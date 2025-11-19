Βασίλης Παπαδόπουλος, Globalsat: Το ευ αγωνίζεσθαι είναι στο DNA μας

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Globalsat, μιλάει στο InfoCom για τον ριζικό μετασχηματισμό ενός Ομίλου που, γιορτάζοντας 30 χρόνια πορείας, στο χώρο της διανομής προϊόντων τεχνολογίας, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην πράσινη ενέργεια. Αναλύει πώς η φιλοσοφία του «πρωταθλητισμού» ενώνει τους τρεις βασικούς πυλώνες δράσης (τεχνολογία, εξειδικευμένο outsourcing και ενέργεια), εξηγεί τη στρατηγική πίσω από τις επενδύσεις στο πράσινο υδρογόνο, και περιγράφει το όραμα για την επόμενη πενταετία, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης.

I.C.: Στο προφίλ του ομίλου κυριαρχεί η ιδέα του «πρωταθλητισμού» και του «να προκαλείτε τις αλλαγές, αντί να τις ακολουθείτε». Πώς μεταφράζεται στην πράξη αυτή η απαιτητική φιλοσοφία, στη διαχείριση και στην καθημερινή λειτουργία τόσο διαφορετικών εταιρειών;

Β.Π.: Η φιλοσοφία του πρωταθλητισμού για όλους εμάς στον Όμιλο Globalsat δεν είναι ένα επικοινωνιακό μήνυμα, αλλά ένας τρόπος καθημερινής λειτουργίας και δράσης. Σημαίνει ότι σε κάθε δραστηριότητα του Ομίλου, από τη διανομή τεχνολογικών προϊόντων μέχρι τα έργα βιώσιμης ενέργειας, λειτουργούμε με πειθαρχία, συνέπεια και προσήλωση στην κορυφή. Αυτό που μας έχει κρατήσει ζωντανούς και δυνατούς για τρεις δεκαετίες, δεν είναι μόνο η ικανότητα να καινοτομούμε, αλλά να προσαρμοζόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα τις αλλαγές της αγοράς και να παίρνουμε θέση – είτε σε άμυνα, είτε σε διεκδίκηση, είτε σε επίθεση.

Όπως είχα τονίσει και στην πρόσφατη παρουσίαση του rebranding του Ομίλου, το «ευ αγωνίζεσθαι» είναι στο DNA μας. Είμαστε μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει τον προσανατολισμό της. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι καθημερινή πράξη: στον τρόπο που συνεργαζόμαστε, που παίρνουμε αποφάσεις, που εξελισσόμαστε ως άνθρωποι και ως επιχειρήσεις. Αυτή η προσαρμοστικότητα είναι το βασικό συστατικό της διαχρονικής μας επιτυχίας, και το όχημα που θα μας οδηγήσει με συνέπεια και δύναμη στα επόμενα 30 χρόνια.

I.C.: Ο Όμιλος ξεκίνησε από τη διανομή τεχνολογίας, έναν κλάδο ταχύτητας και ανταγωνιστικών περιθωρίων. Σήμερα δραστηριοποιείται εξίσου δυναμικά στις εξειδικευμένες υπηρεσίες outsourcing και στα μεγάλα έργα ενέργειας. Ποια είναι η στρατηγική που ενώνει αυτούς τους τρεις, φαινομενικά ασύνδετους, πυλώνες;

Β.Π.: Ο Όμιλος Globalsat ξεκίνησε από τον κλάδο της τεχνολογίας, έναν χώρο που απαιτεί ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και υψηλή ακρίβεια στις αποφάσεις. Αυτή η εμπειρία έγινε η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η επέκτασή μας στους άλλους δύο πυλώνες – το outsourcing και την πράσινη ενέργεια. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνονται διαφορετικοί τομείς, όμως στην πραγματικότητα συνδέονται στενά μέσα από μία κοινή στρατηγική: να δίνουμε στις επιχειρήσεις τα εργαλεία για να εξελίσσονται – τεχνολογικά, ενεργειακά και στρατηγικά.

Αυτό είναι και το όραμά μας: να αποτελούμε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε εταιρεία που επιδιώκει να μετασχηματιστεί, να καινοτομήσει και να αφήσει θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Επενδύουμε σε τεχνολογία, σε βιώσιμη ανάπτυξη και -πάνω απ’ όλα- στους ανθρώπους μας, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον των επιχειρήσεων βρίσκεται εκεί όπου η τεχνολογία και η βιωσιμότητα συμπορεύονται. Και σε αυτό το μέλλον, εμείς επιλέγουμε να πρωταγωνιστούμε.

