Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα δρομολογεί η Vestitel

Με επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ την επόμενη διετία ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά η βουλγαρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής συνδεσιμότητας Vestitel, στοχεύοντας στη διεύρυνση των υποδομών και των υπηρεσιών της στη ΝΑ Ευρώπη.

Η Vestitel δραστηριοποιείται από το 2003 ως αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος σε Βουλγαρία και Ελλάδα, έχοντας αναπτύξει υποδομές που περιλαμβάνουν περίπου 3.000 χιλιόμετρα δικτύου, χωρητικότητα Nx100G και περισσότερα από 40 σημεία παρουσίας (PoPs), μέσω των οποίων εξυπηρετεί ανάγκες συνδεσιμότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, τηλεπικοινωνιακών και μη.

Κεντρικός άξονας της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας αποτελεί το έργο Balkans Digital Gateway, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF Digital). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλής ταχύτητας και ασφάλειας που θα συνδέει τις πρωτεύουσες Σόφια, Αθήνα, Σκόπια και Βουκουρέστι.

Στο πλαίσιο της Φάσης 1, ο Όμιλος Vestitel υπέγραψε νέα σύμβαση επιχορήγησης ύψους 10,1 εκατ. ευρώ με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα (HaDEA), ως συνέχεια του έργου Balkans Digital Gateway Study (Φάση 0), που επίσης χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο οργανισμό.

Το Balkans Digital Gateway αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος περιλαμβάνει την κατασκευή νέου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στις διαδρομές Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και Σέρρες – Ορεστιάδα, συνολικού μήκους 600 χιλιομέτρων. Ο δεύτερος άξονας αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής που συνδέει τη Σόφια με τη Θεσσαλονίκη, μήκους 400 χιλιομέτρων, ενώ ο τρίτος προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος τεχνολογίας DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) μήκους 5.600 χιλιομέτρων, που θα συνδέει κρίσιμες παράκτιες περιοχές στον Εύξεινο Πόντο και το Αιγαίο Πέλαγος.

Η Φάση 2 του έργου προγραμματίζεται για την περίοδο 2027–2028 και περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέου υποθαλάσσιου συστήματος που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Το σύστημα θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας και μεγάλης χωρητικότητας στα υφιστάμενα και νέα data centers της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ο νέος ψηφιακός διάδρομος Βορρά – Νότου θα συνδέει τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια με τη Σκανδιναβική χερσόνησο μέσω Ρουμανίας, Ουκρανίας και Πολωνίας.

Παράλληλα, όπως ανέφερε χθες στην επίσημη παρουσίαση της εταιρείας στην Αθήνα ο διευθύνων σύμβουλος της, Valentin Velichkov, η Vestitel προχωρά στη δημιουργία σημείου παρουσίας (PoP) υψηλής χωρητικότητας στις εγκαταστάσεις της Digital Realty στην Αττική, καθώς και στη σύσταση τοπικού γραφείου στην Αθήνα μέσω της ελληνικής θυγατρικής της Vestitel Hellas, η οποία λειτουργεί από το 2004.

Το νέο PoP θα προσφέρει χωρητικότητα άνω των 5 Tb/s στους πελάτες της Vestitel στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα σημαντικότερα Internet Exchanges και στους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους διαδικτύου, με πλήρεις λύσεις εφεδρείας και βελτιστοποιημένο χρόνο απόκρισης (latency).

Όπως σημείωσε ο κ. Velichkov, η Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Vestitel από την ίδρυσή της, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά και την επέκταση των υπηρεσιών της πέραν των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. «Η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι μικρές αγορές μεμονωμένα. Μόνο μέσα από μια ψηφιακή συνεργασία μεταξύ Σόφιας και Αθήνας μπορούμε να αποκτήσουμε ουσιαστική παρουσία στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη», ανέφερε.

Ως μέλος του Ομίλου Overgas, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, η Vestitel αξιοποιεί το οικοσύστημα του ομίλου για να αναπτύξει δραστηριότητες πέραν των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία παρέχει λύσεις IoT, εφαρμογές για έξυπνες πόλεις και αποτελεί έναν από τους πλέον ενεργούς παρόχους LoRaWAN στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε περισσότερες από 30 πόλεις σε Βουλγαρία και Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη υλοποιηθεί το μεγαλύτερο έργο Smart Gas μέσω LoRaWAN στην Ευρώπη, με 80.000 έξυπνους μετρητές φυσικού αερίου σε λειτουργία και στόχο τις 500.000 εγκαταστάσεις έως το 2030.

Παράλληλα με το έργο Balkans Digital Gateway, η Vestitel σχεδιάζει την ανάπτυξη στην Ελλάδα του πλήρους χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της στους τομείς των Smart Utilities, των Smart Cities και των λύσεων Cloud, AI και Big Data, με έμφαση στην εγχώρια επιχειρηματική αγορά.