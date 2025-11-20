Τι είπε η διοίκηση της ΔΕΗ για FTTH, AI, data centers & σταθερή τηλεφωνία

Επενδύσεις (capex) 420 εκατ. για την περίοδο 2026 – 2028 ανακοίνωσε η ΔΕΗ για την ανάπτυξη του δικτύου της οπτικών ινών (FTTH) με στόχο να περάσει από 3,8 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις (Homes passed) από 1,7 εκατ. στο τέλος του 2025. Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ για την προαναφερόμενη περίοδο είναι 10 δις. ευρώ.

Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε η διοίκηση της επιχείρησης στους επενδυτές, στο πλαίσιο του Capital Markets Day στο Λονδίνο, φέτος οι συνδέσεις στο FTTH δίκτυό της θα είναι 18 χιλ. με τη διοίκησή της να εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν σε 590 χιλ. το 2028, πετυχαίνοντας από αυτή τη δραστηριότητα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030.

Όπως σημειώνεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΔΕΗ βασίζεται στην δυνατότητά της να εγκαθιστά γρήγορα συνδέσεις FTTH, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή της, με μέσο κόστος ανά σύνδεση 160 ευρώ.

Παράλληλα με τον ρόλο του παρόχου χονδρικής, έχει ξεκινήσει και τη λιανική διάθεση υπηρεσιών σταθερού Internet με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση, να δηλώνει χθες ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας.

Εκκίνηση της AI Reinvention (2026)

Η ΔΕΗ περνά στη νέα εποχή, μέσω ενός δομημένου προγράμματος αναδιάρθρωσης με αρωγό την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Reinvention Programme) που αφορά το σύνολο των λειτουργιών της: Τους εργαζόμενους με την εκπαίδευσή τους στην ΤΝ, τον μετασχηματισμό των εταιρικών υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση βασικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την επανεφεύρεση της εμπειρίας πελάτη.

Αναφορικά με τα data center στη Κοζάνη η διοίκηση της ΔΕΗ ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελούν μέρος του τρέχοντος επιχειρηματικού πλάνου έως το 2028 καθώς και ότι δεν θα αναλάβει καμία κεφαλαιακή δέσμευση χωρίς συμφωνία με hyperscalers.

Η πρώτη φάση για την Κοζάνη αφορά data center χωρητικότητας 300 MW και η δεύτερη 1.000 MW. Η διοίκηση της επιχείρησης επανέλαβε χθες ότι οι πρώην λιγνιτικές περιοχές προσφέρονται για τη δημιουργία μεγάλων Data Center, λόγω διαθεσιμότητας γης, ενέργειας και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Προς το παρόν όλος ο σχεδιασμός για τα κέντρα δεδομένων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με τη διοίκηση να τονίζει πάντως ότι ένα giga data center δύναται να αποτελέσει επένδυση μετασχηματισμού για τη ΔΕΗ αλλά και για την Ελλάδα συνολικά.

Το στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ στους προαναφερόμενους τομείς συμπληρώνεται με τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών (όπως το καλώδιο EMC στο οποίο συμμετέχει μετοχικά στην εταιρία που το υλοποιεί), τα οποία θα ξεκλειδώσουν περαιτέρω τη διασυνδεσιμότητα των data centers πέραν της περιοχής των Βαλκανίων και προς τη Μέση Ανατολή.