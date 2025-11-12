Μειωμένα έσοδα αλλά ενισχυμένα EBITDA για τη Vodafone Ελλάδας στο πρώτο εξάμηνο

Με πτώση στα έσοδα αλλά αύξηση στα προσαρμοσμένα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής της χρήσης (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2025) για τη Vodafone Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος Vodafone για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης Απρίλιος 2025 – Μάρτιος 2026, η ελληνική θυγατρική κατέγραψε συνολικά έσοδα 518 εκατ. ευρώ, έναντι 541 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Αντίθετα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινήθηκαν οριακά ανοδικά, αυξάνοντας 0,6%, στα 468 εκατ. ευρώ από 465 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή στα έσοδα αποδίδεται στις μειωμένες εισπράξεις που κατέγραψε η Vodafone Ελλάδας από τα έργα που υλοποιεί για το Δημόσιο, γεγονός που σχετίζεται με τη χρονική κατανομή των πληρωμών.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,5%, φτάνοντας τα 127 εκατ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. ευρώ, έναντι 70 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η εταιρεία διέθετε 4,107 εκατ. συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, έναντι 4,325 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Από αυτούς, το 52,6% διατηρούσε συμβόλαιο, έναντι 47,2% πέρυσι — εξέλιξη που δείχνει σαφή ενίσχυση της βάσης συμβολαίων. Παράλληλα, το Μέσο Έσοδο ανά Συνδρομητή (ARPU) κατέγραψε αισθητή αύξηση, διαμορφούμενο σε 11,1 ευρώ από 10 ευρώ σε ετήσια βάση.

Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει να καταγράφει απώλειες. Οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών στο τέλος Σεπτεμβρίου ήταν 908 χιλ., έναντι 924 χιλ. πριν από ένα έτος.

Αντίθετα, η κατανάλωση δεδομένων (data) κινήθηκε έντονα ανοδικά, αγγίζοντας τις 223.682 ΤΒ, από 171.303 ΤΒ..

Σε επίπεδο Ομίλου, η Vodafone εμφάνισε για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης συνολικά έσοδα 19,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,3%, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 16,3 δισ. ευρώ (+8,1%). Τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5,9%, στα 5,7 δισ. ευρώ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Vodafone Group, Margherita Della Valle, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο Όμιλος θα επιτύχει το ανώτερο όριο των προβλέψεών του για το τρέχον οικονομικό έτος.