στην ψηφιακή ωριμότητα της χώρας. Κοινές προκλήσεις που συναντάμε στην Κύπρο, τη Μάλτα και τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν την έγκαιρη προετοιμασία των αγορών στη νέα εποχή, την εστίαση των κρατών στο ψηφιακό μετασχηματισμό τους, τη διαθεσιμότητα δεξιοτήτων στην αγορά και την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών εμπορικών μοντέλων από το οικοσύστημα του κλάδου και φυσικά τη στρατηγική των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών για τη διάθεση του φάσματος συχνοτήτων.

Η Ελλάδα θα πρέπει να επιταχύνει τις επενδύσεις στην κινητή συνδεσιμότητα και να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος της ανάπτυξης της κινητής συνδεσιμότητας, κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, ώστε να ηγηθεί αναμφίβολα της ψηφιακής ωριμότητας στην ευρύτερη περιοχή.

I.C.: Κλείνοντας, ποιες είναι οι φιλοδοξίες της Ericsson για την ελληνική αγορά την επόμενη τριετία; Πώς σκοπεύετε να συμβάλετε ώστε η χώρα να μην περιοριστεί σε ρόλο ακολούθου των εξελίξεων, αλλά να πρωταγωνιστήσει στη μετάβαση προς την οικονομία του 5G Standalone;

Γ.Π.: Η φιλοδοξία μας είναι να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας, τους παρόχους, ώστε να τοποθετήσουμε την Ελλάδα ως πρωτοπόρο στην εποχή του 5G Standalone, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η χώρα, καταναλωτές και επιχειρήσεις, είναι πλήρως προετοιμασμένη για την ομαλή μετάβαση προς το 6G. Θέλουμε να παίξει η Ελλάδα πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου, αφού πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσει να διακριθεί τεχνολογικά και να συγκεντρώσει επενδύσεις που θα επιταχύνουν περαιτέρω την οικονομική της ανάπτυξη. Τα επόμενα τρία χρόνια, θα επικεντρωθούμε στην επιτάχυνση της υιοθέτησης του 5G Standalone στην αγορά, στην ενεργοποίηση της διαφοροποιημένης συνδεσιμότητας σε ευρεία κλίμακα και στην επέκταση των ιδιωτικών δικτύων σε κρίσιμους κλάδους.

Επίσης, φιλοδοξούμε την αναβάθμιση των δικτύων σε Αυτόνομα, με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σημαντικές λειτουργίες τους. Παράλληλα, να επηρεάσουμε την πολιτεία ώστε οι λειτουργίες της Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Ασφάλειας να υιοθετήσουν το 5G ως την αποκλειστική επιλογή συνδεσιμότητας για να επιτευχθεί επιτέλους η αποτελεσματική οργάνωση της πρόνοιας και της διαχείρισης των κρίσεων που τόσο πολύ έχει πληγεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Εξίσου σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τη στενή συνεργασία σε όλο το οικοσύστημα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, ώστε η Ελλάδα να μην ακολουθεί απλώς τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Η κινητή συνδεσιμότητα είναι στρατηγικό εθνικό περιουσιακό στοιχείο και, επενδύοντας έγκαιρα και αποφασιστικά, η Ελλάδα διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα για να ηγηθεί τόσο στην εποχή του 5G Standalone όσο και στην αναδυόμενη εποχή του 6G.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom