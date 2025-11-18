Ο «JUPITER» εισάγει την Ευρώπη στην εποχή του Exascale, οι ΗΠΑ διατηρούν την πρωτιά

Η Ευρώπη κατέγραψε ένα ιστορικό ορόσημο στον τομέα της υψηλής υπολογιστικής απόδοσης, καθώς το σύστημα «JUPITER» έγινε ο πρώτος υπερυπολογιστής εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών που έσπασε το φράγμα του Exascale. Η ανακοίνωση της 66ης λίστας TOP500, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης SC25 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, επιβεβαίωσε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα αποτελεί πλέον τον τέταρτο υπερυπολογιστή παγκοσμίως που επιτυγχάνει αυτό το επίπεδο ισχύος. Εγκατεστημένο στο Κέντρο Υπερυπολογιστών Jülich στη Γερμανία υπό την αιγίδα του EuroHPC, το «JUPITER» είναι πλήρως λειτουργικό και πέτυχε επίδοση 1,000 Exaflop/s στο πρότυπο HPL, σηματοδοτώντας την άφιξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στην κλίμακα Exascale. Το σύστημα βασίζεται στην αρχιτεκτονική άμεσης υγρόψυξης BullSequana XH3000 της Eviden και τροφοδοτείται από τα NVIDIA Grace Hopper Superchips, αποτελώντας τη ναυαρχίδα της ηπείρου για την επιστημονική και βιομηχανική καινοτομία.

Παρά την ευρωπαϊκή επιτυχία, η παγκόσμια κατάταξη εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το σύστημα «El Capitan» στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore (LLNL) να διατηρεί τη θέση του ως ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Ο «El Capitan», βασισμένος στην αρχιτεκτονική HPE Cray EX255a και εξοπλισμένος με επεξεργαστές AMD 4th Gen EPYC και επιταχυντές AMD Instinct MI300A, βελτίωσε τις επιδόσεις του μέσω νέων μετρήσεων, επιτυγχάνοντας 1,809 Exaflop/s στο benchmark HPL. Το σύστημα κυριαρχεί επίσης στο benchmark HPCG με 17,41 HPCG-Petaflop/s, ενώ στο benchmark μικτής ακρίβειας HPL-MxP κατέγραψε 16,7 Exaflop/s, επιβεβαιώνοντας την ευελιξία του σε φορτία εργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Με 11,34 εκατομμύρια πυρήνες και ενεργειακή αποδοτικότητα 60,9 GFlops/Watt, το σύστημα αυτό αποτελεί το υπόδειγμα της τρέχουσας γενιάς υπολογιστών Exascale.

Στις επόμενες θέσεις της κορυφής διατηρούνται σταθερά δύο ακόμη αμερικανικά συστήματα του Υπουργείου Ενέργειας, τα οποία συμπληρώνουν την τριάδα των ισχυρότερων μηχανών. Το σύστημα «Frontier» στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge παραμένει στη δεύτερη θέση με 1,353 Exaflop/s, χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονική HPE Cray EX235a με επεξεργαστές AMD EPYC και επιταχυντές Instinct 250X. Ακολουθεί το σύστημα «Aurora» στο Argonne Leadership Computing Facility στην τρίτη θέση με 1,012 Exaflop/s στο HPL. Το «Aurora», με επεξεργαστές Intel Xeon CPU Max και επιταχυντές Intel GPU Max, καταδεικνύει τον σχεδιασμό Exascale της Intel, ενώ κατατάσσεται δεύτερο στο benchmark HPL-MxP με 11,6 Exaflop/s, υπογραμμίζοντας την ισορροπημένη απόδοσή του σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και υπολογιστικής υψηλής απόδοσης.

Η πρώτη δεκάδα της λίστας αναδεικνύει την αυξανόμενη παγκόσμια ποικιλομορφία και την ισχυρή παρουσία του υπολογιστικού νέφους. Το σύστημα cloud «Eagle» της Microsoft διατηρείται στην πέμπτη θέση με 561 Petaflop/s, ενώ ακολουθεί το ιταλικό «HPC6» στην έκτη θέση με 478 Petaflop/s. Ο ιαπωνικός υπερυπολογιστής «Fugaku» βρίσκεται στην έβδομη θέση, παραμένοντας ηγέτης στην Ασία και δεύτερος στην κατάταξη HPCG, ενώ την δεκάδα συμπληρώνουν το ελβετικό σύστημα «Alps» (435 Petaflop/s), το φινλανδικό «LUMI» (380 Petaflop/s) και το ιταλικό «Leonardo» (241 Petaflop/s), με τα δύο τελευταία να αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας EuroHPC. Παράλληλα, στο benchmark HPL-MxP, το ιαπωνικό σύστημα «CHIE-4» της Softbank κατέλαβε την πέμπτη θέση με 3,3 Exaflop/s, δείχνοντας τη διεθνή διαφοροποίηση στην καινοτομία HPC.

Σημαντική βαρύτητα δόθηκε στην ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω της λίστας Green500, όπου κυριαρχούν τα συστήματα με NVIDIA Grace Hopper. Την πρώτη θέση κατέλαβε το «KAIROS» στη Γαλλία (73,28 GFlops/Watt), ακολουθούμενο από το «ROMEO-2025» επίσης στη Γαλλία (70,9 GFlops/Watt) και την επέκταση GPU του «Levante» στη Γερμανία (69,43 GFlops/Watt). Και τα τρία συστήματα μοιράζονται τον σχεδιασμό BullSequana XH3000 και διασυνδέσεις NVIDIA NDR200 InfiniBand, υπογραμμίζοντας την ισορροπία μεταξύ ενεργειακής και υπολογιστικής απόδοσης.