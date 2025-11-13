Black Friday: συμβουλές για μικρές και ατομικές επιχειρήσεις από το Viber

Έχετε ατομική επιχείρηση; Η Black Friday είναι ευκαιρία για όλους, είτε είστε κομμωτής, μηχανικός αυτοκινήτων, φτιάχνετε χειροποίητα κοσμήματα, είστε freelance σύμβουλος, έχετε μικρό κατάστημα ρούχων ή φούρνο. Μην υποτιμάτε τις δυνατότητες αυτής της περιόδου να προσελκύσετε νέους πελάτες, να τονώσετε τις πωλήσεις σας και να ενισχύσετε τις σχέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε την παγκόσμια φρενίτιδα της Black Friday! Δείτε πώς.

Συμβουλές για μικρές επιχειρήσεις και freelancers

Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα είναι πλήρως έτοιμα για την αυξημένη επισκεψιμότητα και ότι το σύστημά σας λειτουργεί άψογα. Σχεδιάστε την χωρητικότητά σας ώστε να αποφύγετε την υπερφόρτωση αν προσφέρετε υπηρεσία, και εξασφαλίστε επαρκές απόθεμα και χρόνους παράδοσης αν προσφέρετε προϊόν. Γίνετε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς σχετικά με τους όρους των προσφορών σας, τους χρόνους παράδοσης ή εκτέλεσης και την πολιτική επιστροφών. Μπορείτε να προσφέρετε όχι μόνο εκπτώσεις, αλλά και πακέτα υπηρεσιών, π.χ. κούρεμα + βαφή, πλήρης έλεγχος αυτοκινήτου + αλλαγή λαδιών, δωροεπιταγές, δωρεάν αρχική συμβουλευτική συνεδρία. Δημιουργήστε Επαγγελματικό λογαριασμό Viber, προσθέστε περιγραφή και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας στον κατάλογο. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε τις τρέχουσες ώρες λειτουργίας και την ακριβή κατηγορία ώστε να είστε εύκολα ανιχνεύσιμοι στην Αγορά Viber. Για να προσεγγίσετε μεγαλύτερο και στοχευμένο κοινό, εξετάστε το ενδεχόμενο πληρωμένων διαφημιστικών καμπανιών. Για παράδειγμα, το Viber Ads Manager προσφέρει ειδική προωθητική ενέργεια για την φετινή Black Friday – κερδίστε 20% έκπτωση στην καμπάνια σας όταν ξοδέψετε €500 ή περισσότερα. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό προσφοράς **BlackFridayEU25** μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 κατά την πληρωμή της καμπάνιας σας. Με αυτή την εύχρηστη και αποτελεσματική πλατφόρμα μπορείτε να αυξήσετε την ορατότητά σας και να προσελκύσετε νέους πελάτες στις αγορές-στόχους σας, είτε είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης είτε ανεξάρτητο γραφείο που διαχειρίζεται διαφημίσεις για πελάτες. Στην Ελλάδα, επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία καμπάνιες για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, με τις 3 κορυφαίες κατηγορίες να είναι οι retailers, οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού τομέα και οι υπηρεσίες IT. Μετά το πέρας της καμπάνιας Black Friday, δείτε μία λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων πωλήσεων/κλεισμένων ραντεβού και της επισκεψιμότητας στις πλατφόρμες σας. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πολύτιμα στοιχεία για να βελτιστοποιήσετε τις μελλοντικές σας στρατηγικές.

Κάθε τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για ένα από τα μεγαλύτερα καταναλωτικά γεγονότα της χρονιάς. Οι ρίζες της Black Friday εντοπίζονται στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1950. Αρχικά, η αστυνομία της πόλης χρησιμοποιούσε τον όρο για να περιγράψει την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση που σημειωνόταν μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, όταν οι πολίτες ξεκινούσαν μαζικά τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Οι έμποροι γρήγορα αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες αυτής της τάσης και άρχισαν να προσφέρουν ελκυστικές εκπτώσεις, ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1980 η ημέρα είχε εδραιωθεί ως η επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης αγοραστικής περιόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα, η Black Friday έφτασε σχετικά αργότερα, μεταξύ 2013 και 2015, και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα εκπτωτικά event – όχι πια μόνο μία ημέρα, αλλά μία ολόκληρη εβδομάδα προσφορών.

