Vodafone Ελλάδας: Αύξηση 5,5% στα έσοδα από υπηρεσίες στο τρίτο τρίμηνο

Αύξηση 5,5% στα έσοδα από υπηρεσίες κατέγραψε η Vodafone Ελλάδας στο τρίτο τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες ο μητρικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος.

Σε απόλυτα μεγέθη, τα έσοδα από υπηρεσίες για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2025, διάστημα που αντιστοιχεί στο τρίτο τρίμηνο της χρήσης της η οποία ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2026, ανήλθαν σε 247 εκατ. ευρώ, έναντι 234 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2024.

Η συνολική συνδρομητική βάση στην κινητή τηλεφωνία διαμορφώθηκε στο τέλος της περιόδου σε 4.040.000 πελάτες, καταγράφοντας υποχώρηση 6,6% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, ενισχυμένη εμφανίζεται η συμμετοχή των συνδρομητών με συμβόλαιο, οι οποίοι πλέον αντιπροσωπεύουν το 54,2% του συνόλου, έναντι 48,1% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι καθαρές προσθήκες συνδέσεων συμβολαίου ανήλθαν σε 29 χιλιάδες.

Το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU) στην κινητή τηλεφωνία διαμορφώθηκε σε 11 ευρώ, από 10,1 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, ο αριθμός των συνδρομητών στο τέλος Δεκεμβρίου ήταν 909.000, μειωμένος κατά 1,4% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν (922.000). Σε τριμηνιαία βάση, ωστόσο, καταγράφεται μικρή βελτίωση, καθώς στο τέλος Σεπτεμβρίου οι συνδρομητές ήταν 908.000.

Έντονα ανοδική παρέμεινε η κατανάλωση δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία, η οποία αυξήθηκε κατά 34,4%, με τον συνολικό όγκο να φτάνει τα 207.997 TB, από 154.733 TB την αντίστοιχη περσινή περίοδο.