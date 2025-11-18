Η καλύτερη ασφάλεια GenAI στην κατηγορία της

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει κάθε επιχειρηματική διαδικασία. Από την αυτοματοποίηση της υποστήριξης πελατών έως την ενεργοποίηση της αυτόνομης λήψης αποφάσεων, οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν με ταχείς ρυθμούς μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), γενετική τεχνητή νοημοσύνη και ευφυείς πράκτορες στις βασικές ροές εργασίας τους.

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την καινοτομία, επεκτείνει επίσης την επιφάνεια επίθεσης με πρωτοφανείς τρόπους. Οι εφαρμογές GenAI δημιουργούν τυφλά σημεία που η παραδοσιακή ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Νέοι κίνδυνοι, όπως η άμεση εισαγωγή, η έκθεση ευαίσθητων δεδομένων, η δημιουργία επιβλαβούς περιεχομένου και η χειραγώγηση προτύπων κατάχρησης, εκμεταλλεύονται την ανοιχτή, γλωσσική φύση της GenAI. Δεδομένου ότι τα παραδοσιακά συστήματα ασφάλειας δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για αυτόν τον τύπο αλληλεπίδρασης, οι επιτιθέμενοι μπορούν να παρακάμψουν τις άμυνες με νέους τρόπους που ήδη επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Χωρίς νέους μηχανισμούς ανίχνευσης και ελέγχου, αυτές οι απειλές θα συνεχίσουν να αυξάνονται ανεξέλεγκτα.

Η πρόκληση: Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των εφαρμογών, των API και των agents GenAI χωρίς να επιβραδύνετε την καινοτομία;

Με την επέκταση της ασφάλειας Check Point CloudGuard WAF GenAI, που υποστηρίζεται από το κορυφαίο WAF βασισμένο σε ML και την προηγμένη ασφάλεια GenAI της Lakera (που τώρα ανήκει στην Check Point), έχετε την καλύτερη πρόληψη στην κατηγορία για τις εφαρμογές, τα API και τους agents GenAI, όλα χωρίς καμία διαχείριση.

Ασφάλεια ML διπλού επιπέδου, σχεδιασμένη για εφαρμογές GenAI

Στον πυρήνα της προσέγγισής μας βρίσκεται η αρχιτεκτονική μηχανικής μάθησης διπλού επιπέδου, η οποία παρέχει πρόληψη σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, με ελάχιστη ρύθμιση και μέγιστη προσαρμοστικότητα, εξασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Εποπτευόμενος μηχανισμός ML – Εκπαιδευμένος σε εκατομμύρια κακόβουλες και καλοήθεις προτροπές για να προσφέρει απαράμιλλα ποσοστά ανίχνευσης.

Μη εποπτευόμενος μηχανισμός ML – Προσαρμόζεται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο στις συγκεκριμένες εφαρμογές και API σας, βελτιώνοντας την προστασία καθώς εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη σας.

Αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση εξασφαλίζει την υψηλότερη ανίχνευση απειλών με ελάχιστα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από τους σημερινούς κινδύνους και παραμένοντας μπροστά από τους κινδύνους του μέλλοντος.

Επίπεδο 1: Εποπτευόμενη μηχανική μάθηση με τέσσερις νέους μηχανισμούς

Το πρώτο επίπεδο επεξεργάζεται περισσότερο από το 90% της κίνηση GenAI με κορυφαία ποσοστά πρόληψης στον κλάδο. Αξιοποιεί εξειδικευμένους μηχανισμούς που διασφαλίζουν κάθε στάδιο της αλληλεπίδρασης AI, από την άμεση εισαγωγή και διαρροή δεδομένων έως επιβλαβές περιεχόμενο και κατάχρηση χρήσης.

