Η Samsung εμπλουτίζει την εμπειρία των αγώνων Milano Cortina 2026

Η Samsung, Παγκόσμιος Συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματώσει την καινοτομία της τεχνολογίας κινητών συσκευών και το Galaxy AI στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Στους φετινούς XXV Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, ο ρόλος της Samsung επικεντρώνεται στη γεφύρωση των γεωγραφικών αποστάσεων και των σημείων διεξαγωγής. Η τεχνολογία της εταιρείας χρησιμοποιείται, για να φέρει κοντά τους αθλητές, τους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινότητα των Ολυμπιακών Αγώνων, μέσω τεχνολογιών που ενσωματώνονται στις λειτουργίες κατά τη διάρκεια του Milano Cortina 2026. Συγκεκριμένα:

Παροχή δυναμικών οπτικών γωνιών με ενσωμάτωση στη ζωντανή μετάδοση της Τελετής Έναρξης : Με την υποστήριξη της Olympic Broadcasting Services (OBS), συσκευές Galaxy S25 Ultra θα ενσωματωθούν στην προβολή της Τελετής Έναρξης για να καταγράψουν δυναμικές οπτικές γωνίες. Η χρήση τους θα γίνει παράλληλα με τις καθιερωμένες κάμερες μετάδοσης, επεκτείνοντας την κάλυψη και συμπληρώνοντας πλήρως τις ροές παραγωγής.

«Στην καρδιά του ρόλου της Samsung στο Milano Cortina 2026 βρίσκεται μια ξεκάθαρη φιλοδοξία: να συνδέουμε τους αθλητές και τους φιλάθλους σε κάθε στιγμή και να υπενθυμίζουμε σε όλους ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι, πάνω απ’ όλα, για τους ανθρώπους», δήλωσε η Stephanie Choi, EVP και Επικεφαλής του Mobile Marketing Center, Mobile eXperience (MX) Business στη Samsung Electronics. «Καθώς ο τρόπος που το κοινό σήμερα παρακολουθεί, μοιράζεται και βιώνει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες συνεχίζει να αλλάζει, η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στο να βοηθά τους αθλητές, τους φιλάθλους και τις κοινότητες να παραμένουν συνδεδεμένοι — και να έρχονται πιο κοντά στη δράση, το συναίσθημα και ο ένας στον άλλον».

Ενσωμάτωση στη ζωντανή μετάδοση της Τελετής Έναρξης για δυναμικές οπτικές γωνίες

Για την υποστήριξη της εμπειρίας της Τελετής Έναρξης, συσκευές Galaxy θα ενσωματωθούν στο περιβάλλον παραγωγής της ζωντανής μετάδοσης, χάρη στη φορητότητα, την ποιότητα κάμερας και τη συνδεσιμότητα 5G του Galaxy S25 Ultra. Τοποθετημένα παράλληλα με τις καθιερωμένες κάμερες μετάδοσης, τα smartphones έχουν εγκατασταθεί σε δυναμικές θέσεις — συμπεριλαμβανομένων γερανών πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες του σταδίου, καθώς και στις σήραγγες εισόδου των αθλητών — καταγράφοντας καθηλωτικές, επιτόπιες οπτικές γωνίες ασύρματα και σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να διαταράσσουν τις υπάρχουσες ροές εργασιών της μετάδοσης.

Πέρα από τις ίδιες τις συσκευές, η Samsung συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και την Olympic Broadcasting Services (OBS) για να διασφαλίσει ότι η καταγραφή μέσω Galaxy θα ενσωματωθεί απρόσκοπτα στο συνολικό περιβάλλον της ζωντανής μετάδοσης.

Η Τελετή Έναρξης του Milano Cortina 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο San Siro, θα υποδεχθεί περισσότερους από 75.000 θεατές στις 6 Φεβρουαρίου, καθώς πάνω από 3.500 αθλητές από 90+ χώρες θα εισέλθουν στο στάδιο για να σηματοδοτήσουν την επίσημη έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μέσα από τη στενή συνεργασία με την OBS για την παροχή μιας ενισχυμένης οπτικής της Τελετής Έναρξης με το Galaxy, η Samsung θα συμβάλλει στη σύνδεση των θεατών στις κερκίδες με εκατομμύρια άλλους που θα μοιράζονται αυτή την ιστορική στιγμή από τις οθόνες και τις τοποθεσίες τους σε όλο τον κόσμο.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια γιορτή της ανθρώπινης αριστείας και ενότητας, φέρνοντας κοντά αθλητές και κοινό από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Γιάννης Έξαρχος, CEO της OBS. «Η Τελετή Έναρξης ενσαρκώνει αυτό το πνεύμα και, μέσω της συνεργασίας μας με τη Samsung, μπορούμε να καταγράψουμε δυναμικές οπτικές γωνίες που συμπληρώνουν την κύρια κάλυψη της μετάδοσής μας. Αγκαλιάζοντας την εξειδικευμένη αφήγηση μέσω κινητού και τον τρόπο που εκατομμύρια φίλαθλοι βιώνουν τους Αγώνες στα smartphones τους, βοηθάμε τους θεατές παγκοσμίως να νιώσουν πιο κοντά στην ενέργεια και το συναίσθημα αυτής της ιστορικής στιγμής».

