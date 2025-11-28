InfoCom World 2025: Όλα όσα συζήτησαν οι CEO των ΟΤΕ, Vodafone, Nova!

Η πρόοδος στα δίκτυα FTTH, 5G και 5G SA, η επερχόμενη δημοπρασία για τις συχνότητες στα 900 και 1.800 MHz, η προοπτική του τομέα ICT μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και συνολικά οι προκλήσεις και η αναπτυξιακή πορεία των τηλεπικοινωνιακών εταιριών τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συζήτηση των επικεφαλής των ΟΤΕ, Vodafone και Nova, στο συνέδριο InfoCom World 2025 που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Κώστας Νεμπής, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης και ο διευθύνων σύμβουλος της Nova, Γιώργος Λάμπρου, συζητώντας μεταξύ τους, για πρώτη φορά δημόσια, ανέδειξαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Με κοινή αφετηρία ότι οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν κρίσιμο πυλώνα για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, οι τρεις επικεφαλής στάθηκαν στις μεγάλες επενδύσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και στις συνθήκες που θα καθορίσουν την ταχύτητα υλοποίησής τους τα επόμενα χρόνια. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία ενός σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου, ικανού να υποστηρίξει επενδύσεις κλίμακας σε υποδομές νέας γενιάς και να επιτρέψει την αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το cloud, το IoT και τα προηγμένα επιχειρησιακά δίκτυα.

Παράλληλα, οι CEOs υπογράμμισαν ότι η διείσδυση των οπτικών ινών και η αξιοποίηση των δικτύων 5G δεν αποτελούν μόνο τεχνολογικό στοίχημα, αλλά στρατηγικό μοχλό για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσαν στο επίκεντρο τόσο τον ρόλο της Πολιτείας – μέσα από έξυπνα κίνητρα και ευρωπαϊκά προγράμματα – όσο και την ανάγκη ενημέρωσης και εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες δυνατότητες που φέρνουν οι σύγχρονες υποδομές.

Η συζήτηση στο Infocom 2025 ανέδειξε, τελικά, έναν κοινό τόπο: ότι η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο καθοριστικών αποφάσεων για το μέλλον της συνδεσιμότητας και πως η συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και παρόχων θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα για να μετατραπούν οι επενδύσεις σε πραγματική ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, έγινε σαφές ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν λειτουργούν πλέον ως απλοί διαχειριστές δικτύων, αλλά ως ολοκληρωμένοι τεχνολογικοί οργανισμοί που καλούνται να υποστηρίξουν κρίσιμες ψηφιακές λειτουργίες της οικονομίας. Από τις λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης μέχρι τη διαχείριση μεγάλων έργων ICT, ο ρόλος τους επεκτείνεται και γίνεται πιο στρατηγικός.

Όπως αναδείχθηκε στη συζήτηση, η αγορά βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο ωρίμανσης, όπου οι επενδύσεις, η καινοτομία και οι νέες πηγές εσόδων – όπως οι προηγμένες ICT λύσεις και οι υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης – θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα κάθε παρόχου, αλλά και την ψηφιακή πορεία της χώρας συνολικά.

Ακολουθούν αναλυτικά οι τοποθετήσεις των Κώστα Νεμπή, Αχιλλέα Κανάρη και Γιώργου Λάμπρου.

Κώστας Νεμπής, ΟΤΕ: «Τα δίκτυα είναι ζήτημα εθνικής σημασίας»

Στις εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες, στις προκλήσεις της αγοράς, αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης που φέρνει η τεχνολογία εστίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής.

Όπως τόνισε ο κ. Νεμπής, ο Όμιλος ΟΤΕ ηγείται διαχρονικά του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, επενδύοντας δυναμικά στην ανάπτυξη δικτύου FTTH. «Τα δίκτυα είναι το core business μας. Δουλειά μας, πάνω απ’ όλα, είναι να προσφέρουμε συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας, φροντίζοντας να καλύπτουμε τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες. Πέρα από αυτό όμως, τα δίκτυα είναι και θέμα εθνικής σημασίας, γιατί αυτές οι υποδομές είναι η βάση, η προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της χώρας», σημείωσε.

Ο ΟΤΕ έχει καλύψει ήδη 2 εκατ. σπίτια κι επιχειρήσεις με FTTH και θα κλείσει τη χρονιά με 2,1 εκατ. Απώτερος στόχος, αναλαμβάνoντας το σύνολο του έργου UFBB, είναι να φτάσει τα 3,5 εκατ. το 2030. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ «αυτό σημαίνει ότι ο ΟΤΕ μόνο, θα καλύψει πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.». Ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι η περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης FTTH είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για να πιάσουν τόπο οι πολύ μεγάλες επενδύσεις των παρόχων όσο και για να πετύχει η χώρα τους στόχους που θέτει η Ευρώπη.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλει σημαντικά τα vouchers που εισήγαγε η Πολιτεία, με τον ΟΤΕ να έχει αξιοποιήσει πάνω από 95.000 κουπόνια Gigabit και 30.000 κουπόνια Smart Readiness. Ο κ. Νεμπής εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία η δράση αυτή της Πολιτείας να συνεχιστεί. Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, στην αύξηση της διείσδυσης του FTTH θα συμβάλλει και ο νέος κανονισμός της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τον οποίο, στα κτίρια στα οποία έχει ήδη γίνει εγκατάσταση για οπτική ίνα, θα προσφέρονται στο εξής μόνο υπηρεσίες FTTH, τόσο στη λιανική όσο και στην χονδρική. «Το 22% των ευρυζωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ είναι FTTH. Είμαστε 7-8 μονάδες πάνω σε σχέση με πέρυσι, αλλά απέχουμε πολύ από τον μ.ο. της Ευρώπης», είπε και συμπλήρωσε: «Το FTTH είναι το παρόν και το μέλλον της συνδεσιμότητας και εμείς επενδύουμε δυναμικά σε αυτό, με στόχο τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις».

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ ανέδειξε το δίκτυο 5G Stand Alone (SA) ως εργαλείο ψηφιακοποίησης, που ανοίγει νέους δρόμους, κυρίως χάρη στο network slicing. Το δίκτυο 5G SA είναι μέχρι στιγμής εμπορικά διαθέσιμο μόνο από τον Όμιλο ΟΤΕ, ενώ η πανελλαδική πληθυσμιακή του κάλυψη ξεπερνά το 75%. Όπως ανέφερε, η εταιρεία αξιοποιεί ήδη το 5G SA για την υπηρεσία COSMOTE 5G WIFI, μια εναλλακτική λύση για παροχή γρήγορου, αξιόπιστου internet, σε περιοχές όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, η οποία μετρά ήδη πάνω από 40.000 πελάτες. Επόμενο βήμα είναι η διάθεση του Priority Pass για εταιρικούς πελάτες, που εξασφαλίζει υπηρεσία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες υψηλής κίνησης δικτύου μέσω dedicated slice. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του 5G SA από τις επιχειρήσεις, ο κ. Νεμπής σχολίασε πως «η αγορά θέλει εκπαίδευση, και πρέπει να συμβάλουμε όλοι σε αυτό».

Από τη συζήτηση για την κινητή, δεν έλειψε η νέα δημοπράτηση συχνοτήτων στα 900 και 1.800GHz, με τον επικεφαλής του ΟΤΕ να εκφράζει την αισιοδοξία του για μία «state of the art» διαδικασία, αντίστοιχη με εκείνη για το 5G στην Ελλάδα, που ήταν «σημείο αναφοράς» για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Νεμπής ανέδειξε το ζητούμενο η παραχώρηση των συχνοτήτων να αφορά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα διευκολύνει τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

Για τον τομέα του ICT, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ υπενθύμισε ότι η εταιρεία επένδυσε νωρίς στον τομέα αυτό, αναπτύσσοντας δομές, τεχνογνωσία και εμπειρία, στοιχεία που της επέτρεψαν να αναλάβει και να φέρει εις πέρας πολλά μικρά και μεγάλα έργα, και να καθιερωθεί ως συνεργάτης επιλογής στην ψηφιακή εποχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο κ. Νεμπής εξέφρασε την άποψη ότι η Πολιτεία έχει ως ξεκάθαρη προτεραιότητα την ψηφιακή μετάβαση, γι’ αυτό και το Κράτος θα υποστηρίξει την εξέλιξη των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, και θα επενδύσει σε τομείς που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί. «Μακάρι να υπήρχε Ταμείο Ανάκαμψης 2», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, στην επιτάχυνση του ψηφιακού του μετασχηματισμού θα πρέπει να δώσει έμφαση και ο ιδιωτικός τομέας, και κυρίως οι ΜμΕ, υπογραμμίζοντας ότι «το να μην επενδύσεις στην τεχνολογία είναι πιο κοστοβόρο από το να μην κάνεις τίποτα.»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ΑΙ, με τον κ. Νεμπή να τονίζει την αναγκαιότητα για γρήγορες αποφάσεις και άμεσες κινήσεις από τις επιχειρήσεις αν θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας τομέας στον οποίο ο ΟΤΕ επενδύει εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας ΑΙ εργαλεία σε τομείς, όπως τα δίκτυα και η εξυπηρέτηση πελατών, ενώ την έχει ενσωματώσει πλήρως στη στρατηγική του.

