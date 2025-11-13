AUSTRIACARD HOLDINGS: οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου

Ενοποιημένα Έσοδα στα €262,4εκ (μείωση 14% έναντι του Εννεαμήνου 2024), αρνητικά επηρεασμένα από την ήδη καταγεγραμμένη στα αποτελέσματα Εξαμήνου 2025 εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία και την προσωρινή επιβράδυνση, έναντι της σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη. Οι λύσεις Document Lifecycle Management και Digital Technologies διατήρησαν σταθερή τροχιά αύξησης των εσόδων, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική μας για γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς μέχρι σήμερα. Τα έσοδα του Γ’ Τριμήνου 2025 αυξήθηκαν 22% έναντι του Β’ Τριμήνου 2025.

13 Νοεμβρίου 2025 – Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), ο διεθνής όμιλος εφαρμοσμένης τεχνολογίας με έδρα τη Βιέννη, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου (9Μ) 2025.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε:

«Το Γ’ Τρίμηνο 2025 σηματοδοτεί την επιστροφή του ομίλου AUSTRIACARD σε πορεία ανάπτυξης. Οι λύσεις Document Lifecycle Management και Digital Technologies παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις και αντιστάθμισαν την προσωρινή υστέρηση στα έσοδα των λύσεων Πληρωμών (Payments), η οποία οφείλεται σε κυκλικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρέασαν το Α’ Εξάμηνο. Παρά τις προσωρινές αυτές προκλήσεις, η στρατηγική μας για την εξέλιξη του Ομίλου σε έναν πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων πληρωμών και ταυτοποίησης πολιτών παραμένει αμετάβλητη και συνεχίζει να συνεισφέρει στην αύξηση των εσόδων, βασιζόμενη στις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Το Γ’ Τρίμηνο 2025 επιτύχαμε σημαντική αύξηση έναντι του προηγούμενου τριμήνου καθώς και βελτίωση έναντι του Γ’ τριμήνου του προηγούμενου έτους σε επίπεδο EBITDA. Αυτό επιβεβαιώνει τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας, και αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, το ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμβασιοποιημένων έργων και την ενισχυμένη διάρθωση των εσόδων με την αυξανόμενη συνεισφορά υπηρεσιών και λύσεων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και ο υγιής ισολογισμός του Ομίλου υπογραμμίζουν τη συνεπή χρηματοοικονομική διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε το Γ’ Τρίμηνο 2025 ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στη συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους. Οι επενδύσεις μας το 2025 σε ανθρώπινο δυναμικό και στην ανάπτυξη νέων λύσεων και υπηρεσιών, θα αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξής μας τα επόμενα χρόνια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, δηλαδή στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με ψηφιακές λύσεις και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και στην εμβάθυνση και ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Συνεχίζουμε τη διαδικασία εξέλιξης του Ομίλου σε έναν πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμοσμένης τεχνολογίας και σε έναν αξιόπιστο, μακροπρόθεσμο συνεργάτη, παρέχοντας ολιστική αξία για τους πελάτες του.

Με την τεχνολογία στον πυρήνα της στρατηγικής μας, ο όμιλος AUSTRIACARD βρίσκεται στη βέλτιστη θέση να μετατρέψει την υφιστάμενη δυναμική σε βιώσιμη ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε και να επιδιώκουμε επιλεκτικές εξαγορές, οι οποίες θα ενισχύσουν τις στρατηγικές μας δυνατότητες και θα επεκτείνουν το γεωγραφικό αποτύπωμά μας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας.»



ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων | Σύνοψη σε € εκ 9M 2025 9M 2024 % Δ Έσοδα 262,4 303,5 -14% προσαρμοσμένο EBITDA 36,1 43,5 -17% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 13,7% 14,3% -0,6% Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 13,5 21,2 -36% Κέρδη/(Ζημιές) 9,8 16,3 -40% σε € εκ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 % Δ Έσοδα 98,8 108,1 -9% προσαρμοσμένο EBITDA 16,8 14,5 +16% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 17,0% 13,4% +3,6% Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 9,7 6,4 +52% Κέρδη/(Ζημιές) 7,4 5,1 +45%

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης | Σύνοψη σε € εκ 30/09/2025 31/12/2024 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17,9 21,7 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 323,8 331,6 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 128,8 124,8 Καθαρός Δανεισμός 91,2 95,6 Σύνολο Υποχρεώσεων 194,9 206,8

Ενοποιημένα Έσοδα

Ενοποιημένα Έσοδα στα €262,4εκ μειωμένα κατά 14% έναντι του Εννεαμήνου 2024, λόγω των παρακάτω παραγόντων οι οποίοι είχαν ήδη επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα Εξαμήνου 2025:

Η εξομάλυνση στην αγορά καρτών πληρωμών της Τουρκίας (€25εκ επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου), κυρίως λόγω της κυκλικότητας και των μακροοικονομικών προκλήσεων στη χώρα, έπειτα από αρκετά χρόνια εξαιρετικής ανάπτυξης (52% μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης την τελευταία πενταετία).

Η προσωρινή επιβράδυνση, έναντι σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη (€24εκ επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου). Εντούτοις, εξακολουθούμε να εκτιμούμε ότι η συνεισφορά των πωλήσεων μεταλλικών καρτών στα έσοδα του Ομίλου θα αυξηθεί στο μέλλον.

Οι παρακάτω κατηγορίες εν μέρει αντιστάθμισαν τις προαναφερθείσες προκλήσεις και την υστέρηση των εσόδων:

€16,7εκ έσοδα που σχετίζονται με την παράδοση εξατομικευμένων εγγράφων, υψηλής ασφάλειας με υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας, για εθνικές εξετάσεις στην Ανατολική Αφρική (Document Lifecycle Management)

€10,5εκ έσοδα που σχετίζονται με ορισμένα συμβασιοποιημένα, μεγάλης κλίμακας, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα (αύξηση 16% έναντι του Εννεαμήνου 2024) (Digital Technologies).

Εξαιρουμένων των αρνητικών επιπτώσεων της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία και των πωλήσεων μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη, τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν 3% έναντι του Εννεαμήνου 2024 (€8εκ αύξηση).

Συνολικά, οι παρακάτω κατηγορίες του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν σταθερή αύξηση εσόδων, επιβεβαιώνοντας τη μέχρι σήμερα επιτυχημένη στρατηγική μας:

Document Lifecycle Management (αύξηση 11% έναντι του Εννεαμήνου 2024), κυρίως οι υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (περιλαμβανομένου του έργου για εθνικές εξετάσεις στην Ανατολική Αφρική) και οι υπηρεσίες διανομής καρτών, ειδικά στο γεωγραφικό τομέα WEST (+36% έναντι του Εννεαμήνου 2024), οι οποίες σχετίζονται με τις αυξημένες παραδόσεις προσωποποιημένων καρτών (personalized cards) σε Fintech.

(αύξηση 11% έναντι του Εννεαμήνου 2024), κυρίως οι υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (περιλαμβανομένου του έργου για εθνικές εξετάσεις στην Ανατολική Αφρική) και οι υπηρεσίες διανομής καρτών, ειδικά στο γεωγραφικό τομέα WEST (+36% έναντι του Εννεαμήνου 2024), οι οποίες σχετίζονται με τις αυξημένες παραδόσεις προσωποποιημένων καρτών (personalized cards) σε Fintech. Digital Technologies (αύξηση 10% έναντι του Εννεαμήνου 2024), λόγω ορισμένων συμβασιοποιημένων, μεγάλης κλίμακας, έργων ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, τα οποία από τις αρχές του Γ’ Τριμήνου 2025 βρίσκοντα σε πλήρη εφαρμογή, καθώς και της προόδου στην εφαρμογή σε πελάτες των τεχνολογικά προηγμένων λύσεών μας (π.χ. Card-as-a-Service) και της ιδιόκτητης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης GaiaB™ (αν και η συνεισφορά τους είναι ακόμη σχετικά μικρή).

Έσοδα ανά γεωγραφικό τομέασε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Δυτική Ευρώπη, Σκανδιναβία & Αμερική (WEST) 87,4 105,7 (18,3) -17% Κεντρική – Ανατολική Ευρώπη & DACH (CEE) 149,6 173,9 (24,3) -14% Τουρκία / Μέση Ανατολή & Αφρική (MEA) 46,9 63,2 (16,3) -26% Απαλοιφές & Εταιρικά (21,4) (39,2) 17,9 -45% Σύνολο 262,4 303,5 (41,1) -14% σε € εκ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 €εκ Δ % Δ Δυτική Ευρώπη, Σκανδιναβία & Αμερική (WEST) 32,7 40,8 (8,1) -20% Κεντρική – Ανατολική Ευρώπη & DACH (CEE) 45,6 52,3 (6,7) -13% Τουρκία / Μέση Ανατολή & Αφρική (MEA) 30,6 22,3 8,2 +37% Απαλοιφές & Εταιρικά (10,1) (7,3) (2,7) +37% Σύνολο 98,8 108,1 (9,3) -9%

Κεντρική – Ανατολική Ευρώπη & DACH (CEE)

Τα έσοδα του τομέα μειώθηκαν 14% έναντι του Εννεαμήνου 2024 στα €149,6εκ κυρίως λόγω της μείωσης των διατμηματικών συναλλαγών μεταξύ των γεωγραφικών τομέων CEE και MEA (€21εκ μείωση εσόδων για τον τομέα, λόγω της μείωσης στις παραδόσεις καρτών κατά 63% έναντι του Εννεαμήνου 2024), απόρροια της προαναφερθείσας εξομάλυνσης στην αγορά καρτών πληρωμών στην Τουρκία. Αυτή η υστέρηση των εσόδων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των εσόδων από τα έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα (αύξηση 16% έναντι του Εννεαμήνου 2024).

Δυτική Ευρώπη, Σκανδιναβία & Αμερική (WEST)

Τα έσοδα του τομέα μειώθηκαν 17% έναντι του Εννεαμήνου 2024 στα €87,4εκ κυρίως λόγω της προαναφερθείσας προσωρινής επιβράδυνσης, έναντι σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη (€24εκ επίπτωση στα έσοδα του Ομίλου). Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει (Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2025), κατά τη διάρκεια του 2024 ορισμένοι από τους Fintech πελάτες μας στην Ευρώπη ξεκίνησαν την προώθηση μεταλλικών καρτών, με αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικές παραγγελίες για μεταλλικές κάρτες, οι οποίες δεν έχουν επαναληφθεί στην ίδια κλίμακα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, αν και συνεχίζουμε να καταγράφουμε ισχυρή αύξηση στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών στις αγορές του γεωγραφικού τομέα WEST και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Τα έσοδα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες διανομής προσωποποιημένων καρτών (personalized cards) σε Fintech συνέχισαν την ανοδική πορεία τους, αυξημένα κατά 36% έναντι του Εννεαμήνου 2024, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική μας να επικεντρωθούμε στην εξυπηρέτηση του ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου Fintech. Επιπλέον, οι επενδύσεις μας τα προηγούμενα χρόνια στην αγορά των ΗΠΑ αποφέρουν τώρα σημαντικά αποτελέσματα, όπως αυτά απεικονίζονται στην αύξηση εσόδων κατά 17% έναντι του Εννεαμήνου 2024, η οποία οφείλεται κυρίως στην εστιασμένη στρατηγική μας στον κλάδο Challenger Banks/Fintech (οι πωλήσεις μεταλλικών καρτών και οι υπηρεσίες διανομής προσωποποιημένων καρτών ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην εν λόγω αύξηση). Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2025 προσθέσαμε στο πελατολόγιο μας σημαντικούς πελάτες Tier 1 Fintech στις ΗΠΑ, παράγοντας ο οποίος θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια για αυτή τη σημαντική γεωγραφική περιοχή. Περαιτέρω, συνεχίζουμε να μεγενθύνουμε την πελατειακή μας βάση, έχοντας προσθέσει συνολικά 98 νέους πελάτες το Εννεάμηνο 2025, περιλαμβανομένων και Tier 1 τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού προβλέπονται περαιτέρω νέοι πελάτες στο Δ’ Τρίμηνο 2025. Όλες οι παραπάνω εξελίξεις αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στις επιδόσεις του γεωγραφικού τομέα WEST από το 2026 και μετά.

Συνολικά, η στρατηγική μας για το γεωγραφικό τομέα WEST επικεντρώνεται στη δημιουργία προϊόντων αιχμής και τεχνολογικών λύσεων (π.χ. Card-as-a-Service), τα οποία θα συμβάλουν στη στοχευμένη επέκτασή μας στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο Challenger Banks/Fintech καθώς και σε Tier 2 τράπεζες.