Υποστηρίζοντας τους εθελοντές, τις λειτουργίες και την εμπειρία των Αγώνων

Μια επιλεγμένη ομάδα εθελοντών σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι εξοπλισμένη με συσκευές Galaxy που διαθέτουν τη λειτουργία Διερμηνέα (Interpreter), με την υποστήριξη του Galaxy AI, για να υποστηρίξει τη φυσική επικοινωνία μεταξύ αθλητών, αξιωματούχων και επισκεπτών σε διάφορες γλώσσες. Με τη μετάφραση να γίνεται απευθείας στη συσκευή, η λειτουργία Διερμηνέα επιτρέπει γρήγορες, διαισθητικές συνομιλίες και βοηθά τους εθελοντές να επικεντρωθούν στην παροχή μιας φιλόξενης, ανθρωποκεντρικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

«Καθώς προετοιμαζόμαστε για τους πιο γεωγραφικά εκτεταμένους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην ιστορία, ο ρόλος της τεχνολογίας μετατοπίζεται από ένα απλό εργαλείο στον ίδιο τον ιστό που συνδέει το όραμά μας», δήλωσε ο Andrea Varnier, CEO του Milano Cortina 2026. «Η καινοτομία της Samsung είναι θεμελιώδης για τη γεφύρωση των αποστάσεων μεταξύ των χώρων μας, μετατρέποντας την τεράστια περιοχή του Milano Cortina 2026 σε μια ενιαία, ενοποιημένη αρένα. Οι πρωτοποριακές λύσεις τους δεν υποστηρίζουν απλώς τις λειτουργίες μας, αλλά επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται το πνεύμα των Αγώνων, διασφαλίζοντας ότι η ανθρώπινη σύνδεση παραμένει στην καρδιά αυτής της ψηφιακής εξέλιξης».

Επιπλέον, οι Σταθμοί Φόρτισης Galaxy (Galaxy Charging Stations) στα στάδια των πόλεων υποδοχής θα υποστηρίξουν τους θεατές,. Αυτή η πρακτική υποστήριξη επιτρέπει στους ανθρώπους να παραμείνουν παρόντες και αφοσιωμένοι σε στιγμές που έρχονται μόνο κάθε τέσσερα χρόνια.

Μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, η τεχνολογία της Samsung θα υποστηρίξει τη διαιτησία και τις λειτουργίες. Οθόνες της Samsung θα αναπτυχθούν στα αθλήματα της παγοδρομίας ταχύτητας μικρής πίστας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας απεικόνιση για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών.

Samsung House : Ένας κεντρικός κόμβος για σύνδεση, αφήγηση και κοινές εμπειρίες

Το Samsung House, που βρίσκεται στο ιστορικό Palazzo Serbelloni του Μιλάνου, προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν την ιστορία της τεχνολογικής καινοτομίας της Samsung στους Ολυμπιακούς Αγώνες — συνδυάζοντας την κληρονομιά των καινοτομιών της Samsung και τον τρόπο με τον οποίο ζωντανεύουν στο Μιλάνο, ως μέρος του ρυθμού των Ολυμπιακών Αγώνων, αντί για μια μεμονωμένη παρουσίαση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Milano Cortina 2026, το Samsung House θα φιλοξενήσει ένα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που περιλαμβάνουν βραδιές Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, ζωντανές προβολές αγώνων και εκθέσεις της σειράς πορτρέτων Victory Profile. Συμπληρώνοντας αυτή την ατμόσφαιρα, το Samsung House θα προσφέρει επίσης στιγμές φιλοξενίας επιμελημένες από τον Ιταλό σεφ με αστέρι Michelin, Enrico Bartolini, προσθέτοντας μια αίσθηση τοπικού πολιτισμού και ζεστασιάς.

Το Samsung House άνοιξε επίσημα στις 4 Φεβρουαρίου και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έως τις 22 Φεβρουαρίου. Το Samsung House θα ανοίξει ξανά κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Samsung House θα λειτουργεί ως χώρος ανοικτός μόνο σε όσους έχουν πρόσκληση, δημιουργώντας ένα ειδικό περιβάλλον για ουσιαστική σύνδεση καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων.

Καθώς η Samsung κοιτάζει προς το μέλλον, το Milano Cortina 2026 αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο σε μια συνεργασία που ορίζεται από την καινοτομία, την ενδυνάμωση των αθλητών και τη συνεχή εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο το παγκόσμιο κοινό βιώνει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Μέσω της τελευταίας τεχνολογίας Galaxy, η Samsung συνεχίζει να καθιστά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 πιο ανοιχτούς — υποστηρίζοντας τους αθλητές από την προετοιμασία μέχρι το βάθρο και φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στην ενέργεια, τη δημιουργικότητα και το συναίσθημα της πιο διάσημης χειμερινής αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο.