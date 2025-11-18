Συνάντηση εργασίας φορέων για θέματα προστασίας ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και με αφορμή τη δημοσίευση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των ανηλίκων, η ΕΕΤΤ φιλοξένησε στα γραφεία της στις 13 Νοεμβρίου, συνάντηση εργασίας με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ συνεμπλεκόμενων φορέων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από κοινή πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, καθώς και η DSA Officer της ΕΕ στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν σε θέματα προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, στις διαδικασίες και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και στο είδος των περιπτώσεων και καταγγελιών που αντιμετωπίζουν.

Στη συνάντηση, εξετάστηκαν ζητήματα όπως η πρόσβαση των ανηλίκων σε παράνομο ή βλαπτικό περιεχόμενο, οι μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας, τα μέτρα γονικού ελέγχου, η λογοδοσία των ψηφιακών πλατφορμών και οι τρόποι υποβολής καταγγελιών.

Τέλος, διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργειών και ανάληψης κοινής δράσης, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των συνεμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων.