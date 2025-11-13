Η Sparkle ανοίγει τον δρόμο στην ασφαλή επικοινωνία μεταξύ συστημάτων AI

Η Sparkle, ο πρώτος διεθνής πάροχος υπηρεσιών στην Ιταλία και ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας STLS-AI (Symmetric Transport Layer Security for Agentic Artificial Intelligence), μιας καινοτομίας που εξασφαλίζει κβαντικά ανθεκτική, επαληθεύσιμη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ AI agents. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Global NaaS Event (GNE), που διοργανώνεται από την Mplify και βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ντάλας, όπου η Sparkle παρουσιάζει τις δυνατότητες της υπηρεσίας στον κλάδο μέσα από ζωντανές επιδείξεις.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται από τα προβλεπτικά μοντέλα προς Agentic AI, αναδύεται ένα νέο παράδειγμα, στο οποίο οι αυτόνομοι ψηφιακοί παράγοντες δεν εκτελούν απλώς εντολές, αλλά σχεδιάζουν, διαπραγματεύονται και αλληλοεπιδρούν με άλλους πράκτορες, συντονίζοντας ενέργειες, επεξεργαζόμενοι δεδομένα, ακόμη και αναθέτοντας καθήκοντα χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Οι έρευνες της αγοράς δείχνουν ότι ο τομέας των πρακτόρων AI αναπτύσσεται ραγδαία, με ετήσιους ρυθμούς αύξησης που υπερβαίνουν το 40% και προβλέψεις που φτάνουν σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Καθώς αυτά τα ευφυή συστήματα πολλαπλασιάζονται και συνεργάζονται μέσα σε ψηφιακά οικοσυστήματα, καθίσταται κρίσιμη η εξασφάλιση αμοιβαίας αναγνώρισης, ταυτοποίησης και ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ τους. Με την υπηρεσία STLS-AI, η Sparkle εισάγει ένα νέο πλαίσιο εμπιστοσύνης, το οποίο επιτρέπει στους AI agents να αναγνωρίζουν και να επαληθεύουν ο ένας τον άλλον και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ασφάλεια χωρίς την ανάγκη πιστοποιητικών ή κεντρικών αρχών. Μέσα από ζωντανές διατλαντικές επιδείξεις, που συνδέουν πράκτορες AI στο Ντάλας, το Λονδίνο και τη Βόρεια Βιρτζίνια, κατά τη διάρκεια του GNE η Sparkle παρουσιάζει τον τρόπο που το STLS-AI μπορεί να προσφέρει ταχύτερη, ασφαλέστερη και επαληθεύσιμη επικοινωνία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής ασφαλούς αλληλεπίδρασης μεταξύ AI.

Πέρα από το τεχνολογικό επίτευγμα, το STLS-AI ανοίγει νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και προγραμματιστές σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης: οργανισμούς που αναπτύσσουν AI agents, εφαρμογές βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη ή κβαντικές τεχνολογίες, καθώς και εταιρείες ολοκλήρωσης συστημάτων που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις ψηφιακές τους λύσεις. Εξασφαλίζοντας τόσο την προστασία των δεδομένων όσο και την επαλήθευση της ταυτότητας των agents, η υπηρεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν αυτόνομα συστήματα που μπορούν να αλληλοεπιδρούν με ασφάλεια και διαφάνεια σε δίκτυα αλλά και οικοσυστήματα.

«Με το STLS-AI, δημιουργούμε ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης βασισμένο στην εμπιστοσύνη, όπου οι αυτόνομες οντότητες AI μπορούν να αλληλοεπιδρούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Daniele Mancuso, CEO στη Sparkle Greece και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Co-CEO στην Mplify. «Επεκτείνουμε την κβαντικά ασφαλή προστασία από το επίπεδο του δικτύου στο επίπεδο της ίδιας της νοημοσύνης. Έτσι, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα αποτελέσουν τους φορείς εμπιστοσύνης στην οικονομία της AI, διασφαλίζοντας ότι τα ευφυή συστήματα της επόμενης γενιάς θα μπορούν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, να συνδέονται, να συνεργάζονται και να λειτουργούν με ασφάλεια.»

Ακριβώς πριν από έναν χρόνο, η Sparkle παρουσίασε την υπηρεσία Quantum Safe over Internet (QSI), την πρώτη λύση παγκοσμίως ικανή να διασφαλίζει τις επικοινωνίες απέναντι στις μελλοντικές κβαντικές απειλές, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη και στο AWS Marketplace. Ακολούθησε η υπηρεσία Quantum-safe over Optical (QSO), που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Οπτικό Μητροπολιτικό Δίκτυο της Sparkle στην Αθήνα. Με τη νέα – υπό κατοχύρωση – καινοτομία, το STLS-AI, η Sparkle κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ψηφιακής εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Η υπηρεσία STLS-AI θα είναι διαθέσιμη στην αγορά έως το τέλος του 2026, ενώ ευκαιρίες για proof-of-concept (PoC) είναι άμεσα ανοικτές για συνεργάτες και πελάτες που ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν την τεχνολογία σε πραγματικά περιβάλλοντα.