Στόχος του ΟΤΕ είναι να γίνει μια “digital first” εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση του ΑΙ. Ο κ. Νεμπής ανέφερε ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να εξοικειώσουν τους πελάτες τους με το ΑΙ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νεμπής αναφέρθηκε στο Magenta AI, την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίασε πρόσφατα ο Όμιλος ΟΤΕ. Όπως υπογράμμισε ο κ. Νεμπής, όλες οι δράσεις του Ομίλου σε σχέση με το ΑΙ έχουν έναν στόχο: «να μην μείνει κανείς στη χώρα μας πίσω στην κούρσα του ΑΙ».

Σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές των τηλεπικοινωνιών, ο κ. Νεμπής είπε: «Έχουμε πάψει προ πολλού να είμαστε απλώς τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Ο ΟΤΕ είναι εταιρεία τεχνολογίας. Η ανάπτυξη θα έρθει από τη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, το ότι είμαστε μέλος του παγκόσμιου ομίλου TELEKOM, με μεγάλη δύναμη και δυνατές συνεργασίες». Και πρόσθεσε: «οι τηλεπικοινωνίες είναι το ασφαλές λιμάνι, στο οποίο στρέφονται οι επενδυτές σε περιόδους κρίσεων. Θα πρέπει όμως η ασφάλεια να συνδυάζεται με προοπτική». Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στην επιστολή κορυφαίων CEOs, μεταξύ των οποίων και ο Tim Höttges της TELEKOM, προς την Κομισιόν, με το αίτημα για τολμηρές αποφάσεις και θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στοχευμένες επενδύσεις που θα κάνουν τη διαφορά. Κλείνοντας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα: «Κερδισμένοι θα βγουν όσοι σχεδιάζουν όχι την επόμενη ημέρα, αλλά την επόμενη δεκαετία, και προσπαθούν να είναι μπροστά από τις εξελίξεις, απαντώντας στις ανάγκες πριν ακόμη δημιουργηθούν».

Αχιλλέας Κανάρης Vodafone: Με ισχυρή ανάπτυξη σε FTTH και FWA, η Vodafone ενισχύει την ψηφιακή δυναμική της χώρας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, παρουσίασε την πρόοδο των επενδύσεων της εταιρείας σε δίκτυα νέας γενιάς σε όλη τη χώρα, που αναβαθμίζουν την τεχνολογική εμπειρία των νοικοκυριών. Επιπλέον, εστίασε στις ολοκληρωμένες λύσεις ICT που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας ευρύτερα.

Ο κ. Κανάρης ανέφερε πως η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών (FTTH) εξελίσσεται με δυναμικούς ρυθμούς, καθώς η εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση των ενεργών συνδέσεων FTTH σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Fixed Wireless Access (FWA) σημείωσαν αντίστοιχα αξιοσημείωτη άνοδο για την ίδια περίοδο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κανάρης ανέδειξε τη σημασία ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει επενδύσεις κλίμακας. Ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και ειδικά στην ανάγκη να εναρμονιστούν οι όροι απονομής του φάσματος για το 5G σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Τα δίκτυα νέας γενιάς προσφέρουν μια ανώτερη ψηφιακή εμπειρία, με υψηλότερες ταχύτητες, σταθερότητα και προηγμένες υπηρεσίες που δημιουργούν πραγματική αξία. Στη Vodafone επενδύουμε με συνέπεια σε υποδομές που φτάνουν παντού και σε τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πελατών μας. Με σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο και με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με την Πολιτεία, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πραγματικά σύγχρονη και ψηφιακά ώριμη χώρα», σχολίασε ο Α. Κανάρης.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή του Vodafone Business στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου και των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογράμμισε ότι παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για λύσεις cloud, κυβερνοασφάλειας, IoT και τεχνητής νοημοσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Vodafone Business καταγράφει ανάπτυξη πάνω από 30% σε υπηρεσίες ICT/IoT.

Υπενθυμίζεται πως η Vodafone υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029, με επίκεντρο τη συνεχή ενίσχυση των υποδομών της. Το δίκτυο 5G της εταιρείας καλύπτει πλέον το 95% του πληθυσμού, φτάνοντας σε 249 πόλεις και 71 νησιά. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα οπτικών ινών, η Vodafone ενισχύει διαρκώς τη διαθεσιμότητα υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλη τη χώρα με στόχο την εγκατάσταση 500.000 γραμμών FTTH μέχρι το τέλος του έτους και 850.000 γραμμών έως το 2027.

