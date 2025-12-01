Εκρηκτική αύξηση 300% στην ενεργειακή ζήτηση των data centers έως το 2035

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες οδεύει προς μια πρωτοφανή αύξηση της τάξεως του 300% έως το 2035, φτάνοντας τα 106 γιγαβάτ από τα 40 γιγαβάτ που καταναλώνονται σήμερα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του BloombergNEF που αναθεωρεί αισθητά προς τα πάνω τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η κατασκευή νέων υποδομών δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι επιβράδυνσης, με τις προσθήκες που σχεδιάζονται για την επόμενη δεκαετία να απαιτούν σχεδόν τριπλάσια ενέργεια σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες του κλάδου. Η αναθεωρημένη αυτή πρόβλεψη, η οποία είναι κατά 36% υψηλότερη από την αντίστοιχη εκτίμηση που δημοσιεύθηκε μόλις τον Απρίλιο, αποδίδεται στη ραγδαία αύξηση των έργων πρώιμου σταδίου, τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ των αρχών του 2024 και των αρχών του 2025. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά είναι διακριτά από εκείνα που έχουν ήδη δεσμευτεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ λόγω της αύξησης του μεγέθους των εγκαταστάσεων και της έλλειψης χώρου στα αστικά κέντρα, μεγάλο μέρος της ανάπτυξης μετατοπίζεται πλέον σε αγροτικές περιοχές.

Η δομή των νέων εγκαταστάσεων μεταβάλλεται ριζικά, καθώς η κλίμακα των σχεδιαζόμενων κέντρων δεδομένων γιγαντώνεται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Ενώ σήμερα μόλις το 10% των κέντρων δεδομένων αντλεί περισσότερα από 50 μεγαβάτ, η μέση νέα εγκατάσταση την επόμενη δεκαετία θα απαιτεί πολύ πάνω από 100 μεγαβάτ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων έργων θα υπερβαίνει τα 500 μεγαβάτ, με ορισμένες μονάδες να ξεπερνούν ακόμη και το 1 γιγαβάτ. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός αξιοποίησης των υποδομών αναμένεται να αυξηθεί από το 59% στο 69%, καθώς οι διεργασίες της Τεχνητής Νοημοσύνης θα καταλαμβάνουν σχεδόν το 40% της συνολικής υπολογιστικής ισχύος. Η τάση αυτή οδηγεί τις παγκόσμιες επενδύσεις στον κλάδο στα 580 δισεκατομμύρια δολάρια για φέτος, ποσό που πλέον υπερβαίνει τις παγκόσμιες δαπάνες για την εύρεση νέων αποθεμάτων πετρελαίου.

Οι γεωγραφικές και χρονικές παράμετροι αυτής της ανάπτυξης δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος της νέας χωρητικότητας σχεδιάζεται για τις πολιτείες Βιρτζίνια, Πενσιλβάνια, Οχάιο, Ιλινόις και Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίες βρίσκονται εντός της ζώνης ευθύνης του περιφερειακού οργανισμού μετάδοσης PJM Interconnection. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων στην περιοχή της PJM θα μπορούσε να φτάσει τα 31 γιγαβάτ έως το 2030, ξεπερνώντας οριακά την αναμενόμενη νέα παραγωγή ενέργειας των 28,7 γιγαβάτ. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στο Τέξας, όπου, αν και η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη μπορεί να απορροφηθεί, το δίκτυο ERCOT ενδέχεται να δει τα περιθώρια εφεδρείας του να μειώνονται σε επικίνδυνα επίπεδα μετά το 2028. Καθώς ο μέσος χρόνος υλοποίησης των έργων αγγίζει τα επτά έτη, οι σημερινές αποφάσεις στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης είναι αυτές που θα καθορίσουν την κατάσταση του δικτύου στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης.

Η διαφαινόμενη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης έχει προκαλέσει ρυθμιστικές συγκρούσεις, με τον ανεξάρτητο παρατηρητή της αγοράς, Monitoring Analytics, να καταθέτει καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ρυθμιστικής Ενέργειας (FERC). Η Monitoring Analytics υποστηρίζει ότι τα κέντρα δεδομένων ευθύνονται για τις υψηλές τιμές ρεύματος στην περιοχή και ότι η PJM διαθέτει την εξουσία να εγκρίνει νέες συνδέσεις μόνο όταν διασφαλίζεται η επάρκεια του δικτύου. Προτείνεται μάλιστα η δημιουργία μιας «ουράς αναμονής φορτίου» για τα μεγάλα έργα, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία του συστήματος. Ο ανεξάρτητος φορέας χαρακτηρίζει την αδράνεια της PJM να εφαρμόσει τους κανόνες ως «άδικη και παράλογη», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σημείο καμπής, όπου η επιθυμία για εξυπηρέτηση του φορτίου της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν πρέπει να υπονομεύσει την αξιοπιστία του δικτύου ή να εκτινάξει το ενεργειακό κόστος.