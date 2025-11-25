Η Google προειδοποιεί την Ευρώπη: Κίνδυνος να χαθεί το στοίχημα του 1,2 τρισ.

Την επείγουσα ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα ανταγωνιστικότητας που χωρίζει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ και την Κίνα στον τομέα της τεχνολογίας ανέδειξε η Debbie Weinstein, Πρόεδρος της Google για την περιοχή EMEA, κατά την εναρκτήρια ομιλία της στο Europe Business Summit στις Βρυξέλλες. Η κα Weinstein τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας κατά 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ εντός της επόμενης δεκαετίας, ωστόσο προειδοποίησε ότι η περιοχή υστερεί δραματικά στην υιοθέτηση των νέων εργαλείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μόλις το 14% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί σήμερα την Τεχνητή Νοημοσύνη, ποσοστό που κρίνεται ανεπαρκές για τα διεθνή δεδομένα, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετικό ταλέντο και μια νέα γενιά οραματιστών ιδρυτών που είναι έτοιμοι να οδηγήσουν την οικονομία της περιοχής στο μέλλον.

Μιλώντας όχι μόνο ως στέλεχος τεχνολογικού κολοσσού αλλά και με την εμπειρία της ως πρώην ιδρύτρια μιας μικρής εταιρείας παιδικών τροφίμων, η κα Weinstein εξέφρασε την πλήρη κατανόησή της για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε ότι η πρόσβαση στην τεχνολογία αιχμής είναι ζήτημα επιβίωσης, καθώς τα σημερινά μοντέλα AI της Google είναι 300 φορές ισχυρότερα από εκείνα που θεωρούνταν κορυφαία μόλις πριν από δύο χρόνια. Χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική μεταφορά, σημείωσε πως μια ευρωπαϊκή επιχείρηση που βασίζεται σε παρωχημένη τεχνολογία «πασχίζει να κινηθεί σε κινούμενη άμμο» σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της διεθνώς. Τα οφέλη της νέας τεχνολογίας είναι απτά σε κάθε κλάδο, από την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου οι βοηθοί AI μετατρέπονται σε «συγκυβερνήτες» που προβλέπουν ατυχήματα, μέχρι την κυβερνοασφάλεια, όπου τα σύγχρονα εργαλεία είναι απαραίτητα για την άμυνα έναντι εγκληματιών που ήδη χρησιμοποιούν την AI με εξελιγμένους τρόπους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη, καθώς από το 2019 έχουν θεσπιστεί πάνω από 100 ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την ψηφιακή οικονομία. Η κα Weinstein επικαλέστηκε την έκθεση Ντράγκι για να τονίσει ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη, επισημαίνοντας ότι το ένα τρίτο των προγραμματιστών σε μικρές ευρωπαϊκές εταιρείες αναγκάστηκε να υποβαθμίσει ή να αφαιρέσει λειτουργίες για λόγους συμμόρφωσης. Οι ρυθμιστικές αγκυλώσεις έχουν ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις στην Ευρώπη για προϊόντα όπως το μοντέλο Llama της Meta, το Advanced Voice Mode της OpenAI, αλλά και τα AI Overviews και AI Mode της Google. Σχολιάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του «Digital Omnibus» από την Κομισιόν, το χαρακτήρισε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ζητώντας όμως περαιτέρω εναρμόνιση των κανονισμών, επαρκή χρόνο προετοιμασίας για τις επιχειρήσεις και μέριμνα ώστε οι ρυθμίσεις να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις τους στους τελικούς χρήστες.

Παρά τις ανησυχίες για το ρυθμιστικό πλαίσιο, η Google επιβεβαίωσε την ισχυρή της δέσμευση στην Ευρώπη, όπου διατηρεί παρουσία από το 2001, λειτουργώντας πάνω από 40 γραφεία με 31.000 εργαζόμενους. Η κα Weinstein υπενθύμισε ότι η εταιρεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των τοπικών κοινοτήτων, αναφέροντας ως απόδειξη την πρόσφατη επένδυση 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία, αλλά και την επιλογή του Μονάχου, του Δουβλίνου και της Μάλαγα για τα Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας της, λόγω της προσήλωσης της ηπείρου στην ιδιωτικότητα. Εξήρε επίσης το επιστημονικό έργο της βραβευμένης με Νόμπελ ομάδας Google DeepMind, σημειώνοντας ότι το εργαλείο AlphaFold έχει φτάσει σχεδόν το ένα εκατομμύριο χρήστες στην περιοχή EMEA, οδηγώντας σε συνεχείς επιστημονικές ανακαλύψεις και αποδεικνύοντας τη μακροπρόθεσμη επενδυτική πίστη της Google στο ευρωπαϊκό δυναμικό.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Πρόεδρος της Google EMEA εστίασε στην κρισιμότητα των δεξιοτήτων, κάνοντας μια σημαντική διάκριση: η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο επιστήμονες δεδομένων και μηχανικούς για την ανάπτυξη μοντέλων, αλλά και ηγέτες και μάνατζερ με ψηφιακή παιδεία, ικανούς να εντοπίζουν ευκαιρίες και να χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία με ασφάλεια. Υπενθύμισε τη συμβολή της Google στην εκπαίδευση 15 εκατομμυρίων Ευρωπαίων την τελευταία δεκαετία και τη στήριξη 500 startups, ενώ ανακοίνωσε τη διάθεση του AI Opportunity Fund ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η ομιλία έκλεισε με αναφορά σε επιτυχημένα παραδείγματα, όπως η ισπανική startup Idoven που χρησιμοποιεί AI στην καρδιολογία, καλώντας σε συνεργασία για να διασφαλιστεί ότι η νέα γενιά επιχειρήσεων θα έχει τα εφόδια να ηγηθεί παγκοσμίως.