I.C.: Εστιάζοντας στον πυλώνα του sourcing, παρέχετε εξειδικευμένες υπηρεσίες outsourcing. Τί είδους τεχνογνωσία προσφέρετε εκεί που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό και πόσο εύκολα μπορεί να επεκταθεί αυτό το μοντέλο σε νέους πελάτες ή αγορές;

Β.Π.: Το μοντέλο outsourcing που έχουμε αναπτύξει, δεν περιορίζεται απλά στη διαχείριση προϊοντικών κατηγοριών, αλλά στηρίζεται σε τεχνογνωσία, δομές και δεδομένα. Προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη υπηρεσία category management, που συνδυάζει εμπορική στρατηγική, logistics, προμήθειες και ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας στους συνεργάτες μας να εστιάσουν στην ανάπτυξη του πυρήνα της επιχείρησής τους. Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η ικανότητά μας να λειτουργούμε ως προέκταση του εμπορικού τμήματος του συνεργάτη – με την ίδια ευθύνη, τους ίδιους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζουμε με επιτυχία εδώ και 10 χρόνια στη συνεργασία μας με τη Vodafone Ελλάδος και πλέον με τη Vodafone Ρουμανίας, όπου μέσα σε δύο χρόνια έχουμε καταφέρει ποσοστά διαθεσιμότητας άνω του 95%.

Παράλληλα η υπηρεσία εξελίσσεται συνεχώς: ενσωματώνει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, πλατφόρμες ecommerce, και ΑΙ συστήματα, που αναβαθμίζουν ριζικά τη διαχείριση αποθεμάτων και την εμπορική αποδοτικότητα. Αυτή η τεχνολογική βάση καθιστά το μοντέλο μας, εύκολα επεκτάσιμο σε νέους πελάτες και αγορές, χωρίς να χάνει σε προσαρμοστικότητα και συνέπεια.

I.C.: Η στροφή στην πράσινη ενέργεια είναι πλέον ορατή. Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμα πίσω από αυτό; Είναι μία κίνηση διαφοροποίησης κινδύνου ή βλέπετε την ενέργεια ως τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου για την επόμενη δεκαετία;

Β.Π.: Η είσοδος του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας δεν είναι μία κίνηση συγκυριακή ή διαφοροποίησης κινδύνου, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού και μακροπρόθεσμου οράματος. Για εμάς, η ενέργεια αποτελεί το φυσικό επόμενο βήμα στην εξέλιξη του Ομίλου, καθώς συνδέει δύο θεμελιώδεις άξονες της ταυτότητάς μας – την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Η Globalsat Energis προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής μετάβασης για τις επιχειρήσεις, από την αυτοπαραγωγή έως την αποθήκευση, την ηλεκτροκίνηση και τη διαχείριση της ενέργειας. Η πρώιμη είσοδός μας στην αγορά της ηλεκτροκίνησης -ήδη από τα πρώτα χρόνια διαμόρφωσης του κλάδου στην Ελλάδα- καθώς και η στρατηγική μας συνεργασία με τον Όμιλο Greenvolt, έναν από τους πιο δυναμικούς ευρωπαϊκούς φορείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποδεικνύουν τη διορατικότητά μας να εντοπίζουμε εγκαίρως τις τάσεις που θα καθορίσουν το αύριο και μας επιτρέπουν να προσφέρουμε έργα υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας, που μειώνουν σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα των πελατών μας. Η ενέργεια για εμάς δεν είναι απλώς ένας νέος κλάδος, αλλά ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου για την επόμενη δεκαετία. Είναι ο χώρος όπου η τεχνογνωσία, η καινοτομία και η υπευθυνότητα ενώνονται, δημιουργώντας πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και το περιβάλλον.

I.C.: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυση στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου ξεχωρίζει. Δεδομένου ότι είναι μία αγορά που τώρα διαμορφώνεται, τί σηματοδοτεί αυτή η κίνηση για τις προθέσεις του Ομίλου;

Β.Π.: Η επένδυση στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου αποτελεί για εμάς μία ξεκάθαρη δήλωση πρόθεσης: ότι δεν παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις στην ενέργεια, αλλά θέλουμε να είμαστε μέρος αυτών που τις διαμορφώνουν. Πρόκειται για μία στρατηγική τοποθέτηση σε έναν κλάδο που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία και στην απανθρακοποίηση της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Μέσα από τη Globalsat Hydrogen, σχεδιάζουμε μία σημαντική επένδυση στη βιομηχανική περιοχή των Σερρών, για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός νέου, βιώσιμου ενεργειακού οικοσυστήματος, στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη.

