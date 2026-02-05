Η τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων παγκοσμίως

Οι παγκόσμιες δαπάνες για το IT αναμένεται να καταγράψουν σημαντική αύξηση το 2026, φτάνοντας τα 5,66 τρισεκατομμύρια ευρώ (6,15 τρισεκατομμύρια δολάρια). Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της Gartner, Inc., ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ανάπτυξη 10,8% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ερευνών επισημαίνει ότι η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την ανοδική πορεία είναι οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), οι οποίες απορροφούν τη μερίδα του λέοντος της ανάπτυξης. Παρά τις συζητήσεις περί πιθανής «φούσκας» στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών cloud συνεχίζουν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους με αμείωτο ρυθμό.
Η νέα αυτή πρόβλεψη συνιστά μια προς τα πάνω αναθεώρηση σε σχέση με την εκτίμηση του Οκτωβρίου της Gartner, η οποία τοποθετούσε τον πήχη στα 5,59 τρισεκατομμύρια ευρώ (6,08 τρισεκατομμύρια δολάρια) για το 2026. Ο διακεκριμένος αναλυτής και αντιπρόεδρος της Gartner, John-David Lovelock, δήλωσε χαρακτηριστικά στην έκθεση πως «η ανάπτυξη της υποδομής AI παραμένει ταχεία παρά τις ανησυχίες για μια φούσκα AI, με τις δαπάνες να αυξάνονται σε όλο το φάσμα του υλικού και λογισμικού που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ζήτηση από τους παρόχους hyperscale cloud συνεχίζει να οδηγεί τις επενδύσεις σε servers βελτιστοποιημένους για φόρτους εργασίας AI.
Εκρηκτική Άνοδος στις Υποδομές Κέντρων Δεδομένων
Ο τομέας που πρωταγωνιστεί στην αύξηση των προϋπολογισμών πληροφορικής για το 2026 είναι αναμφίβολα τα κέντρα δεδομένων. Οι δαπάνες για συστήματα κέντρων δεδομένων αναμένεται να εκτιναχθούν κατά 31,7%, ξεπερνώντας τα 598 δισεκατομμύρια ευρώ (650 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας άνοδο από τα περίπου 460 δισεκατομμύρια ευρώ (500 δισεκατομμύρια δολάρια) του 2025. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως των 138 δισεκατομμυρίων ευρώ (150 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσα σε μόλις ένα έτος. Οι δαπάνες αποκλειστικά για servers αναμένεται να αυξηθούν κατά 36,9% ετησίως, καθώς οι λεγόμενοι hyperscalers, όπως η AWS, το Microsoft Azure και το Google Cloud, βρίσκονται σε μια κούρσα εξοπλισμού για την υποστήριξη ολοένα και μεγαλύτερων μοντέλων AI.
Η έμφαση δεν δίνεται απλώς στην ποσότητα των servers, αλλά στην εξειδικευμένη φύση του εξοπλισμού που απαιτείται για τις σύγχρονες ανάγκες. Πρόκειται για μηχανήματα που ενσωματώνουν GPU υψηλής τεχνολογίας και προσαρμοσμένο πυρίτιο (custom silicon), σχεδιασμένα ειδικά για φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που δικαιολογεί το εξαιρετικά υψηλό κόστος τους. Στο πεδίο του λογισμικού, η αγορά αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αν και η Gartner προχώρησε σε μια ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψής της. Η ανάπτυξη των δαπανών λογισμικού υπολογίζεται πλέον στο 14,7% ανάπτυξη, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης του 15,2%, ποσοστό που αφορά τόσο το λογισμικό εφαρμογών όσο και το λογισμικό υποδομών.
Σταθερή Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητή Νοημοσύνη
Παρά την περιορισμένη αναθεώρηση, οι συνολικές δαπάνες για λογισμικό θα παραμείνουν σε επίπεδα άνω των 1,29 τρισεκατομμυρίων ευρώ (1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια). Ο John-David Lovelock σημείωσε ότι οι προβολές για τις δαπάνες μοντέλων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) το 2026 παραμένουν αμετάβλητες, με την αναμενόμενη ανάπτυξη να αγγίζει το 80,8%. Τα μοντέλα GenAI συνεχίζουν να βιώνουν ισχυρή ανάπτυξη και το μερίδιό τους στην αγορά λογισμικού αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 2026. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει την ταχύτητα με την οποία η GenAI καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση (table stakes) σε όλο το φάσμα του επιχειρηματικού λογισμικού, από πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών μέχρι εργαλεία ανάπτυξης.
Στον αντίποδα της ραγδαίας ανάπτυξης των υποδομών, η αγορά συσκευών, η οποία περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets και κινητά τηλέφωνα, εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης. Αν και οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 769 δισεκατομμύρια ευρώ (836 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης θα περιοριστεί στο 6,1%, ποσοστό χαμηλότερο από τις ισχυρότερες επιδόσεις του 2025. Ο κύριος υπαίτιος για αυτή την επιβράδυνση είναι η άνοδος των τιμών μνήμης, η οποία αυξάνει τις μέσες τιμές πώλησης και αποθαρρύνει την αντικατάσταση συσκευών από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
Προκλήσεις Αγοράς Συσκευών και Μεθοδολογία Πρόβλεψης
Η αύξηση του κόστους μνήμης προκαλεί ελλείψεις στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι πιο περιορισμένα. Όπως εξηγείται στην έκθεση, οι κατασκευαστές μνήμης δίνουν προτεραιότητα στην παραγωγή εξαρτημάτων υψηλού περιθωρίου κέρδους που προορίζονται για servers τεχνητής νοημοσύνης και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων, αφήνοντας τις αγορές καταναλωτικών και εμπορικών συσκευών να αναζητούν εναγωνίως προμήθειες. Η μεθοδολογία πρόβλεψης δαπανών πληροφορικής της Gartner βασίζεται σε αυστηρή ανάλυση των πωλήσεων από περισσότερους από χίλιους προμηθευτές σε όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, χρησιμοποιώντας τεχνικές πρωτογενούς έρευνας που συμπληρώνονται από δευτερογενείς πηγές.