Μητσοτάκης: Το σχέδιο για το Gov.gr 2.0 με ΤΝ και η σύγκριση με την «αναλογική» Γερμανία

Τη στρατηγική μετάβαση της Ελλάδας στη δεύτερη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία εστιάζει στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίτευξη μιας νέας επανάστασης παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα, ανέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου στο Λονδίνο. Περιγράφοντας την ψηφιακή πρόοδο της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα άλμα προόδου ξεπερνώντας άλλες κυβερνήσεις και προχώρησε σε σύγκριση με τη Γερμανία, την οποία χαρακτήρισε ως χώρα που παραμένει σε πολλά επίπεδα στην αναλογική εποχή. Σημείωσε ότι η ψηφιακή μετάβαση αποτέλεσε τεράστια ευκαιρία, φέρνοντας το κράτος σε θέση να προπορεύεται ακόμη και του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένους τομείς, με την πλατφόρμα gov.gr να έχει εδραιωθεί ως το δεύτερο δημοφιλέστερο brand στη χώρα, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή της τεχνολογίας από τους πολίτες για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους.

Αναφορικά με τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι η έκδοση 2.0 του μετασχηματισμού αφορά την προσθήκη στοιχείων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της κρατικής λειτουργίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος που θα αναπτύσσει εφαρμογές AI και στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε κάλεσμα προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που συμμετέχουν στη σχετική συζήτηση. Τις προέτρεψε, αντί να περιορίζονται στην εισαγωγή έτοιμων εργαλείων, να απευθύνονται πρώτα στις ελληνικές εταιρείες για την ανάπτυξη λύσεων. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ψηφιοποίησης για την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα, καθώς περιορίζεται ο χρόνος που χάνεται στις συναλλαγές με το κράτος, στοιχείο κρίσιμο ειδικά για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Στον τομέα των υποδομών, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την τεχνολογική ανάπτυξη με την ενεργειακή στρατηγική, εξηγώντας ότι η Ελλάδα κατασκευάζει πολλά Data Centres επειδή μπορεί να εξασφαλίσει την προμήθεια ενέργειας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι υποδομές και η κυριαρχία επί των δεδομένων, αλλά η ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών που θα επιλύουν δομικά προβλήματα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, περιγράφοντάς το ως πρόβλημα συγχώνευσης βάσεων δεδομένων και διασταύρωσης πληροφοριών. Αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια επώδυνη μετάβαση, η οποία όμως θα επιτρέψει σε έναν χρόνο την πλήρη εκκαθάριση του συστήματος ώστε να λαμβάνουν τα χρήματα οι πραγματικοί αγρότες, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή της τεχνολογίας στην επιτάχυνση της έκδοσης οικοδομικών αδειών και στις χρήσεις γης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, η οποία, όπως υποστήριξε, καταπνίγει την καινοτομία. Επικαλούμενος άρθρο των Financial Times, χαρακτήρισε παράλογο το κόστος υποβολής αίτησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας, εκτιμώντας ότι η διαδικασία πιθανώς δεν αξίζει τον κόπο για τις εταιρείες λόγω του πρόσθετου βάρους. Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της πρότασης του Enrico Letta για τη θεσμοθέτηση ενός 28ου καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη, ξεπερνώντας τον κατακερματισμό της Ενιαίας Αγοράς.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας στην πράσινη μετάβαση, ζητώντας εστίαση σε εφικτές λύσεις. Υπογράμμισε ότι για την επίτευξη των στόχων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποθήκευση, είτε μέσω μπαταριών είτε μέσω της αντλησιοταμίευσης. Παράλληλα, επέκρινε συζητήσεις που έγιναν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την επιβολή φόρου στη ναυτιλία. Χαρακτήρισε την προσέγγιση λανθασμένη, καθώς βασιζόταν στην προοπτική λύσεων απανθρακοποίησης στο μακρινό μέλλον, χωρίς η απαραίτητη τεχνολογία να είναι σήμερα προφανής, θέτοντας έτσι ζητήματα ανταγωνιστικότητας.