Σε εφαρμογή η εναρμόνιση των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ένα πάγιο αίτημα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, αυτό της εναρμόνισης των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκπληρώθηκε με την ψήφιση χθες από τη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό τον τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε μιλώντας στη βουλή πως η σχετική συζήτηση οφείλει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα, ενώ τόνισε: «Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας παραμένουν πολλαπλάσια χαμηλότερες σε ακτινοβολία, σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα, όταν τα έχουμε δίπλα μας, ειδικά όταν αυτά δεν λαμβάνουν καλό σήμα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «για δεκαετίες έχει διαμορφωθεί μια αδικαιολόγητη τεχνοφοβία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, και σημείωσε πως η εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των επικοινωνιών και να στηριχθούν οι αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των πολιτών».

Το κυρίως μέρος του νομοσχεδίου που συμπεριέλαβε το άρθρο για την εναρμόνιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αφορά τον εκσυγχρονισμό του τρόπου καταγραφής, βεβαίωσης και είσπραξης των παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας μέσω ψηφιακών διαδικασιών και εγκατάστασης καμερών σε σημεία υψηλού κινδύνου.

Ο κ. Παπαστεργίου, επίσης κατά τη συζήτηση στη Βουλή, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τονίζοντας ότι το νέο πλαίσιο είναι πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Όπως υπογράμμισε, η τελική ευθύνη για τη βεβαίωση της παράβασης ανήκει πάντα σε άνθρωπο και η τεχνολογία λειτουργεί υποβοηθητικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών θα υποβληθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε διαδικασία είναι πλήρως σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία.