Ρυθμιστικό χάος και τεχνητή νοημοσύνη πιέζουν τους leaders της κυβερνοασφαλείας

Η χαοτική άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, η ρυθμιστική αστάθεια και ένα επιταχυνόμενο τοπίο απειλών αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις κορυφαίες τάσεις κυβερνοασφάλειας για το 2026, σύμφωνα με την Gartner. Οι επικεφαλής της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο καλούνται να πλοηγηθούν σε αχαρτογράφητα νερά φέτος, καθώς αυτές οι δυνάμεις συγκλίνουν, δοκιμάζοντας τα όρια των ομάδων τους σε ένα περιβάλλον που ορίζεται από τη συνεχή αλλαγή. Όπως δήλωσε ο Alex Michaels, Director Analyst στην Gartner, η κατάσταση αυτή απαιτεί νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση του κυβερνοκινδύνου, την ανθεκτικότητα και την κατανομή των πόρων, επηρεάζοντας τον μετασχηματισμό της διακυβέρνησης.
Η πρώτη τάση αφορά την «Agentic AI» (Πρακτορική Τεχνητή Νοημοσύνη), η οποία χρησιμοποιείται ταχύτατα από υπαλλήλους και προγραμματιστές, δημιουργώντας νέες επιφάνειες επίθεσης για τους οργανισμούς. Η επέκταση αυτή τροφοδοτείται περαιτέρω από πλατφόρμες no-code/low-code και την πρακτική του «vibe coding», οδηγώντας στον πολλαπλασιασμό μη διαχειριζόμενων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται την ύπαρξη μη ασφαλούς κώδικα και πιθανών παραβιάσεων της κανονιστικής συμμόρφωσης. Ο κ. Michaels τόνισε ότι ενώ οι πράκτορες AI και τα εργαλεία αυτοματοποίησης γίνονται ολοένα και πιο προσιτά και πρακτικά για υιοθέτηση από τους οργανισμούς, η ύπαρξη ισχυρής διακυβέρνησης παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια.
Διακυβέρνηση Πρακτόρων AI και Ρυθμιστική Αστάθεια
Οι ηγέτες της κυβερνοασφάλειας οφείλουν να εντοπίζουν τόσο τους εγκεκριμένους όσο και τους μη εγκεκριμένους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμόζοντας ισχυρούς ελέγχους για κάθε κατηγορία. Παράλληλα, είναι κρίσιμη η ανάπτυξη σεναρίων απόκρισης περιστατικών (playbooks) για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Η δεύτερη τάση εστιάζει στην παγκόσμια ρυθμιστική αστάθεια, καθώς τα μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά τοπία και οι εξελισσόμενες παγκόσμιες εντολές έχουν μετατρέψει την κυβερνοασφάλεια σε κρίσιμο επιχειρηματικό κίνδυνο. Αυτή η νέα πραγματικότητα έχει άμεσες επιπτώσεις στην οργανωτική ανθεκτικότητα, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν πλέον τα διοικητικά συμβούλια και τα στελέχη υπεύθυνα για αποτυχίες συμμόρφωσης.
Η αδράνεια απέναντι στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κυρώσεις, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανεπανόρθωτη ζημιά στη φήμη του οργανισμού. Η Gartner συμβουλεύει τους ηγέτες της κυβερνοασφάλειας να επισημοποιήσουν τη συνεργασία μεταξύ των νομικών, επιχειρηματικών και προμηθευτικών ομάδων, ώστε να θεσπιστεί σαφής λογοδοσία για τον κυβερνοκίνδυνο. Η ευθυγράμμιση των πλαισίων ελέγχου με αναγνωρισμένα πρότυπα και η αντιμετώπιση των ανησυχιών που αφορούν την κυριαρχία των δεδομένων θα συμβάλουν στη μείωση των κενών συμμόρφωσης. Η τρίτη τάση αφορά τη μετάβαση της μετα-κβαντικής υπολογιστικής (postquantum computing) από τη θεωρία στα σχέδια δράσης των επιχειρήσεων.
Προετοιμασία για την Εποχή της Κβαντικής Απειλής
Η Gartner προβλέπει ότι οι πρόοδοι στην κβαντική υπολογιστική θα καταστήσουν την ασύμμετρη κρυπτογραφία, στην οποία βασίζονται οι οργανισμοί για την ασφάλεια δεδομένων και συστημάτων, μη ασφαλή έως το 2030. Οι εναλλακτικές λύσεις μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας πρέπει να υιοθετηθούν τώρα για να αποφευχθούν πιθανές παραβιάσεις δεδομένων, νομική ευθύνη και οικονομική ζημία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επιθέσεις τύπου «harvest now, decrypt later» (συλλογή τώρα, αποκρυπτογράφηση αργότερα), οι οποίες στοχεύουν ευαίσθητα δεδομένα μακροπρόθεσμης αξίας. Σύμφωνα με τον κ. Michaels, η μετα-κβαντική κρυπτογραφία αναδιαμορφώνει τις στρατηγικές ασφαλείας, ωθώντας τους οργανισμούς να εντοπίσουν, να διαχειριστούν και να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους κρυπτογράφησης.
Η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην κρυπτογραφική ευελιξία, καθώς επενδύοντας σε αυτές τις δυνατότητες και δίνοντας προτεραιότητα στη μετάβαση τώρα, τα περιουσιακά στοιχεία θα είναι ασφαλή όταν οι κβαντικές απειλές γίνουν πραγματικότητα. Η τέταρτη τάση αφορά την προσαρμογή της Διαχείρισης Ταυτότητας και Πρόσβασης (IAM) στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Η άνοδος των πρακτόρων AI εισάγει νέες προκλήσεις στις παραδοσιακές στρατηγικές IAM, ιδιαίτερα στους τομείς της εγγραφής ταυτότητας, της διακυβέρνησης, της αυτοματοποίησης διαπιστευτηρίων και της εξουσιοδότησης βάσει πολιτικών για μηχανικούς δρώντες (machine actors).
Η αποτυχία αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων θα αυξήσει τον κίνδυνο περιστατικών κυβερνοασφάλειας που σχετίζονται με την πρόσβαση, καθώς οι αυτόνομοι πράκτορες γίνονται πιο διαδεδομένοι. Η Gartner συνιστά την υιοθέτηση μιας στοχευμένης προσέγγισης βάσει κινδύνου, επενδύοντας εκεί όπου τα κενά και οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι, ενώ παράλληλα αξιοποιείται η αυτοματοποίηση όπου είναι δυνατόν. Αυτή η στρατηγική είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της καινοτομίας, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και την προστασία των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων σε περιβάλλοντα που επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι οργανισμοί καλούνται να δράσουν άμεσα για να θωρακίσουν τις υποδομές τους.