Τουρκία / Μέση Ανατολή & Αφρική (MEA)

Τα έσοδα του τομέα μειώθηκαν 26% έναντι του Εννεαμήνου 2024 στα €46,9εκ λόγω της σημαντικής αρνητικής επίπτωσης από την εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία (€21εκ επίπτωση στα έσοδα του γεωγραφικού τομέα), απόρροια της συνεχιζόμενης μακροοικονομικής μεταβλητότητας και αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με την κυκλικότητα και τα εξορθολογισμένα επίπεδα αποθεμάτων των πελατών μας, έπειτα από υψηλά επίπεδα πληρωμένων αποθεμάτων λόγω της σημαντικής ανάπτυξης της αγοράς. Παρά τις αντιξοότητες, το ισχυρό μερίδιο αγοράς μας στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητο, ενώ το Γ’ Τρίμηνο 2025 καταγράφηκαν πρώιμες ενδείξεις σταθεροποίησης της αγοράς, όπως αποτυπώνεται στην αύξηση κατά 17% έναντι του Β’ Τριμήνου 2025 στα έσοδα από προσωποποίηση καρτών (cards personalization).

Περαιτέρω, τα έσοδα του τομέα που σχετίζονται με τις λύσεις Document Lifecycle Management αυξήθηκαν 67% έναντι του Εννεαμήνου 2024, κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο για εθνικές εξετάσεις στην Ανατολική Αφρική (€16,7εκ).

Συνολικά, η στρατηγική μας για το γεωγραφικό τομέα MEA επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση της σύνθεσης της κερδοφορίας του τομέα, επιδιώκοντας στοχευμένες πρωτοβουλίες και έργα σχετικά με τις λύσεις Document Lifecycle Management (π.χ. έργα εξατομικευμένων εγγράφων, υψηλής ασφάλειας με υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας, για εθνικές εξετάσεις, υψηλής ασφάλειας υλικό για εκλογές) καθώς και ολιστικές υπηρεσίες ταυτοποίησης πολιτών (Citizen Identity), οι οποίες έχουν ήδη δημιουργήσει μια πηγή επαναλαμβανόμενων εσόδων, ενώ αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τη συνεισφορά τους τόσο στα έσοδα όσο και στην κερδοφορία EBITDA του γεωγραφικού τομέα.

Έσοδα ανά κατηγορία λύσεωνσε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Identity & Payment 133,5 187,0 (53,5) -29% Document Lifecycle Management 106,4 96,0 10,4 +11% Digital Technologies 22,6 20,4 2,1 +10% Σύνολο 262,4 303,5 (41,1) -14% σε € εκ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 €εκ Δ % Δ Identity & Payment 45,5 65,0 (19,4) -30% Document Lifecycle Management 45,8 38,4 7,4 +19% Digital Technologies 7,4 4,8 2,7 +56% Σύνολο 98,8 108,1 (9,3) -9%

Identity & Payment

Η συνεχιζόμενη εξομάλυνση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Τουρκία καθώς και η προσωρινή επιβράδυνση, έναντι της σημαντικής συνεισφοράς το 2024, στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech στην Ευρώπη (βλ. παραπάνω ανάλυση) είχαν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα, γεγονός το οποίο έχει ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα Εξαμήνου 2025.

Παρά τις εν λόγω προκλήσεις, οι παρακάτω κατηγορίες κατέγραψαν θετικά αποτελέσματα:

Στην αγορά των ΗΠΑ, τα έσοδα των λύσεων Identity & Payment στο Εννεάμηνο 2025 αυξήθηκαν 13% έναντι του Εννεαμήνου 2024, με τις πωλήσεις μεταλλικών καρτών να αποτελούν το βασικό παράγοντα αύξησης.

Το Γ’ Τρίμηνο 2025 τα έσοδα από την προσωποποίηση καρτών (cards personalization) αυξήθηκαν 10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, με κύριους παράγοντες τους γεωγραφικούς τομείς WEST (+15% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2024) και MEA (+16% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2024).

Document Lifecycle Management

Τα έσοδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση 11% έναντι του Εννεαμήνου 2024, κυρίως λόγω των εξής κατηγοριών:

υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων: αύξηση 16% έναντι του Εννεαμήνου 2024 (λόγω των εσόδων του έργου για εθνικές εξετάσεις στην Ανατολική Αφρική)

υπηρεσίες διανομής: αύξηση 7% έναντι του Εννεαμήνου 2024, με το γεωγραφικό τομέα WEST τον κύριο μοχλό ανάπτυξης (+36% έναντι του Εννεαμήνου 2024), λόγω των υπηρεσιών διανομής προσωποποιημένων καρτών σε πελάτες Fintech.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα το Γ’ Τριμηνο 2025 αυξήθηκαν 19% του Γ’ Τριμήνου 2024, με τα έσοδα του έργου για εθνικές εξετάσεις στην Ανατολική Αφρική και τα έσοδα των υπηρεσιών διανομής (+9% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2024) να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της εν λόγω αύξησης.

Digital Technologies

Τα έσοδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση 10% έναντι του Εννεαμήνου 2024, κυρίως λόγω της αύξησης 16% έναντι του Εννεαμήνου 2024 των εσόδων από συμβασιοποιημένα, μεγάλα έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, έχουν ανατεθεί στον Όμιλο (άμεσα και έμμεσα) έργα ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα συνολικής αξίας περίπου €60εκ, εκ των οποίων περίπου €27εκ έχουν εισπραχθεί/αναγνωριστεί αθροιστικά (από το 2023 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025), ενώ το υπολοιπόμενο ποσό περίπου €33εκ αναμένεται να αναγνωριστεί από το Δ’ Τρίμηνο 2025 και μετά (με την πλειονότητα εντός του 2026).

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις των προηγούμενων ετών σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), στοχεύοντας στην κλιμάκωση των ψηφιακών υπηρεσιών μας, συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στην εφαρμογή της υπηρεσίας Card-as-a-Service (CaaS) σε πελάτες Challenger Banks/Fintech στο γεωγραφικό τομέα WEST καθώς και στην ανάληψη έργων ψηφιοποίησης εγγράφων στο γεωγραφικό τομέα MEA (τα έσοδα και για τους δύο γεωγραφικούς τομείς υπερδιπλασιάστηκαν έναντι του Εννεαμήνου 2024, αν και από σχετικά πολύ χαμηλή βάση).

