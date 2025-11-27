MIT: Η ΤΝ μπορεί ήδη να υποκαταστήσει το 11,7% της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) αποκαλύπτει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη διαθέτει ήδη την τεχνική ικανότητα να υποκαταστήσει το 11,7% της αγοράς εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μισθολογική αξία ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στους κλάδους των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Η ερευνητική ομάδα, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο προσομοίωσης εργασίας που ονομάζεται «Iceberg Index» και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge (ORNL), διαπίστωσε ότι η ορατή «κορυφή του παγόβουνου» -οι απολύσεις και οι αλλαγές ρόλων στην τεχνολογία και την πληροφορική- αντιπροσωπεύει μόλις το 2,2% της συνολικής έκθεσης, ή περίπου 211 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτω από την «επιφάνεια» βρίσκεται η συντριπτική πλειονότητα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει λειτουργίες ρουτίνας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα οικονομικά και τη διοίκηση γραφείου, τομείς που συχνά παραβλέπονται στις προβλέψεις αυτοματισμού.

Το εργαλείο λειτουργεί ως ένα «ψηφιακό δίδυμο» για την αμερικανική αγορά εργασίας, σύμφωνα με τον Prasanna Balaprakash, διευθυντή στο ORNL και συν-επικεφαλής της έρευνας. Το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge, ένα ερευνητικό κέντρο του Υπουργείου Ενέργειας στο ανατολικό Τενεσί που φιλοξενεί τον υπερυπολογιστή Frontier, παρείχε την υποδομή για την εκτέλεση πειραμάτων σε επίπεδο πληθυσμού. Ο δείκτης προσομοιώνει τη δραστηριότητα 151 εκατομμυρίων εργαζομένων, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένοι πράκτορες με συγκεκριμένες ετικέτες δεξιοτήτων, καθηκόντων, επαγγέλματος και τοποθεσίας. Χαρτογραφώντας περισσότερες από 32.000 δεξιότητες σε 923 επαγγέλματα και 3.000 κομητείες, το μοντέλο αποκαλύπτει πώς τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες, προσφέροντας μια εικόνα για το πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την εργασία πολύ πριν οι αλλαγές αυτές εμφανιστούν στην πραγματική οικονομία.

Για τους νομοθέτες που σχεδιάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων για την επανεκπαίδευση, ο δείκτης προσφέρει έναν λεπτομερή χάρτη της επερχόμενης αναστάτωσης που φτάνει σε επίπεδο ανάλυσης ταχυδρομικού κώδικα, αμφισβητώντας την παραδοχή ότι ο κίνδυνος περιορίζεται στα τεχνολογικά κέντρα των ακτών. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι τα εκτεθειμένα επαγγέλματα διασπείρονται και στις 50 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της ενδοχώρας και των αγροτικών περιοχών που συχνά απουσιάζουν από τον διάλογο για την τεχνολογία. Οι ερευνητές συνεργάστηκαν με τις κυβερνήσεις του Τενεσί, της Βόρειας Καρολίνας και της Γιούτα για την εκτέλεση προληπτικών προσομοιώσεων. Το Τενεσί ενσωμάτωσε ήδη τον δείκτη στο επίσημο Σχέδιο Δράσης για το Εργατικό Δυναμικό AI, ενώ η Γιούτα προετοιμάζει αντίστοιχη έκθεση, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα για τη δημιουργία σεναρίων πολιτικής.

Η DeAndrea Salvador, γερουσιαστής της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, τόνισε ότι η αξία της έρευνας έγκειται στην ανάδειξη επιπτώσεων που διαφεύγουν από τα παραδοσιακά εργαλεία. Όπως εξήγησε, το μοντέλο επιτρέπει την εμβάθυνση σε δεδομένα επιπέδου κομητείας, ώστε να εντοπιστούν οι δεξιότητες σε συγκεκριμένα απογραφικά τετράγωνα και να συσχετιστούν με την πιθανότητα αυτοματοποίησης, προβλέποντας τις μετατοπίσεις στο ΑΕΠ και την απασχόληση της περιοχής. Για να καλυφθεί αυτό το κενό, η ομάδα δημιούργησε ένα διαδραστικό περιβάλλον προσομοίωσης που επιτρέπει στις πολιτείες να πειραματιστούν με διαφορετικούς «μοχλούς» πολιτικής, όπως η ανακατανομή κονδυλίων και η προσαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης, εξετάζοντας πώς η υιοθέτηση της τεχνολογίας θα μπορούσε να επηρεάσει την τοπική οικονομία.

Η ερευνητική ομάδα διευκρινίζει ότι ο δείκτης δεν αποτελεί μηχανή πρόβλεψης για το πότε ακριβώς θα χαθούν θέσεις εργασίας, αλλά ένα «περιβάλλον δοκιμών» (sandbox) για την εξέταση υποθετικών σεναρίων πριν τη δεσμευση πόρων. Ο Balaprakash, μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης του Τενεσί, σημείωσε ότι πολλοί βασικοί τομείς της πολιτείας, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η πυρηνική ενέργεια, η μεταποίηση και οι μεταφορές, εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη φυσική εργασία, γεγονός που προσφέρει μόνωση από τον αμιγώς ψηφιακό αυτοματισμό. Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πώς θα αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση αυτών των βιομηχανιών αντί για την αποδυνάμωσή τους, με τον απώτερο στόχο να είναι η δοκιμή διαφορετικών σεναρίων πολιτικής στην πράξη.