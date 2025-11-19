ΔΕΗ: σχεδόν διπλασίασε τις επενδύσεις της στο FTTH

Στα 81 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο 9μηνο οι επενδύσεις της ΔΕΗ για τη δημιουργία δικτύου Fiber to the Home (FTTH) έναντι 46 εκατ. πέρυσι το ίδιο διάστημα, ενώ λίγο περισσότερα, 88 εκατ. ευρώ (έναντι 33 εκατ.) διέθεσε για την ψηφιοποίηση της επιχείρησης και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βεβαίως να σημειώσουμε ότι οι επενδύσεις αυτές συνιστούν ένα μικρό τμήμα των συνολικών που για το εξεταζόμενο διάστημα ήταν 1,717 δις., αυξημένες 19% σε ετήσια βάση και αφορούν κυρίως τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Διανομή.

Βάσει επίσης των στοιχείων που ανακοίνωσε ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025 είχε καλύψει περίπου 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έναντι 477.000 τον Σεπτέμβριο του 2024 (+200%) και 650.000 στο τέλος του 2024 (+120%). Ο στόχος είναι η κάλυψη 1,5 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος ΔΕΗ από τον Ιούνιο του 2025 εισήλθε και στην λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών, λανσάροντας την υπηρεσία internet only, η οποία παρέχεται μέσω του παραπάνω δικτύου και είναι διαθέσιμη σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται και σε νέες περιοχές της χώρας.