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο 2025 συνάψαμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με τη Dell Technologies, έναν παγκόσμιο τεχνολογικό ηγέτη, για την ανάπτυξη και διάθεση της ιδιόκτητης πλατφόρμας μας GaiaB™ Appliance. Το GaiaB™ Appliance είναι μια προηγμένη λύση Generative AI για την αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών και λειτουργιών, η οποία είναι προ-ενσωματωμένη στους διακομιστές Dell PowerEdge και θα λειτουργεί εξολοκλήρου σε on premise ή σε private cloud περιβάλλον. Η εν λόγω συνεργασία ενισχύει τη στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου να εξελιχθεί σε ένα μεγάλης κλίμακας πάροχο εφαρμοσμένης τεχνολογίας και αναδεικνύει την τεχνολογική μας υπεροχή στον τομέα του Agentic AI.

Ενοποιημένο Μικτό Κέρδος σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Μικτό κέρδος Ι 130,9 138,3 (7,4) -5% περιθώριο μικτού κέρδους Ι 49,9% 45,6% +4,3% Μικτό κέρδος ΙΙ 61,7 73,8 (12,1) -16% περιθώριο μικτού κέρδους ΙΙ 23,5% 24,3% -0,8% σε € εκ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 €εκ Δ % Δ Μικτό κέρδος Ι 54,1 50,1 4,0 +8% περιθώριο μικτού κέρδους Ι 54,7% 46,3% +8,4% Μικτό κέρδος ΙΙ 24,9 24,7 0,2 +1% περιθώριο μικτού κέρδους ΙΙ 25,2% 22,8% +2,4%

Μικτό κέρδος Ι: η μείωση 5% έναντι του Εννεαμήνου 2024 οφείλεται κυρίως στην προαναφερθείσα υστέρηση των εσόδων.

Περιθώριο μικτού κέρδους Ι διευρύνθηκε κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 49,9%, χάριν της βελτίωσης του μείγματος εσόδων με τη μεγαλύτερη συνεισφορά από λύσεις και υπηρεσίες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, τα οποία δεν επιβαρύνονται από το σχετικό κόστος υλικών. Αξίζει να τονιστεί ότι το περιθώριο μικτού κέρδους I διευρύνθηκε και στους 3 γεωγραφικούς τομείς (ο τομέας MEA κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες, ο τομέας WEST κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες και ο τομέας CEE κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες). Βλ. σελίδες 13-15 για τη λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τους γεωγραφικούς τομείς του Ομίλου.

Μικτό κέρδος ΙΙ: η μείωση 16% έναντι του Εννεαμήνου 2024 οφείλεται κυρίως:

στη μείωση του μικτού κέρδους I, και

στο αυξημένο κόστος παραγωγής (κυρίως λόγω αποσβέσεων και εξόδων μεταφοράς για συγκεκριμένο έργο).

Περιθώριο μικτού κέρδους ΙΙ μειώθηκε κατά λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα στο 23,5%, καθώς το ευνοϊκότερο μείγμα εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τη μείωση του μικτού κέρδους I και το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Ενοποιημένες Λειτουργικές Δαπάνες (OPEX) σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Κόστος παραγωγής (69,2) (64,5) (4,7) +7% Έξοδα διάθεσης & διανομής (16,6) (18,0) 1,4 -8% Έξοδα διοίκησης (19,1) (21,1) 2,0 -10% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (6,9) (5,7) (1,2) +21% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 14,2 12,6 1,6 +12% Σύνολο (97,9) (96,7) (0,9) +1% % των Εσόδων 37,2% 31,9% σε € εκ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 €εκ Δ % Δ Κόστος παραγωγής (29,2) (25,4) (3,8) +15% Έξοδα διάθεσης & διανομής (5,5) (6,1) 0,6 -10% Έξοδα διοίκησης (6,0) (6,8) 0,8 -12% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (2,3) (2,2) (0,2) +8% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 4,6 4,4 0,2 +5% Σύνολο (38,4) (36,1) (2,3) +6% % των Εσόδων 38,8% 33,4%

Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου (OPEX) (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και απομειώσεων), αυξήθηκαν οριακά (κατά €0,9εκ) έναντι του Εννεαμήνου 2024, καθώς η προσηλωμένη στρατηγική βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας απέφερε μείωση στα έξοδα διάθεσης & διανομής και διοίκησης (SG&A) κατά 9% έναντι του Εννεαμήνου 2024. Αξίζει να τονιστεί ότι η μείωση των εξόδων διάθεσης & διανομής και διοίκησης (SG&A) είναι σημαντική στους γεωγραφικούς τομείς CEE (-14% έναντι του Εννεαμήνου 2024) και WEST (-7% έναντι του Εννεαμήνου 2024). Η αύξηση των εξόδων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες επενδύσεις μας σε R&D για την υποστήριξη της μελλοντικής επιχειρηματικής ανάπτυξης (ιδιαίτερα στις λύσεις Digital Technologies).

Ενοποιημένα Λειτουργικά Κέρδη σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ προσαρμοσμένο EBITDA 36,1 43,5 (7,4) -17% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 13,7% 14,3% -0,6% προσαρμοσμένο EBIT 21,8 30,9 (9,0) -29% περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT 8,3% 10,2% -1,8% σε € εκ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 €εκ Δ % Δ προσαρμοσμένο EBITDA 16,8 14,5 2,3 +16% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 17,0% 13,4% +3,6% προσαρμοσμένο EBIT 12,2 10,1 2,1 +21% περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT 12,3% 9,3% +3,0%

Προσαρμοσμένο EBITDA Ομίλου: η μείωση 17% έναντι του Εννεαμήνου 2024 σχετίζεται κυρίως με την προαναφερθείσα υστέρηση των εσόδων (μείωση κατά €41εκ), η οποία υπερκάλυψε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους τόσο στο κόστος πωλήσεων (μείωση κατά €29εκ) όσο και στα έξοδα διάθεσης, διανομής και διοίκησης (SG&A) (-9% έναντι του Εννεαμήνου 2024). Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα στο 13,7%, χάριν της βελτίωσης του μείγματος εσόδων σε λύσεις και υπηρεσίες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Προσαρμοσμένο EBIT Ομίλου: σε συνέχεια της μείωσης του προσαρμοσμένου EBITDA, οι υψηλότερες αποσβέσεις, που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) και τις εξαγορές του προηγούμενου έτους, επιβάρυναν περαιτέρω τα αποτελέσματα προσαρμοσμένου EBIT του Ομίλου (-29% έναντι του Εννεαμήνου 2024). Το ευνοϊκότερο μείγμα εσόδων προς υπηρεσίες και λύσεις με υψηλότερα περιθώρια κέρδους συνέβαλε στη συγκράτηση της μείωσης του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBIT κατά λιγότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,3%.

Βλ. σελίδες 13-15 και 22-23 στο Παράρτημα για τη λεπτομερή ανάλυση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των γεωγραφικών τομέων του Ομίλου.

Ειδικά Στοιχεία/Προσαρμογές σε € εκ εμπεριέχονται 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Προγράμματα συμμετοχής διοίκησης EBITDA (2,4) (2,9) 0,5 -18% Κέρδη/(Ζημίες) συναλλαγματικές διαφορές Κέρδη προ φόρων (0,7) (0,1) (0,5) +379% ΔΛΠ 29 Υπερπληθωρισμός Κέρδη προ φόρων (0,4) (0,9) 0,5 -54% Σύνολο (3,4) (3,9) 0,5 -13%

Ειδικά Στοιχεία/Προσαρμογές: το χαμηλότερο κόστος που σχετίζεται με (α) τα προγράμματα συμμετοχής της διοίκησης (λόγω του μικρότερου αριθμού επιλέξιμων συμμετεχόντων) και (β) το ΔΛΠ 29 Υπερπληθωρισμός, αντισταθμίστηκε από τις υψηλότερες ζημιές από τη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών (κυρίως η επίπτωση του δολαρίου ΗΠΑ στις ενδοομιλικές απαιτήσεις).

Ενοποιημένα Καθαρά Αποτελέσματασε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 13,5 21,2 (7,7) -36% Κέρδη/(Ζημιές) αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 8,6 16,2 (7,6) -47% Κέρδη/(Ζημιές) 9,8 16,3 (6,4) -40% Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (βασικά) (€) 0,24 0,45 -46% σε € εκ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 €εκ Δ % Δ Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 9,7 6,4 3,3 +52% Κέρδη/(Ζημιές) αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 7,2 5,6 1,6 +29% Κέρδη/(Ζημιές) 7,4 5,1 2,3 +45% Κέρδη ανά μετοχή (EPS) (βασικά) (€) 0,20 0,15 +31%

Καθαρά Αποτελέσματα Ομίλου: τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα (-14% έναντι του Εννεαμήνου 2024), λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων βάσης καθώς και της μείωσης του μέσου υπολοίπου του ανεξόφλητου δανεισμού (βλ. σελ. 12 για τον καθαρό δανεισμό), εν μέρει αντιστάθμισαν την προαναφερθείσα μείωση στα αποτελέσματα προσαρμοσμένου EBITDA/EBIT, η οποία επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία του Ομίλου.

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ανάλυση Διοίκησης) σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Έσοδα 262,4 303,5 (41,1) -14% Κόστος υλικών και ταχυδρομικών (131,5) (165,2) 33,6 -20% Μικτό κέρδος I 130,9 138,3 (7,4) -5% περιθώριο μικτού κέρδους Ι 49,9% 45,6% +4,3% Κόστος παραγωγής (69,2) (64,5) (4,7) +7% Μικτό κέρδος II 61,7 73,8 (12,1) -16% περιθώριο μικτού κέρδους ΙΙ 23,5% 24,3% -0,8% Λοιπά έσοδα 4,0 3,0 1,0 +32% Έξοδα διάθεσης & διανομής (16,6) (18,0) 1,4 -8% Έξοδα διοίκησης (19,1) (21,1) 2,0 -10% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (6,9) (5,7) (1,2) +21% Λοιπά έξοδα (1,2) (1,1) (0,1) +6% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 14,2 12,6 1,6 +12% προσαρμοσμένο EBITDA 36,1 43,5 (7,4) -17% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 13,7% 14,3% -0,6% – Αποσβέσεις και απομειώσεις (14,2) (12,6) (1,6) +12% προσαρμοσμένο EBIT 21,8 30,9 (9,0) -29% Χρηματοοικονομικά έσοδα 0,3 0,3 (0,0) -9% Χρηματοοικονομικά έξοδα (5,3) (6,2) 0,9 -14% Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες 0,1 0,1 (0,1) -46% Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (4,9) (5,7) 0,8 -14% προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 16,9 25,1 (8,2) -33% Ειδικά Στοιχεία/Προσαρμογές (3,4) (3,9) 0,5 -13% Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 13,5 21,2 (7,7) -36% Φόρος εισοδήματος (3,7) (5,0) 1,3 -26% Κέρδη/(Ζημιές) 9,8 16,3 (6,4) -40%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης σε € εκ 30/09/2025 31/12/2024 €εκ Δ % Δ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 156,9 165,2 (8,3) -5% Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 166,8 166,4 0,5 0% Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 323,8 331,6 (7,8) -2% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 128,8 124,8 4,0 3% Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 108,0 117,3 (9,3) -8% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 86,9 89,5 (2,6) -3% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 323,8 331,6 (7,8) -2%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 30/09/2025 ανήλθαν σε €128,8εκ, αυξημένα κατά €4εκ έναντι της 31/12/2024, καθώς τα καθαρά κέρδη Εννεαμήνου 2025 του Ομίλου αντισταθμίστηκαν μερικώς από:

την καταβολή μερίσματος στους μετόχους (ποσό €4εκ ή €0,11 ανά μετοχή)

την αρνητική επίδραση στα αποθεματικά συναλλαγματικών διαφορών (επίπτωση από το δολάριο ΗΠΑ και RON)

Κεφάλαιο Κίνησης σε € εκ 30/09/2025 31/12/2024 €εκ Δ % Δ Αποθέματα 63,8 72,8 (9,0) -12% Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 28,6 15,0 13,6 +91% Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 2,0 0,5 1,5 +291% Εμπορικές απαιτήσεις 40,1 45,3 (5,2) -12% Λοιπές απαιτήσεις 14,5 11,1 3,4 +31% 149,0 144,6 4,3 +3% Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (4,5) (3,6) (0,9) +24% Εμπορικές υποχρεώσεις (27,4) (43,8) 16,4 -37% Λοιπές υποχρεώσεις (25,7) (17,0) (8,7) +51% Συμβατικές υποχρεώσεις (12,0) (7,2) (4,8) +67% Έσοδα επόμενων χρήσεων (1,7) (1,8) 0,1 -5% (71,3) (73,4) 2,1 -3% Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 77,7 71,3 6,4 +9% % των Εσόδων (κυλιόμενο 12μηνο) 22,1% 18,2%

