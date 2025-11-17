Στρατηγική συνεργασία της Aboutnet με τη DigitalPeak

Η Aboutnet, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον αναγνωρισμένα digital agencies στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τον κο Θεόδωρο Δημητριάδη, στο πλαίσιο της οποίας ο ίδιος αναλαμβάνει ρόλο Executive Strategic Partner, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της Aboutnet, καθώς και στη δυναμικότερη παρουσία και των δύο εταιρειών στον κλάδο.

Η συνεργασία υλοποιείται μέσω της DigitalPeak, της εταιρείας που έχει ιδρύσει και διευθύνει από το 2015 ο Θεόδωρος Δημητριάδης, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του business & marketing consulting. Η σύμπραξη αυτή φέρνει κοντά δύο οργανισμούς με πολυετή εμπειρία και κοινή φιλοσοφία εξέλιξης, δημιουργώντας συνέργειες που ενισχύουν τόσο τη δυναμική της Aboutnet όσο και τη στρατηγική παρουσία της DigitalPeak και του Θ. Δημητριάδη στον ευρύτερο χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, του B2B marketing και του Business Consulting.

Ο κος Θεόδωρος Δημητριάδης διαθέτει μακρά εμπειρία στον χώρο των Β2Β media, της επικοινωνίας και των επαγγελματικών εκθέσεων. Ως ιδρυτής, το 2005 και επικεφαλής της εκδοτικής εταιρείας OMIND CREATIVES, έχει συνδέσει το όνομά του με την επιτυχημένη πορεία των εκθέσεων Supply Chain & Logistics, Cargo Truck & Van Expo, Meat Days, Dairy Expo, Frozen Expo, καθώς και με τη μακροχρόνια παρουσία του ομίλου στα κλαδικά μέσα ενημέρωσης Supply Chain & Logistics magazine, Cargo Plus, Dairy Magazine, Meat Palace, Grill Magazine, όπως και στα αντίστοιχα web portals.

Η OMIND εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Forum SA, μέλος του ομίλου NürnbergMesse, ενός από τους κορυφαίους εκθεσιακούς οργανισμούς διεθνώς, ενώ ο κος Θεόδωρος Δημητριάδης διατηρεί τη θέση του Συμβούλου.

Η Aboutnet, με πορεία άνω των 20 ετών και περισσότερους από 2.000 ενεργούς πελάτες, συνεχίζει να επενδύει σε στρατηγικές συνέργειες που ενισχύουν τη θέση της στην αγορά και να αναπτύσσει συνεργασίες με επαγγελματίες που διακρίνονται για την εμπειρία, το κύρος και την αξιοπιστία τους.

Η διοίκηση και η ομάδα της Aboutnet καλωσορίζουν την DigitalPeak και τον Θεόδωρο Δημητριάδη και του εύχονται κάθε επιτυχία.