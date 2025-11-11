WINGS ICT Solutions – Δήμος Σοφάδων: υλοποίηση έξυπνων λύσεων και ψηφιακού μετασχηματισμού

Η WINGS ICT Solutions ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας με τον Δήμο Σοφάδων για την προμήθεια και υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών και τεχνολογικών λύσεων που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και στην προώθηση καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Αντικείμενο του Έργου

Η συνεργασία περιλαμβάνει:

Έξυπνες Στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς : Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες, βελτιώνοντας τη μετακίνηση και ενισχύοντας τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών.

Πλατφόρμα Διαχείρισης Παιδικών Σταθμών και Smart Εφαρμογή Ενημέρωσης Γονέων : Αυτοματοποιημένη διαχείριση αιτήσεων, παρουσιολογίου, τροφείων και επικοινωνίας με τους γονείς μέσω mobile εφαρμογής.

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών : Μείωση γραφειοκρατίας και αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Δήμου.

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πληρωμών : Ασφαλείς, εύκολες και γρήγορες συναλλαγές μεταξύ πολιτών και Δήμου.

Έξυπνο Σύστημα Προειδοποίησης και Αντιμετώπισης Κινδύνων : Παρακολούθηση και αντιμετώπιση κρίσεων εντός των ορίων του Δήμου.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος : Διευκόλυνση συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και ενίσχυση διαφάνειας.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων : Ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ολοκληρωμένη Υποδομή Προστασίας από Κυβερνοεπιθέσεις και Σύστημα Τηλεργασίας : Ασφάλεια δεδομένων και υποστήριξη σύγχρονων ψηφιακών λειτουργιών.

Διασύνδεση Δημοτικών Κτιρίων με Δίκτυα Υψηλής Ταχύτητας : Υποδομές που ενισχύουν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου.

: Υποδομές που ενισχύουν τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ψηφιακή διαχείριση οικονομικών διαδικασιών με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Καινοτομία και Τεχνολογία

Το έργο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής και έξυπνες λύσεις, όπως Internet of Things (IoT), ψηφιακές πλατφόρμες και αυτοματοποιημένα συστήματα πληρωμών, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, ευελιξία, και ασφάλεια. Οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών και να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο «έξυπνης πόλης».

Δήλωση της WINGS ICT Solutions

«Το έργο με τον Δήμο Σοφάδων αποτελεί για εμάς ορόσημο για τη συνέχιση της υλοποίησης καινοτόμων λύσεων από την εταιρεία μας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με τεχνολογία, συνέπεια και όραμα, εργαζόμαστε για έναν Δήμο πιο έξυπνο, λειτουργικό και ανθρωποκεντρικό», δήλωσε ο Παναγιώτης Δεμέστιχας, Co‑Founder & Chairman of the Board της WINGS ICT Solutions.

Στόχος Έργου

Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες ενισχύει την ποιότητα ζωής των πολιτών, την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, ενώ δημιουργεί ένα μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλους δήμους.