Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων από την Planetek Hellas

Μια νέα υποδομή που αναβαθμίζει την επιχειρησιακή αυτονομία της χώρας στον τομέα του Διαστήματος εγκαινιάστηκε χθες από την Planetek Hellas.

Πρόκειται για το Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων, τμήμα του έργου ανάπτυξης και λειτουργίας του κυβοδορυφόρου Optisat, ο οποίος θα εκτοξευθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Optisat είναι ένας από τους πιλοτικούς κυβοδορυφόρους που κατασκεύασε η Planetek Hellas με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια η εταιρεία επένδυσε 1,5 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Planetek Hellas, Στέλιο Μπολλάνο, ο Optisat διαθέτει τερματικό λέιζερ για ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Στόχος της πιλοτικής του λειτουργίας, η οποία μπορεί να αποκτήσει και εμπορικό χαρακτήρα στο μέλλον, είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και την κατασκευή μικροδορυφόρων, καθώς και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος.

Η Planetek Hellas, συνδεδεμένη με την Planetek Ιταλίας, ιδρύθηκε το 2006 και από τον Απρίλιο του 2024 αποτελεί μέλος της D-Orbit, έπειτα από εξαγορά με μετρητά και μετοχές. Η D-Orbit δραστηριοποιείται στη διαστημική εφοδιαστική και στις μεταφορές, διαθέτοντας τεχνολογίες που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο διάστημα και ιστορικό επιτυχημένων αποστολών.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, η Planetek Hellas έχει αναλάβει επίσης και τη δημιουργία του Κυβερνητικού Κόμβου Δορυφορικών Δεδομένων, έργο προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ. Με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί, θα παραδώσει έναν ολοκληρωμένο κυβερνητικό κόμβο “end-to-end”, ικανό να επεξεργάζεται και να διανέμει δεδομένα από τους δορυφόρους Παρατήρησης της Γης (EO) που η Ελλάδα σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά.

Ο κόμβος θα λειτουργεί ως κεντρική μονάδα επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη πρόσβαση και διανομή σε κρατικούς φορείς. Θα στεγαστεί στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ), στον ίδιο χώρο όπου προγραμματίζεται να εγκατασταθεί ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος».

Ο νέος κόμβος θα περιλαμβάνει πέντε εξειδικευμένα υποσυστήματα υπηρεσιών – Γεωργία, Δάση, Νερό, Ασφάλεια και Γη – τα οποία έχουν ανατεθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) σε διαφορετικούς φορείς. Τα υποσυστήματα αυτά θα μετατρέπουν τα ακατέργαστα δορυφορικά δεδομένα σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των κυβερνητικών χρηστών σε κάθε τομέα.

Η Planetek Hellas συνεργάζεται με σημαντικούς διεθνείς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG DEFIS), το EU SatCen, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), η Interpol και η Frontex, ενώ διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες βιομηχανίες της Ευρώπης, όπως οι Airbus, Leonardo, Indra και Rheinmetall.

Απασχολεί σήμερα 50 εργαζόμενους και για το 2025 εκτιμάται ότι τα έσοδά της θα φτάσουν τα 6,5 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη ανόδου στα 10 εκατ. ευρώ το 2026.

Η δραστηριότητα της Planetek Hellas επικεντρώνεται σε υπηρεσίες γεωπληροφορικής, με έμφαση στη χρήση δεδομένων Γεωγραφικής Παρατήρησης για εφαρμογές όπως η παρακολούθηση περιβάλλοντος και κρίσιμων υποδομών, ο αστικός σχεδιασμός, η πολιτική προστασία και η ασφάλεια.