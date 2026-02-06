ΔΕΗ: Διαβούλευση για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των υπό σχεδιασμό data center στην Κοζάνη

Διαβούλευση και συγκεκριμένα Αίτημα Παροχής Πληροφοριών (RFI) ξεκίνησε η ΔΕΗ με στόχο την προετοιμασία επικείμενης διαδικασίας προμήθειας κρίσιμου ηλεκτρομηχανολογικού (MEP) εξοπλισμού για την ανάπτυξη Υβριδικού Colocation Data Center (AI & Cloud) στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

Το έργο που έχει ανακοινωθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης αφορά την ανάπτυξη Campus Κέντρων Δεδομένων υπερκλίμακας, εντός πρώην λιγνιτωρυχείου, με συνολική ισχύ 300 MW IT load, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε επίπεδο GW.

Επισημαίνεται ότι, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, η κατασκευή του giga data center στην Κοζάνη θα ξεκινήσει μόλις η επιχείρηση εξασφαλίσει τις αναγκαίες συμφωνίες με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διαβούλευση η αρχική φάση περιλαμβάνει 4 Data Center buildings των 75 MW, καθένα εκ των οποίων φιλοξενεί 6 Data Halls (3 AI και 3 Cloud). Η σχεδίαση ακολουθεί τις προδιαγραφές Uptime Institute Tier III (intent), με υψηλή πυκνότητα racks.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία βασίζεται σε πλεονάζοντα υποσταθμό (2N) με παροχή 33 kV, υπόγειες γραμμές μέσης τάσης και αρχιτεκτονική Distributed Redundancy. Η εφεδρική ισχύς θα παρέχεται από προκατασκευασμένα πετρελαιοκίνητα gensets (N+1), με διακριτά κυκλώματα για φορτία IT και ψύξης. Η διανομή ισχύος υλοποιείται μέσω προκατασκευασμένων μονάδων MV και LV, με ενσωμάτωση UPS και μπαταριών λιθίου.

Τα συστήματα ψύξης διαφοροποιούνται ανά χρήση:

Για τα AI Data Halls προβλέπεται κλειστό κύκλωμα νερού με Adiabatic Dry Coolers (N+1), Cooling Distribution Units (CDU) και υποστήριξη liquid cooling, καθώς και CRAC με αντλίες θερμότητας, με δυνατότητα free και evaporative cooling.

Για τα Cloud Data Halls προβλέπονται αερόψυκτοι ψύκτες (N+1) και Fan Wall Units (N+2), με κυκλώματα ψυχρού νερού.

Σκοπός του RFI είναι η χαρτογράφηση της αγοράς και ο εντοπισμός Τεχνολογικών Παρόχων που μπορούν να προμηθεύσουν εξοπλισμό στο πλαίσιο OFCI (Owner Furnished – Contractor Installed), όπως: προκατασκευασμένες μονάδες Μέσης και Χαμηλής Τάσης, UPS και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, προκατασκευασμένα gensets και κρίσιμα συστήματα ψύξης για AI και Cloud Data Centers.

Η ολοκλήρωση, εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού θα υλοποιηθεί από Γενικό Ανάδοχο (CFCI). Οι συμμετέχοντες στο RFI πρέπει να είναι κατασκευαστές εξοπλισμού Data Centers με τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας, ενώ είναι επιθυμητή πιστοποίηση Accredited Tier Designer (ATD). Δεν απαιτείται κάλυψη όλων των κατηγοριών εξοπλισμού.

Η υποβολή στοιχείων θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας cosmoONE, κατόπιν υπογραφής Συμφώνου Εμπιστευτικότητας (NDA). Η περίοδος υποβολής ορίζεται από 2 έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

Συνολικά, το RFI αποτελεί στρατηγικό προπαρασκευαστικό βήμα για ένα έργο Data Center εθνικής και ενεργειακής σημασίας, με στόχο τη διασφάλιση τεχνολογικής επάρκειας, ωριμότητας της αγοράς και περιορισμού κινδύνων στην επόμενη φάση διαγωνιστικής διαδικασίας.