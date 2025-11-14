Η Kaspersky λανσάρει νέο δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για την κυβερνοϋγιεινή

Η Kaspersky ανακοινώνει το λανσάρισμα ενός νέου, δωρεάν διαδικτυακού μαθήματος για τις βασικές αρχές της κυβερνο-υγιεινής, η οποία είναι απαραίτητη για όλους όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο και τις έξυπνες συσκευές, αλλά ίσως δεν γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο ψηφιακό περιβάλλον. Στο μάθημα, οι ειδικοί της Kaspersky εξηγούν με απλή και κατανοητή γλώσσα το πώς μπορεί κανείς να έχει μία ασφαλή διαδικτυακή ζωή και να προστατεύει τον εαυτό του και τα αγαπημένα του πρόσωπα από τις κυβερνοαπειλές.

Σήμερα, οι άνθρωποι περνούν κατά μέσο όρο σχεδόν επτά ώρες την ημέρα συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, σερφάροντας ή χρησιμοποιώντας συσκευές, αφήνοντας παράλληλα τεράστιες ποσότητες προσωπικών δεδομένων online και μένοντας συχνά εκτεθειμένοι σε παγίδες απατεώνων. Μόνο το 2024, η Kaspersky εντόπισε 4,9 δισεκατομμύρια κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Με τη συνεχή αύξηση των περιστατικών phishing και απάτης, η βασική γνώση ασφάλειας πληροφοριών καθίσταται πλέον αναγκαία για να μείνει κανείς ήσυχος μέσα σε ένα τόσο επισφαλές περιβάλλον.

Για να βοηθήσει τους ανθρώπους να προσαρμοστούν με ασφάλεια στις σύγχρονες τεχνολογίες, η Kaspersky δημιούργησε το νέο διαδικτυακό μάθημα «Cyberhygiene». Πρόκειται για ένα ανοιχτό μάθημα ψηφιακής παιδείας, σχεδιασμένο για ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επαγγέλματος, που καλύπτει τα βασικά ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας.

Μέσα από τα βίντεο-μαθήματα, οι ειδικοί της Kaspersky εξηγούν στους συμμετέχοντες πώς να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το email, τα κοινωνικά δίκτυα και άλλες εφαρμογές, καθώς και πώς να πραγματοποιούν ασφαλείς online αγορές. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν επίσης να αναγνωρίζουν τηλεφωνικές απάτες, phishing και άλλες κυβερνοαπειλές, ενώ ένα ξεχωριστό μάθημα είναι αφιερωμένο στους online κινδύνους για τα παιδιά.

Το νέο μάθημα είναι κατάλληλο για όλα τα επίπεδα χρηστών και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις πληροφορικής. Αποτελείται συνολικά από 15 σύντομα μαθήματα, διάρκειας 15–20 λεπτών το καθένα, τα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν με τον δικό τους ρυθμό. Για την εδραίωση των γνώσεων, κάθε ενότητα συνοδεύεται από περίληψη και συμβουλές κυβερνοασφάλειας, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό μετά από τελική αξιολόγηση.

«Καθώς ο ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται ραγδαία, η ευαισθητοποίηση γύρω από την κυβερνοασφάλεια συχνά μένει πίσω, αφήνοντας περιθώρια στους απατεώνες να εκμεταλλευτούν ευάλωτους χρήστες. Δεν είναι εύκολο για τους μεγαλύτερους σε ηλικία να συμβαδίσουν με την τεχνολογική πρόοδο και να μάθουν να χρησιμοποιούν συσκευές και εφαρμογές με ασφάλεια. Όμως και οι νεότεροι αποτελούν εύκολους στόχους. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του μαθήματος “Cyberhygiene”: ένα πρόγραμμα που κάνει τις έννοιες της ψηφιακής ασφάλειας κατανοητές για όλους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις απάτες εγκαίρως. Η Kaspersky έτσι κάνει ένα ακόμα βήμα προς την αποστολή της, δηλαδή τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς ψηφιακού κόσμου», δήλωσε η Evgeniya Russkikh, Επικεφαλής Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Kaspersky.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο δωρεάν στον ιστότοπο Kaspersky Academy, χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό μάθημα «Cyberhygiene» και άλλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της Kaspersky, επισκεφθείτε τη σελίδα του Kaspersky Academy.