Επιπλέον, οι επενδύσεις της εταιρείας σε υποθαλάσσια καλώδια και διεθνείς διασυνδέσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό κόμβο διακίνησης δεδομένων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Γιώργος Λάμπρου, Nova: «Το όραμα της Nova: Πελάτης στο επίκεντρο, τεχνολογία ως εργαλείο προόδου»

Με ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασης της Ελλάδας σε δίκτυα νέας γενιάς, ο CEO της Nova, κ. Γιώργος Λάμπρου, συμμετείχε στο πάνελ των CEO των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στο συνέδριο Infocom World.

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της Nova βασίζεται σ’ ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο, με πέντε κεντρικούς στρατηγικούς πυλώνες: επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, ενίσχυση ICT και IoT, αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, εμπειρία πελάτη και ανταγωνιστικές τιμές, που ανταποκρίνονται στη real value for money φιλοσοφία της εταιρείας. «Η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες υποδομές δεν είναι αυτοσκοπός: είναι το μέσο για μια καλύτερη εμπειρία πελάτη και μια πιο δυναμική οικονομία», δήλωσε, προσθέτοντας πως οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της ψηφιακής Ευρώπης» και η Nova παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να συμβάλει ενεργά σε αυτό το μέλλον.

Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η στρατηγική της Nova είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της χώρας για ψηφιακό μετασχηματισμό, ανταγωνιστικότητα και τεχνολογική κυριαρχία, και ότι η βάση για μια πλήρως ψηφιακή χώρα είναι οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G και FTTH, καθώς και σε έργα ICT που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφερόμενος στο 5G, υπογράμμισε ότι η Nova έχει φτάσει σε πληθυσμιακή κάλυψη 95%, ενώ το εξελιγμένο δίκτυο 5G+ (C-band) έχει τετραπλασιαστεί από το 2023. Στόχος είναι η κάλυψη άνω του 80% του πληθυσμού με C-band εντός των επόμενων 2-3 ετών. Παράλληλα, η τεχνολογία 5G SA ανοίγει για τη Nova νέους δρόμους για υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας, όπως private networks, Fixed Wireless Access (FWA) και εφαρμογές network as a service, με δύο πρώτα έργα σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το δίκτυο FTTH που αναπτύσσεται μέσω της United Fiber έχει ήδη φτάσει τα 800.000 homes passed.

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, ο κ. Λάμπρου επεσήμανε ότι η υιοθέτηση FTTH στη χώρα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της διαθεσιμότητας υποδομών, επισημαίνοντας ότι «η αποχαλκοποίηση δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά πολιτικής, ανταγωνιστικών τιμών και ενημέρωσης των πολιτών». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Nova, μέσω της United Fiber, επιταχύνει τις κάθετες υλοποιήσεις εντός κτιρίων πριν ακόμα υποβληθούν αιτήματα πελατών, μειώνοντας χρόνους ενεργοποίησης και βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

Στο πεδίο του φάσματος, ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε κρίσιμη την επερχόμενη δημοπρασία για τις ζώνες 900MHz και 1.800MHz, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται από πέντε βασικές αρχές: επαρκή φασματική διαθεσιμότητα, μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των φασματικών πόρων, ισόρροπη κατανομή μεταξύ των παρόχων για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, αποσύνδεση της τιμής φάσματος από δημοσιονομική λογική και μακροπρόθεσμη σταθερότητα επενδυτικού περιβάλλοντος. «Χωρίς επαρκές φάσμα σε φιλικό επενδυτικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνδεσιμότητα, ψηφιακή οικονομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον ρόλο της Nova ICT, όπου η εταιρεία βλέπει σημαντικές ευκαιρίες πέρα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Λάμπρου δήλωσε ότι η ζήτηση για ψηφιακές λύσεις αυξάνεται σταθερά τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ, παράλληλα, η Nova επενδύει σε καινοτόμες startups και τεχνολογίες όπως AI.

Τέλος, ο κ. Λάμπρου τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη Nova, με εφαρμογή σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, στους πελάτες της, όπου η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει καινοτόμα έργα ICT, όπως οι λύσεις Smart Forest στον Υμηττό (ΣΠΑΥ) και το Αιγάλεω, που χρησιμοποιούν AI για πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και, δεύτερον, στις εσωτερικές διαδικασίες της, με υπό εξέλιξη έργα που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη. Ο CEO της Nova επισήμανε ότι, όπως και η ψηφιοποίηση συνολικά, το AI δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο που αξιοποιείται στο μέτρο που ενισχύει τη στρατηγική της εταιρείας, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για τον πελάτη και ενδυναμώνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Nova.≈