Αυτοί οι τέσσερις εξειδικευμένοι μηχανισμοί αντιμετωπίζουν τους βασικούς κινδύνους GenAI:

Πρόληψη άμεσης εισαγωγής – Αποκλείει τις άμεσες εισαγωγές, τις απόπειρες jailbreak και τις χειραγωγικές εισόδους χρηστών.

Πρόληψη διαρροής δεδομένων – Αποτρέπει την έκθεση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω των αποτελεσμάτων του μοντέλου.

Έλεγχος περιεχομένου – Φιλτράρει μη ασφαλές, επιβλαβές ή παραβατικό περιεχόμενο που δημιουργείται από LLM.

Έλεγχος χρήσης – Ανιχνεύει κακή χρήση, μοτίβα κατάχρησης και ανώμαλη κατανάλωση πόρων.

Χτισμένο σε μια εποπτευόμενη και επεκτάσιμη βάση, αυτό το επίπεδο έχει βελτιωθεί από τη Lakera και εξασφαλίζει ανθεκτικότητα τόσο έναντι γνωστών όσο και έναντι αναδυόμενων απειλών GenAI.

Επίπεδο 2: Μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση με τέσσερις μηχανές επεξεργασίας περιεχομένου

Το δεύτερο επίπεδο εισχωρεί βαθύτερα, στην μοναδική συμπεριφορά της εφαρμογής ή του API σας. Αποτελείται από μηχανές επεξεργασίας που προσαρμόζονται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο:

Συμπεριφορά χρήστη – Συγκρίνει τη δραστηριότητα του χρήστη ή του πράκτορα με τις βασικές γραμμές, ανιχνεύοντας ανωμαλίες που υποδηλώνουν κακόβουλη πρόθεση.

Συμπεριφορά πλήθους – Μαθαίνει από αξιόπιστα πρότυπα δραστηριότητας, προσαρμόζοντας αυτόματα την ασφάλεια στην εφαρμογή σας.

Αξιόπιστοι χρήστες – Επιταχύνει την προστασία δημιουργώντας λίστες επιτρεπόμενων ασφαλών, επαληθευμένων εισόδων από αξιόπιστους χρήστες ή πράκτορες.

Σημασιολογική μηχανή (εκκρεμεί η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) – Εφαρμόζει μη εποπτευόμενη σημασιολογική ανάλυση για να κατανοήσει έγκυρες προτροπές που είναι μοναδικές για την εφαρμογή σας, ενισχύοντας την ακρίβεια χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Αυτή η συγκυριακή νοημοσύνη διατηρεί τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα κοντά στο μηδέν, ενώ βελτιώνει συνεχώς την ακρίβεια και την προστασία με κάθε αλληλεπίδραση.

Μαζί, το CloudGuard WAF και το Lakera προσφέρουν την καλύτερη πρόληψη στην κατηγορία τους, προσαρμοστικότητα σε πραγματικό χρόνο και την αυτοπεποίθηση να καινοτομούν σε μεγάλη κλίμακα χωρίς συμβιβασμούς.

Ασφάλεια που κατανοεί περισσότερες από 100 γηγενείς γλώσσες.

Εξαιρετική ακρίβεια με ψευδώς θετικά αποτελέσματα κοντά στο μηδέν.

Δεν απαιτεί καμία ρύθμιση, καμία προσπάθεια.

Ασφάλεια των εφαρμογών, των API και των πρακτόρων GenAI από την πρώτη μέρα.

Αυτή η επέκταση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην όραση της Check Point για την ευρύτερη πλατφόρμα ασφάλειας AI, μια ενοποιημένη προσέγγιση για την προστασία του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις δημιουργούν, αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Συνδυάζοντας την ορατότητα του εργατικού δυναμικού, τις άμυνες στο επίπεδο των εφαρμογών και την προστασία κατά την εκτέλεση για αυτόνομα συστήματα, η Check Point δημιουργεί μια συνεχή επιφάνεια προστασίας που εκτείνεται από τους υπαλλήλους έως τις εφαρμογές και τους πράκτορες.