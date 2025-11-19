IBM Storage Scale 6000: η νέα εποχή για τα AI Factories

Ένα AI Factory χωρίς δεδομένα είναι σαν μια μηχανή χωρίς καύσιμο – απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το IBM Storage Scale System 6000 δίνει λύση σε αυτό, ενοποιώντας τα δεδομένα σε όλο το φάσμα – από το edge και το core έως το cloud – μέσω του global namespace και των δυνατοτήτων Active File Management (AFM). Με την εξάλειψη των απομονωμένων συνόλων δεδομένων και την επιτάχυνση της πρόσβασης, επιτρέπει στα AI pipelines να ξεκινούν άμεσα και να αποδίδουν ταχύτατα αποτελέσματα.

Στα σημερινά data centers, η αξιοποίηση των “dark data” και η βελτιστοποίηση των επιδόσεων στο AI inferencing αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για κάθε IT leader. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της, η IBM παρουσιάζει τη νέα, αναβαθμισμένη έκδοση του IBM Storage Scale System 6000, του ευέλικτου συστήματος αποθήκευσης υψηλών επιδόσεων, καθώς και ένα νέο expansion enclosure που αυξάνει σημαντικά τη συνολική χωρητικότητα. Οι βελτιώσεις αυτές επιτρέπουν στους οργανισμούς να υλοποιούν απαιτητικά workloads τεχνητής νοημοσύνης που «διψούν» για δεδομένα, ενώ σε συνδυασμό με το NVIDIA BlueField data processing unit (DPU), προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις και δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλη κλίμακα.

Τριπλάσια μέγιστη χωρητικότητα για το IBM Storage Scale System 6000

Με τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση του Storage Scale System 6000, η IBM τριπλασιάζει τη μέγιστη χωρητικότητα, φτάνοντας έως 47PB ανά rack, χάρη στην προσθήκη υποστήριξης για QLC flash storage βιομηχανικού προτύπου – σε SSD διαμορφώσεις των 30TB, 60TB και 122TB, προσφέροντας στους πελάτες περισσότερες επιλογές αποθήκευσης δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Με την κυκλοφορία του IBM Storage Scale System 7.0.0 Software, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις ακόλουθες νέες δυνατότητες:

Βελτιστοποιημένη διαχείριση δεδομένων με multi-flash tiering, που προσθέτει υποστήριξη για NVMe TLC και QLC flash drives στο ίδιο σύστημα.

Ταχύτερη τροφοδοσία εφαρμογών μέσω ενός data acceleration tier που αξιοποιεί το NVMe-oF για απόδοση έως 340 GB/s και 28 εκατομμύρια IOPS. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για εξαιρετική συμπίεση και πυκνότητα δεδομένων, με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ενισχυμένη προστασία δεδομένων με νέο πλαίσιο που προσφέρει ευρύτερη υποστήριξη erasure codes (16+2/3P) για καλύτερη απόδοση δίσκων και αυξημένη ταχύτητα εγγραφής.

Ταχύτερη εκπαίδευση και βελτιστοποίηση μοντέλων AI μέσω του NVIDIA Spectrum-X Ethernet networking, το οποίο μειώνει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τα checkpoints κατά την εκπαίδευση foundation models τεχνητής νοημοσύνης.

Νέο All‑Flash Expansion Enclosure για το IBM Storage Scale System

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των workloads που επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων, η IBM παρουσιάζει το IBM Scale System All‑Flash Expansion Enclosure, σχεδιασμένο ειδικά για AI training, data inferencing, HPC και data‑intensive εφαρμογές υψηλών επιδόσεων. Με την εισαγωγή των 122TB QLC NVMe SSDs, το αναβαθμισμένο Storage Scale System 6000 προσφέρει πάνω από 47PB αποδοτικής, υψηλής πυκνότητας flash χωρητικότητας σε ένα μόνο 42U rack, μέσω του νέου All‑Flash Expansion Enclosure.

Το νέο enclosure συνεργάζεται άψογα με τα NVIDIA BlueField‑3 DPUs, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις σε μεγάλη κλίμακα. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά:

Οι adapters παρέχουν έως 400Gb/s δικτυακό throughput υψηλών επιδόσεων και NVMe‑oF offload δυνατότητες για το Storage Scale System.

Κάθε expansion enclosure αποδίδει έως 100GB/s throughput και πάνω από 3PB raw flash capacity σε 2U form factor.

Κάθε enclosure μπορεί να υποστηρίξει έως τέσσερα NVIDIA BlueField‑3 DPUs και 26 dual‑port QLC flash drives βιομηχανικού προτύπου σε 2U διαμόρφωση.

Η επεκτασιμότητα του νέου All‑Flash Expansion Enclosure υποστηρίζει επίσης μεγαλύτερα caches και απαιτήσεις multitenant service providers. Σε συνδυασμό με το IBM Storage Scale System 6000, το multitenancy μπορεί να ρυθμιστεί ευέλικτα σε επίπεδο cluster, file system ή fileset. Έτσι, οι πάροχοι υπηρεσιών και τα μεγάλης κλίμακας AI factories μπορούν να απομονώνουν workloads, να εφαρμόζουν πολιτικές ασφάλειας και να βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων χωρίς καμία υποχώρηση στις επιδόσεις.

Είτε πρόκειται για supercomputers, HPC περιβάλλοντα ή AI‑as‑a‑Service λύσεις, αυτή η αρχιτεκτονική εξασφαλίζει ασφαλή, επεκτάσιμη και αποδοτική λειτουργία multitenant περιβάλλοντος για κάθε απαιτητικό workload.

Οι ομάδες IT υποδομών έρχονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις στη διαχείριση δεδομένων, καθώς καλούνται να κλιμακώσουν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα να υποστηρίζουν όλα τα υφιστάμενα workloads. Το αναβαθμισμένο IBM Storage Scale System 6000 αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις, επιτρέποντας σε ομάδες που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία να συνεργάζονται απρόσκοπτα πάνω στα ίδια δεδομένα – ανεξάρτητα από πρωτόκολλο, τοποθεσία ή μορφή.

Ο τριπλασιασμός της χωρητικότητας και το νέο expansion enclosure δίνουν τη δυνατότητα στο AFM, το παγκόσμιο επίπεδο caching και orchestration δεδομένων της IBM, να αποθηκεύει πολύ μεγαλύτερα ενεργά σύνολα δεδομένων πιο κοντά στα GPUs. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται τα data silos και τα AI pipelines λειτουργούν με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Η αναβάθμιση λογισμικού IBM Storage Scale System 7.0.0 θα είναι διαθέσιμη στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ η γενική διάθεση του νέου IBM Storage Scale System All‑Flash Expansion Enclosure ξεκινά στις 12 Δεκεμβρίου. Για να μάθετε περισσότερα επισκεφτείτε το https://www.ibm.com/products/storage-scale-system.