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης: η αύξηση κατά €6εκ (+9%) έναντι της 31/12/2024, οφείλεται κυρίως στη μείωση των εμπορικών υποχρεώσεων (κατά €16εκ), λόγω πληρωμών σε προμηθευτές για chips καρτών, καθώς και στην αύξηση των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων (κατά €14εκ) (σχετίζεται με την τρέχουσα υλοποίηση συμβασιοποιημένων έργων ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, τα οποία τιμολογούνται κατά την ολοκλήρωση του έργου). Αυτά υπερκάλυψαν τις θετικές επιπτώσεις από τον επιβραδυνόμενο ρυθμό αύξησης του κεφαλαίου κίνησης, τις προσπάθειες βελτίωσης των ταμειακών εισπράξεων από τους πελάτες μας και τη διαχείριση των αποθεμάτων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 23,2 18,9 4,3 +23% Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (7,9) (12,0) 4,1 -34% Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (18,2) (6,1) (12,2) +200% Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (2,9) 0,8 (3,8) — Κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) περιλαμβάνει Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, εξαιρεί εξαγορές (M&A) (11,4) (16,2) 4,8 -30%

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εισροές €23,2εκ (+23% έναντι του Εννεαμήνου 2024), κυρίως λόγω του επιβραδυνόμενου ρυθμού αύξησης του κεφαλαίου κίνησης.

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εκροές €7,9εκ, λόγω:

τακτικών επενδύσεων σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

επενδύσεων σε πρόσθετο εξοπλισμό και μηχανήματα για την υλοποίηση έργων εκτυπώσεων ασφάλειας μεγάλης κλίμακας στο γεωγραφικό τομέα MEA

επενδύσεων για την εσωτερική ανάπτυξη λογισμικού αναφορικά με τις προσφερόμενες λύσεις Digital Technologies

θετικού ταμειακού αποτελέσματος από την πώληση ακινήτου, χάρη στις πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών.

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εκροές €18,2εκ, λόγω:

καθαρών αποπληρωμών δανείων (ανακυκλούμενες πιστωτικές γραμμές) (€5,7εκ)

πληρωμών τόκων (€4,8εκ)

καταβολής μερίσματος στους μετόχους (€4εκ ή €0,11 ανά μετοχή) (καταβολή την 4η Ιουλίου)

πληρωμών για χρηματοδοτικές μισθώσεις (€3,2εκ)

κόστους προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (€0,5εκ).

Ενοποιημένος Καθαρός Δανεισμός σε € εκ 30/09/2025 31/12/2024 €εκ Δ % Δ Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (17,9) (21,7) 3,8 -18% Δανειακές υποχρεώσεις 109,1 117,4 (8,3) -7% Καθαρός Δανεισμός 91,2 95,6 (4,4) -5%

Ενοποιημένος Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €91,2εκ μειωμένος κατά €4,4εκ έναντι της 31/12/2024 και κατά €4,9εκ έναντι της 30/06/2025, καθώς η αύξηση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και των ελεύθερών ταμειακών ροών (free cash flow) χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Ενοποιημένος δείκτης Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/προσαρμοσμένο EBITDA κυλιόμενο 12μηνο) διατηρήθηκε σε υγιή επίπεδα (1,9 φορές), εντός του εύρους του μεσοπρόθεσμου στόχου (1,5-2 φορές).

Χρηματοοικονομική Θέση | Δείκτες 30/09/2025 31/12/2024 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 39,8% 37,6% Καθαρός δανεισμός / προσαρμοσμένο EBITDA (κυλιόμενο 12μηνο) (x) 1,9 1,7

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης 9M 2025 9M 2024 Δ % Δ Αριθμός πωληθέντων καρτών (σε εκ) 83,7 118,0 (34,3) -29% Μέσος αριθμός εργαζομένων σε αναλογία πλήρους απασχόλησης 2.120 2.352 (232) -10% Αριθμός εργαζομένων Ομίλου (τέλος περιόδου) 2.377 2.499 (122) -5%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Κεντρική – Ανατολική Ευρώπη & DACH (CEE)

σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Έσοδα 149,6 173,9 (24,3) -14% Κόστος υλικών και ταχυδρομικών (79,9) (97,2) 17,3 -18% Μικτό κέρδος I 69,7 76,7 (7,0) -9% περιθώριο μικτού κέρδους Ι 46,6% 44,1% +2,5% Κόστος παραγωγής (38,2) (37,4) (0,9) +2% Μικτό κέρδος II 31,5 39,4 (7,8) -20% περιθώριο μικτού κέρδους ΙΙ 21,1% 22,6% -1,6% Λοιπά έσοδα 3,8 2,9 0,9 +31% Έξοδα διάθεσης & διανομής (8,5) (9,9) 1,4 -14% Έξοδα διοίκησης (10,8) (12,5) 1,7 -14% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (5,7) (4,5) (1,3) +28% Λοιπά έξοδα (1,0) (0,7) (0,3) +38% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 8,5 7,5 1,0 +14% προσαρμοσμένο EBITDA 17,7 22,1 (4,4) -20% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 11,8% 12,7% -0,9% – Αποσβέσεις και απομειώσεις (8,5) (7,5) (1,0) +14% προσαρμοσμένο EBIT 9,2 14,6 (5,4) -37%

Λειτουργικές Δαπάνες (OPEX) εξαιρεί Αποσβέσεις και απομειώσεις σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Κόστος παραγωγής (38,2) (37,4) (0,9) +2% Έξοδα διάθεσης & διανομής (8,5) (9,9) 1,4 -14% Έξοδα διοίκησης (10,8) (12,5) 1,7 -14% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (5,7) (4,5) (1,3) +28% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 8,5 7,5 1,0 +14% Σύνολο (54,8) (56,8) 2,0 -4% % των Εσόδων 36,6% 32,7%

Δυτική Ευρώπη, Σκανδιναβία & Αμερική (WEST)

σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Έσοδα 87,4 105,7 (18,3) -17% Κόστος υλικών και ταχυδρομικών (48,1) (61,7) 13,6 -22% Μικτό κέρδος I 39,3 44,0 (4,7) -11% περιθώριο μικτού κέρδους Ι 44,9% 41,6% +3,4% Κόστος παραγωγής (18,0) (17,0) (1,0) +6% Μικτό κέρδος II 21,3 27,0 (5,7) -21% περιθώριο μικτού κέρδους ΙΙ 24,4% 25,5% -1,2% Λοιπά έσοδα 0,2 0,0 0,1 +293% Έξοδα διάθεσης & διανομής (6,2) (6,8) 0,6 -9% Έξοδα διοίκησης (6,0) (6,3) 0,3 -5% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (0,5) (1,1) 0,7 -60% Λοιπά έξοδα (0,2) (0,1) (0,0) +33% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 5,0 4,7 0,3 +7% προσαρμοσμένο EBITDA 13,7 17,4 (3,7) -21% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 15,7% 16,4% -0,7% – Αποσβέσεις και απομειώσεις (5,0) (4,7) (0,3) +7% προσαρμοσμένο EBIT 8,7 12,7 (4,0) -31%

Λειτουργικές Δαπάνες (OPEX) εξαιρεί Αποσβέσεις και απομειώσεις σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Κόστος παραγωγής (18,0) (17,0) (1,0) +6% Έξοδα διάθεσης & διανομής (6,2) (6,8) 0,6 -9% Έξοδα διοίκησης (6,0) (6,3) 0,3 -5% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (0,5) (1,1) 0,7 -60% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 5,0 4,7 0,3 +7% Σύνολο (25,6) (26,5) 0,9 -3% % των Εσόδων 29,3% 25,1%

Τουρκία / Μέση Ανατολή & Αφρική (MEA)

σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €εκ Δ % Δ Έσοδα 46,9 63,2 (16,3) -26% Κόστος υλικών και ταχυδρομικών (23,9) (43,6) 19,6 -45% Μικτό κέρδος I 22,9 19,6 3,3 17% περιθώριο μικτού κέρδους Ι 48,9% 31,0% +17,9% Κόστος παραγωγής (13,1) (10,2) (2,8) +28% Μικτό κέρδος II 9,9 9,4 0,5 +5% περιθώριο μικτού κέρδους ΙΙ 21,0% 14,9% +6,2% Λοιπά έσοδα 0,0 0,0 (0,0) — Έξοδα διάθεσης & διανομής (1,9) (1,3) (0,6) +48% Έξοδα διοίκησης (1,8) (1,4) (0,4) +29% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (0,5) 0,0 (0,5) — Λοιπά έξοδα (0,0) (0,2) 0,2 -91% + Αποσβέσεις και απομειώσεις 0,7 0,5 0,2 +38% προσαρμοσμένο EBITDA 6,4 7,1 (0,7) -10% περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 13,6% 11,2% +2,4% – Αποσβέσεις και απομειώσεις (0,7) (0,5) (0,2) +38% προσαρμοσμένο EBIT 5,7 6,6 (0,9) -13%

Λειτουργικές Δαπάνες (OPEX) εξαιρεί Αποσβέσεις και απομειώσεις σε € εκ 9M 2025 9M 2024 €m chg % chg Κόστος παραγωγής (13,1) (10,2) (2,8) +28% Έξοδα διάθεσης & διανομής (1,9) (1,3) (0,6) +48% Έξοδα διοίκησης (1,8) (1,4) (0,4) +29% Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (0,5) 0,0 (0,5) — + Αποσβέσεις και απομειώσεις 0,7 0,5 0,2 +38% Σύνολο (16,5) (12,4) (4,2) +34% % των Εσόδων 35,2% 19,6%

Η παρούσα Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου (9Μ) 2025 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A. ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης σε € χιλ 30 Σεπτεμβρίου 2025 31 Δεκεμβρίου 2024 Περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εξοπλισμός και δικαιώματα χρήσης 96,049 100,545 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 56,363 59,555 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 423 395 Λοιπές απαιτήσεις 1,167 1,259 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2,924 3,474 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 156,925 165,227 Αποθέματα 63,775 72,795 Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 28,580 14,952 Τρέχουσες απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος 2,042 523 Εμπορικές απαιτήσεις 40,077 45,297 Λοιπές απαιτήσεις 14,482 11,061 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 17,889 21,737 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 166,845 166,366 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 323,770 331,593 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 36,354 36,354 Μετοχές υπέρ το άρτιο 32,749 32,749 Ίδιες μετοχές (2,584) (2,064) Λοιπά αποθεματικά 17,660 19,856 Κέρδη εις νέον 41,186 37,385 Ίδια κεφάλαια Μετόχων Μητρικής Εταιρείας 125,365 124,281 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 3,473 524 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 128,839 124,805 Υποχρεώσεις Δάνεια και δανεισμός 93,474 101,261 Παροχές σε εργαζομένους 3,603 4,005 Λοιπές υποχρεώσεις 1,658 1,726 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9,312 10,336 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 108,046 117,328 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4,485 3,615 Δάνεια και δανεισμός 15,601 16,097 Εμπορικές υποχρεώσεις 27,408 43,807 Λοιπές υποχρεώσεις 25,716 16,985 Υποχρεώσεις από συμβάσεις 11,989 7,188 Αναβαλλόμενα έσοδα 1,686 1,769 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 86,885 89,460 Σύνολο υποχρεώσεων 194,931 206,788 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 323,770 331,593

Κατάσταση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων σε € χιλ 9M 2025 9M 2024 Έσοδα 262,443 303,494 Κόστος πωλήσεων (200,779) (229,712) Μικτό κέρδος 61,664 73,782 Λοιπά έσοδα 3,959 3,004 Έξοδα διάθεσης & διανομής (16,578) (17,967) Έξοδα διοίκησης (21,475) (24,013) Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (6,909) (5,717) Λοιπά έξοδα (1,183) (1,113) + Αποσβέσεις και απομειώσεις 14,203 12,626 EBITDA 33,682 40,601 – Αποσβέσεις και απομειώσεις (14,203) (12,626) EBIT 19,479 27,975 Χρηματοοικονομικά έσοδα 361 351 Χρηματοοικονομικά έξοδα (6,374) (7,214) Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες 70 129 Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (5,943) (6,734) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 13,536 21,241 Φόρος εισοδήματος (3,701) (4,980) Κέρδη/(Ζημιές) 9,835 16,260 Κέρδη/(Ζημιές) αποδιδόμενα σε: Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 8,588 16,222 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1,246 38 Κέρδη/(Ζημιές) 9,835 16,260 Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή Βασικά 0.24 0.45 Απομειωμένα 0.22 0.42

Κατάσταση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων σε € χιλ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 Έσοδα 98,822 108,120 Κόστος πωλήσεων (73,924) (83,434) Μικτό κέρδος 24,898 24,686 Λοιπά έσοδα 1,477 1,019 Έξοδα διάθεσης & διανομής (5,491) (6,117) Έξοδα διοίκησης (6,793) (7,642) Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (2,346) (2,179) Λοιπά έξοδα (349) (493) + Αποσβέσεις και απομειώσεις 4,616 4,397 EBITDA 16,011 13,672 – Αποσβέσεις και απομειώσεις (4,616) (4,397) EBIT 11,395 9,275 Χρηματοοικονομικά έσοδα 137 102 Χρηματοοικονομικά έξοδα (1,829) (2,990) Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες 0 0 Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα (1,692) (2,888) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 9,703 6,387 Φόρος εισοδήματος (2,344) (1,306) Κέρδη/(Ζημιές) 7,359 5,081 Κέρδη/(Ζημιές) αποδιδόμενα σε: Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 7,227 5,589 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 132 (508) Κέρδη/(Ζημιές) 7,359 5,081 Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή Βασικά 0.20 0.15 Απομειωμένα 0.19 0.14

Κατάσταση Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών σε € χιλ 9M 2025 9M 2024 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 13,536 21,241 Προσαρμογές για: -Αποσβέσεις και απομειώσεις 14,203 12,626 -Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος 5,943 6,734 -Άλλες μη ταμειακές συναλλαγές 1,244 2,739 34,926 43,340 Μεταβολές σε: -Αποθέματα 9,020 (14,133) -Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία (13,628) 3,072 -Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 1,799 (3,132) -Υποχρεώσεις από συμβόλαια 4,800 (10,605) -Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (8,973) 3,919 -Φόροι που καταβλήθηκαν (4,789) (3,567) Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 23,155 18,894 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Εισπραχθέντες τόκοι 311 306 Αποκτήσεις θυγατρικών, καθαρά αποκτηθέντα χρηματικά διαθέσιμα 0 (1,297) Έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 1,795 0 Μερίσματα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 42 58 Πληρωμές για απόκτηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού & άυλων περιουσιακών στοιχείων (10,006) (11,053) Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (7,857) (11,986) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Πληρωθέντες τόκοι (4,757) (5,880) Εισπράξεις από δάνεια 4,957 17,339 Αποπληρωμές δανείων (10,619) (9,422) Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (3,206) (3,315) Απόκτηση ιδίων μετοχών (520) (739) Πληρωθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 10 (429) Πληρωθέντα μερίσματα σε μετόχους της εταιρείας (3,950) (3,627) Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής (156) 0 Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (18,241) (6,074) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (2,943) 833 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα την 1η Ιανουαρίου 21,737 23,825 Επίδραση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα (906) (175) Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα την 30η Σεπτεμβρίου 17,889 24,483

B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

9M 2025 σε € χιλ WEST CEE MEA Εταιρικά Απαλοιφές ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα 85.615 146.047 46.861 1.793 (17.873) 262.443 Διατμηματικά έσοδα 1.754 3.553 5 935 (6.247) 0 Έσοδα κατά τομέα 87.370 149.600 46.865 2.729 (24.121) 262.443 Κόστος υλικών και ταχυδρομικών (48.098) (79.857) (23.946) 0 20.364 (131.538) Μικτό κέρδος I 39.272 69.743 22.919 2.729 (3.757) 130.905 Κόστος παραγωγής (17.965) (38.214) (13.063) 0 0 (69.241) Μικτό κέρδος II 21.307 31.529 9.856 2.729 (3.757) 61.664 Λοιπά έσοδα 193 3.775 91 (101) 3.958 Έξοδα διάθεσης & διανομής (6.161) (8.538) (1.878) (16.578) Έξοδα διοίκησης (6.002) (10.829) (1.759) (4.258) 3.740 (19.108) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (455) (5.750) (495) (210) (6.909) Λοιπά έξοδα (160) (995) (18) (14) 9 (1.178) + Αποσβέσεις και απομειώσεις 4.989 8.511 677 26 14.203 προσαρμοσμένο EBITDA 13.710 17.704 6.383 (1.635) (109) 36.052 – Αποσβέσεις και απομειώσεις (4.989) (8.511) (677) (26) (14.203) προσαρμοσμένο EBIT 8.721 9.192 5.706 (1.661) (109) 21.849 Χρηματοοικονομικά έσοδα 311 Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.311) Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες 70 Καθαρά χρηματοοικομικά έξοδα (4.929) προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 16.920 Ειδικά Στοιχεία/Προσαρμογές (3.384) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 13.536 Φόρος εισοδήματος (3.701) Κέρδη/(Ζημιές) 9.834

9M 2024 σε € χιλ WEST CEE MEA Εταιρικά Απαλοιφές ΣΥΝΟΛΟ Έσοδα 104.138 157.027 63.134 1.210 (22.015) 303.494 Διατμηματικά έσοδα 1.525 16.887 30 1.000 (19.442) Έσοδα κατά τομέα 105.663 173.914 63.164 2.210 (41.457) 303.494 Κόστος υλικών και ταχυδρομικών (61.712) (97.194) (43.552) 37.277 (165.181) Μικτό κέρδος I 43.951 76.720 19.612 2.210 (4.180) 138.313 Κόστος παραγωγής (16.964) (37.356) (10.216) 5 (64.531) Μικτό κέρδος II 26.987 39.363 9.396 2.210 (4.175) 73.782 Λοιπά έσοδα 49 2.893 12 50 3.004 Έξοδα διάθεσης & διανομής (6.774) (9.927) (1.266) (17.967) Έξοδα διοίκησης (6.305) (12.521) (1.368) (5.112) 4.175 (21.131) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) (1.127) (4.489) (101) (5.717) Λοιπά έξοδα (120) (723) (200) (68) (1.111) + Αποσβέσεις και απομειώσεις 4.658 7.474 490 3 12.626 προσαρμοσμένο EBITDA 17.368 22.071 7.064 (3.018) 43.484 – Αποσβέσεις και απομειώσεις (4.658) (7.474) (490) (3) (12.626) προσαρμοσμένο EBIT 12.710 14.597 6.573 (3.021) 30.859 Χρηματοοικονομικά έσοδα 343 Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.200) Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες 129 Καθαρά χρηματοοικομικά έξοδα (5.728) προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 25.131 Ειδικά Στοιχεία/Προσαρμογές (3.890) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 21.241 Φόρος εισοδήματος (4.980) Κέρδη/(Ζημιές) 16.260