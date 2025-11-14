FTTH και FWA δίνουν ώθηση στον ΟΤΕ – ισχυρή επίδοση και στην τηλεόραση

FTTH (οπτική ίνα μέχρι τα σπίτια), Fixed Wireless Access (FWA) και συνδρομητική τηλεόραση συνιστούν τους μοχλούς ανάπτυξης του ΟΤΕ, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες η διοίκηση του Ομίλου με αφορμή τα αποτελέσματα 9μήνου.

Ειδικότερα, οι συνδρομητές FTTH του ΟΤΕ ανέρχονται σε 509 χιλιάδες αντιπροσωπεύοντας το 22% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH ΟΤΕ έχει διαμορφωθεί σε 47%. Οι καθαρές νέες συνδέσεις FTTH στο τρίτο τρίμηνο ήταν 38 χιλ.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη είναι η διοίκηση του ΟΤΕ για την πορεία της υπηρεσίας FWA, η οποία έχει πλέον περί τους 40 χιλ. συνδρομητές. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων σε ένα παραδοσιακά υποτονικό τρίμηνο, αυξάνοντας τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση του ΟΤΕ στα 2,4 εκατ.

Την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες τηλεόρασης σημείωσαν ετήσια αύξηση σε συνδρομητές 6,7% (758 χιλ.) και 17% στα έσοδα ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου ΟΤΕ – ΝΟVΑ. Όπως σημειώνεται η έγκριση του νόμου κατά της πειρατείας το 2025 και η προγραμματισμένη κατάργηση του ειδικού φόρου 10% για την συνδρομητική τηλεόραση, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα διευκολύνουν τη μετάβαση σε νόμιμες υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ΟΤΕ στην αγορά.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, μεταξύ άλλων, δήλωσε ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου, όπως είπε, «παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο η πώληση της Telekom Romania Mobile (TKRM) η οποία ολοκληρώθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο, αποτελεί «μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του».

Οι μέτοχοι του ΟΤΕ επωφελούνται από την πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία και θα λάβουν, όπως ανακοινώθηκε, έκτακτο μέρισμα 0,10 ευρώ, η καταβολή του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Επιπρόσθετα αναπροσαρμόζονται οι στόχοι του Ομίλου για το 2025: Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 530 εκατ., από 460 εκατ. ευρώ (πριν την προαναφερόμενη πώληση).

Το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) θα αυξηθεί φέτος κατά περίπου 2%, καθώς η διοίκηση αναμένει ισχυρές επιδόσεις στις κύριες υπηρεσίες (κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση), σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς.

Οι επενδύσεις (CAPEX) θα διαμορφωθούν στα 600 εκατ. (εδώ δεν υπάρχει μεταβολή) καθώς η εταιρία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

Αναφορικά με το 9μηνο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ αυξήθηκε 2,3% στα 2.548 εκατ., το προσαρμοσμένο EDITDA 1,9% στα 1.022,4 εκατ. και τα προσαρμοσμένα κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους 2,4% στα 469,9 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το εξεταζόμενο διάστημα αυξήθηκαν 8,2% στα 437,1 εκατ., ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 698,1 εκατ. αυξημένος 2%.

Στον τομέα των δικτύων ο ΟΤΕ, έπειτα και από την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra Fast Broadband (UFBB) στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 3,5 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το 2030, ενώ το 2025 θα κλείσει με περίπου 2,1 εκατ. Ο κ. Νεμπής μιλώντας στους αναλυτές σημείωσε ότι είναι απολύτως συμβατή με τις στοχεύσεις του ΟΤΕ η συμφωνία για το UFBB, καθώς, ούτως ή άλλως, ο ΟΤΕ στις περιοχές του Ultra Fast διαθέτει σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν 2,4% στα 803,7 εκατ. ευρώ. Στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 57 χιλιάδες πελάτες συμβολαίου, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 3 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,4%. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 58% της συνολικής συνδρομητικής βάσης κινητής, από 61% ένα χρόνο πριν.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) το 75%. Όπως σημειώνεται τα δίκτυα 5G και 5g Stand-Alone (SA) θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, παρέχοντας ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), και βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone.