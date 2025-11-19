Ραγδαία αύξηση της ζήτησης ενέργειας στα κέντρα δεδομένων λόγω της ΤΝ

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 16% το 2025 και να διπλασιαστεί έως το 2030, σύμφωνα με την Gartner. Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κέντρων δεδομένων θα ανέλθει από τις 448 τεραβατώρες (TWh) το 2025 στις 980 TWh έως το 2030.

Η Linglan Wang, Διευθύντρια Έρευνας στην Gartner, δήλωσε ότι «ενώ οι συμβατικοί διακομιστές και οι υποστηρικτικές υποδομές συμβάλλουν στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κέντρων δεδομένων, η ραγδαία άνοδος των διακομιστών που είναι βελτιστοποιημένοι για τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την αύξηση της κατανάλωσης ισχύος των κέντρων δεδομένων». Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από τους συγκεκριμένους διακομιστές πρόκειται να αυξηθεί σχεδόν πενταπλασιαστικά, από τις 93 TWh το 2025 στις 432 TWh το 2030.

Το 2025, οι διακομιστές που είναι βελτιστοποιημένοι για τεχνητή νοημοσύνη προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν το 21% της συνολικής χρήσης ισχύος των κέντρων και το 44% έως το 2030. Κατά το έτος 2030, θα αντιπροσωπεύουν το 64% της ζήτησης ισχύος για τα κέντρα δεδομένων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Gartner τον Νοέμβριο του 2025.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι ΗΠΑ και η Κίνα θα παραμείνουν ηγέτες στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και θα καλύπτουν περισσότερα από τα δύο τρίτα της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από κέντρα δεδομένων. Η Κίνα εμφανίζεται να βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση λόγω των πιο ενεργειακά αποδοτικών διακομιστών και του ανώτερου σχεδιασμού υποδομών.

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ προβλέπεται να αυξηθεί από το 4% στο 7,8% της περιφερειακής κατανάλωσης μεταξύ 2025 και 2030, με την Ευρώπη να σημειώνει αύξηση από το 2,7% στο 5%. Αντίθετα, η ανάπτυξη στην Κίνα και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι πιο μετριοπαθής.

Η τρέχουσα κατάσταση, όπου τα ορυκτά καύσιμα κυριαρχούν στην επιτόπια παραγωγή ενέργειας, δεν είναι βιώσιμη. Νέες καθαρές εναλλακτικές επιτόπιας ισχύος, όπως το πράσινο υδρογόνο, η γεωθερμία και οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), αρχίζουν να αναδύονται και θα γίνουν βιώσιμες εναλλακτικές καυσίμου για τα μικροδίκτυα των κέντρων δεδομένων έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο Tony Harvey, Αντιπρόεδρος και Αναλυτής στην Gartner, ανέφερε ότι «βραχυπρόθεσμα το φυσικό αέριο θα ηγηθεί ως η κύρια πηγή ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων». Ωστόσο, μέσα στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, αναμένεται ταχεία ανάπτυξη στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) για την εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Παρόλο που τα γεωθερμικά μικροδίκτυα προσφέρουν μεγάλες υποσχέσεις, το υψηλό αρχικό κόστος και οι προκλήσεις αδειοδότησης πιθανότατα θα τα διατηρήσουν ως μια εξειδικευμένη επιλογή προς το παρόν.