I.C.: Παρατηρούμε μία σταθερή αύξηση στην αποτελεσματικότητα και στην κερδοφορία του Ομίλου. Ποιες στρατηγικές αποφάσεις ή ποιοι τομείς δραστηριότητας οδηγούν κυρίως αυτή τη θετική πορεία;

Β.Π.: Η θετική πορεία του Ομίλου δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά μίας σταθερής στρατηγικής που συνδυάζει ανάπτυξη, διαφοροποίηση και λειτουργική αποδοτικότητα. Το 2024 ο κύκλος εργασιών μας, αυξήθηκε κατά 25,9% ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 35,5%. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει μία σειρά από στρατηγικές αποφάσεις που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια – από την είσοδο στον ενεργειακό τομέα και την επέκταση στο outsourcing, έως την ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε Ρουμανία και την ανάπτυξη προϊόντων Private Label.

Η συνέπεια, η τεχνογνωσία και η ισχυρή εταιρική κουλτούρα του Ομίλου, αποτελούν τον καταλύτη πίσω από τη διαρκή μας ανάπτυξη. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην οργανική εξέλιξη, στην ενίσχυση της κερδοφορίας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

I.C.: Μιλάμε πολύ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, συχνά σε θεωρητικό επίπεδο. Στην πράξη, πώς βλέπετε το AI να αλλάζει τη λειτουργία του Ομίλου; Εστιάζετε περισσότερο στις εφαρμογές του στη διανομή, στη διαχείριση ενέργειας ή σε κάποιους άλλους νέους τομείς;

Β.Π.: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους επιταχυντές της επιχειρηματικής εξέλιξης. Ως Όμιλος που δραστηριοποιείται στους κλάδους της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας, δεν θα μπορούσαμε να μην παρακολουθούμε τις εξελίξεις συστηματικά. Από την πλευρά μας, επίσης επενδύουμε σταδιακά σε εργαλεία που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την ταχύτητα και τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης ουσιαστικά – εκεί όπου αυτή μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία. Εξετάζουμε εφαρμογές που αφορούν την πρόβλεψη ζήτησης και τη διαχείριση αποθεμάτων στη διανομή, τη βελτιστοποίηση εμπορικών στρατηγικών στο outsourcing, αλλά και την ανάλυση ενεργειακών δεδομένων μέσω ΙοΤ στον τομέα της ενέργειας.

Η προσέγγισή μας, είναι μεθοδική: επενδύουμε με συνέπεια σε τεχνολογίες που στηρίζουν την εξέλιξη του Ομίλου μακροπρόθεσμα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εργαλείο εξέλιξης, το οποίο εντάσσουμε βήμα-βήμα στη στρατηγική μας πορεία.

I.C.: Έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια πορείας και έχοντας κάνει έναν τόσο ριζικό μετασχηματισμό, πώς φαντάζεστε την Globalsat της επόμενης πενταετίας; Ποιο θα είναι το επόμενο μεγάλο «στοίχημα»;

Β.Π.: Ένας κύκλος 30 ετών κρύβει μέσα του ένα πολύτιμο μάθημα: ότι η σταθερότητα έρχεται μέσα από τη συνεχή αλλαγή. Ο Όμιλος Globalsat έχει μάθει να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να τολμά. Ο μετασχηματισμός που ολοκληρώσαμε φέτος, σηματοδοτεί την αρχή του επόμενου κεφαλαίου.

Την επόμενη πενταετία, στοχεύουμε να εδραιώσουμε τη θέση μας ως ο κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων τεχνολογικών και ενεργειακών λύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε σε ψηφιακά συστήματα, IoT και τεχνολογίες βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα ενισχύουμε τη διεθνή μας παρουσία, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχουν ήδη δείξει οι αγορές της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. Το επόμενο μεγάλο στοίχημά μας, είναι να ενοποιήσουμε την τεχνολογία και την ενέργεια σε ένα ενιαίο, έξυπνο οικοσύστημα λύσεων για επιχειρήσεις και ο Όμιλος να συνεχίσει να εξελίσσεται, να κινείται πάντα με τη νοοτροπία του πρωταθλητή και να δημιουργεί το αύριο πριν αυτό γίνει παρόν.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom.