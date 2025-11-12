Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πως το ChatGPT γνωρίζει τα πάντα;

Στις 30 Οκτωβρίου του 1938 σε μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού CBS Radio Network με καλεσμένο τον Orson Welles απαγγέλθηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα “The War of the Worlds” που έχει θέμα την επιδρομή “Αρειανών” στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απαγγελία ήταν τόσο πειστική που πάρα πολλοί ακροατές της εκπομπής πείστηκαν ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα; Μαζικός πανικός και τρόμος.

Η έλλειψη πληροφόρησης, η λάθος πληροφόρηση αλλά και η λάθος κατανόηση της πληροφορίας μπορούν να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις και αδικαιολόγητους φόβους.

Το ίδιο συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπήκε στη ζωή μας σχετικά απότομα και η έλλειψη γνώσης και πληροφόρησης έχει διχάσει τον κόσμο και έχει τρομοκρατήσει μία μεγάλη μερίδα του.

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσω να ρίξω λίγο φως στις σκιές που ενδεχομένως υπάρχουν για το τι είναι και το τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Τι Είναι η Νοημοσύνη

Πριν κατανοήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να ορίσουμε τη νοημοσύνη!

Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να μαθαίνει, να σκέφτεται και να επεξεργάζεται πληροφορίες, και να χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να λύνει προβλήματα και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του.

Τι Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιστήμη που προσπαθεί να κάνει τους υπολογιστές να έχουν νοημοσύνη – να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να επιλύουν προβλήματα. Λέγεται “τεχνητή” γιατί χρησιμοποιεί πολύπλοκα μαθηματικά αντί για εγκεφαλική ουσία.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι νέο. Υπάρχει ήδη από το μακρυνό 1956. Είναι εδώ και μάλιστα τη χρησιμοποιούμε καθημερινά: όταν ξεκλειδώνουμε το κινητό με αναγνώριση προσώπου, όταν ρωτάμε τη Siri ή την Alexa, όταν χρησιμοποιούμε το Google Translate ή όταν το YouTube μας προτείνει το επόμενο βίντεο για να παρακολουθήσουμε.

Τι ΔΕΝ Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συνείδηση ούτε συναισθήματα. Δεν σκέφτεται από μόνη της και χρειάζεται να εκπαιδευτεί από εμάς. Τέλος, δεν είναι αλάθητη. Κάνει πολλά λάθη και πολλές φορές μπορεί να είναι τόσο πειστική στα λάθη της που να σε κάνει να αισθάνεσαι σιγουριά ότι μπορείς να την εμπιστευτείς.

Πώς Μαθαίνει το ChatGPT

Το ChatGPT είναι ένα μόνο από τα πολλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί για να αποκτήσουν τεχνητή νοημοσύνη.

Για την εκπαίδευσή του, ειδικοί ερευνητές και επιστήμονες συνέλεξαν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, διέγραψαν ό,τι δεν χρειαζόταν (προσωπικά δεδομένα, ανήθικο περιεχόμενο) και αποθήκευσαν τα υπόλοιπα σε έναν τεράστιο δίσκο. Το ChatGPT αποστήθισε όλη αυτή την πληροφορία – το “PT” στο όνομά του σημαίνει “Pre-Trained” (προεκπαιδευμένο).

Πώς “Σκέφτεται”

Το ChatGPT δεν σκέφτεται όπως εμείς. Αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί πολύπλοκους μαθηματικούς αλγορίθμους για να επεξεργαστεί αυτά που έχει διαβάσει και να δημιουργήσει στατιστικά. Σε μία πολύ αφαιρετική και απλοποιημένη εξήγηση, αυτό που κάνει είναι απλά να μετράει πόσες φορές μια λέξη ακολουθεί μια άλλη.

Όπως ακούγοντας τη λέξη “σόκο” σκεφτόμαστε αυτόματα “φρέτα” (από την παλιά διαφήμιση της Σοκο-φρέτας), έτσι και το ChatGPT έχει μάθει ποιες λέξεις συνδυάζονται πιο συχνά.

Φτιάχνει πίνακες για κάθε λέξη, καταγράφοντας ποιες λέξεις την ακολουθούν και πόσες φορές. Αυτός είναι ουσιαστικά ο τρόπος που σκέφτεται.

Πώς Δίνει Λύσεις

Όταν λοιπόν θα του ζητήσεις να γράψει για το παιδί σου ένα παραμύθι που να αρχίζει με την πρόταση “Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας εξωγήινος”, κοιτάζει την τελευταία λέξη (“εξωγήινος”), ανατρέχει στους πίνακες και τα στατιστικά του και βρίσκει ποια λέξη ακολουθεί πιο συχνά τη λέξη εξωγήινος. Την προσθέτει στο παραμύθι και επαναλαμβάνει τη διαδικασία να βρει την επόμενη λέξη μέχρι να ολοκληρώσει το παραμύθι.

Παρόλο που ακούγεται απλό, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Οι μηχανές δεν σκέφτονται όπως νομίζαμε, ούτε μπορούν να “ξεσηκωθούν” – τουλάχιστον όχι ακόμα.

Αν θέλεις να εξερευνήσεις τον μαγικό κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και να μάθεις περισσότερα για το πώς σκέφτονται οι μηχανές μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.