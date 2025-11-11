SmartTalks #95: Αρετή Ζαφείρη, Orthology – Ασφάλεια και πρόληψη στα Enterprise δίκτυα!

Στη σύγχρονη εποχή της απομακρυσμένης εργασίας και των σύνθετων εταιρικών δικτύων, τα τμήματα IT καλούνται να διαχειριστούν μια πρωτοφανή πρόκληση: να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία, την απόδοση των συσκευών και την απόλυτη ασφάλεια χιλιάδων χρηστών, όπου κι αν βρίσκονται. Η πίεση για άμεση επίλυση προβλημάτων είναι τεράστια, όμως η πραγματική αξία κρύβεται πλέον στην πρόληψη. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να μεταβεί από την «πυρόσβεση» στη στρατηγική πρόβλεψη; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει την ψηφιακή εμπειρία του εργαζομένου; Και πώς μια πλατφόρμα απομακρυσμένης πρόσβασης γίνεται το κεντρικό «οπλοστάσιο» ασφάλειας και διαχείρισης;

Αυτά τα κρίσιμα ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου των SmartTalks, με καλεσμένη την Αρετή Ζαφείρη, Sales Representative στην Orthology. Στη συζήτηση, η κα Ζαφείρη ανέλυσε τη φιλοσοφία και τις δυνατότητες της enterprise πλατφόρμας TeamViewer Tensor. Εξήγησε πώς νέα εργαλεία, όπως τα «Session Insights» που αξιοποιούν AI, δίνουν «ηρεμία» στα τμήματα ΙΤ, ανέλυσε τον ανερχόμενο όρο «DEX» (Digital Employee Experience) και τόνισε γιατί η ασφάλεια, μέσω τεχνολογιών όπως το Conditional Access, αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο πυρήνα της λύσης.

Η συζήτηση ξεκίνησε από τον ορισμό του TeamViewer Tensor. Η κα Ζαφείρη εξήγησε ότι δεν πρόκειται για μια απλή λύση remote access, αλλά για την «Enterprise έκδοση» της TeamViewer, σχεδιασμένη ειδικά για «μεγάλους ομίλους» με αυξημένες και πιο απαιτητικές υποδομές. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, τόνισε, είναι τρία στοιχεία: η ασφάλεια που χρειάζεται ένας μεγάλος όμιλος, η κεντρική διαχείριση και οι ονομαστικές άδειες, που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο του ποιος, πού και πώς έχει πρόσβαση.

Η πλατφόρμα, ωστόσο, εξελίσσεται διαρκώς, με δύο νέες δυνατότητες να ξεχωρίζουν: τα «Session Insights» και Analytics και το «DEX». Η κα Ζαφείρη εστίασε ιδιαίτερα στα «Session Insights», τα οποία, όπως είπε, αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Τα χαρακτήρισε ως τη «γραμματεία του TeamViewer», καθώς η λειτουργία τους είναι να καταγράφουν «ποιος έχει μπει, πόση ώρα έχει καθίσει» και τι ακριβώς έγινε σε κάθε συνεδρία υποστήριξης, βγάζοντας στο τέλος μια «μικρή περίληψη». Η αξία αυτού, τόνισε, είναι τεράστια για ένα τμήμα IT, καθώς του επιτρέπει να βλέπει τι επαναλαμβάνεται και να «προλαμβάνει μελλοντικά τεχνικά ζητήματα».

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μια ριζική αλλαγή της καθημερινότητας. Σύμφωνα με την κα Ζαφείρη, το τμήμα IT κερδίζει «ηρεμία». Έχει πλέον στη διάθεσή του ένα εργαλείο που κάνει «πλήρη καταγραφή όλων των βημάτων» που έγιναν για την επίλυση ενός προβλήματος (ticket). Αυτό σημαίνει ότι η γνώση δεν χάνεται και οι λύσεις είναι έτοιμες, για τον χρήστη, αυξάνοντας δραματικά την αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, η συζήτηση επεκτάθηκε στον όρο «DEX». Η κα Ζαφείρη το περιέγραψε ως «μια ξεχωριστή πλατφόρμα» που λειτουργεί «συνδυαστικά με το Tensor». Ενώ το Tensor παρέχει την πρόσβαση, το DEX εστιάζει στην εμπειρία του τελικού χρήστη: «Βλέπει αν ο υπολογιστής τον οποίο χρησιμοποιεί λειτουργεί σωστά, αν η απόδοση είναι εντάξει, αν χρειάζεται κάποιο update». Ουσιαστικά, «προλαμβάνει μελλοντικά προβλήματα» απόδοσης. Η συνέργεια είναι σαφής: το DEX εντοπίζει την εμπειρία του χρήστη και τα Session Insights, όπως είπε, «μετατρέπουν την τεχνική υποστήριξη σε γνώση», επιτρέποντας στο IT να δράσει προτού το πρόβλημα κλιμακωθεί.

Κανένα από τα παραπάνω δεν θα είχε αξία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, ένα πεδίο όπου, όπως επισημάνθηκε, τα τμήματα IT δεν συγχωρούν λάθη. Η απάντηση του Tensor, σύμφωνα με την κα Ζαφείρη, είναι πολυεπίπεδη: η πλατφόρμα είναι «end-to-end encrypted», διαθέτει όλα τα απαραίτητα «certifications» και «κομμάτια του ISO», και κυρίως, ενσωματώνει την τεχνολογία «Conditional Access». Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν με ακρίβεια «ποιος έχει πρόσβαση πού», κόβοντας αυτόματα οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια.

Η θεωρία επιβεβαιώθηκε και με ένα πρακτικό παράδειγμα από την ελληνική αγορά, όπου η Orthology έχει υλοποιήσει πολλές εγκαταστάσεις. Η κα Ζαφείρη αναφέρθηκε σε έναν βιομηχανικό όμιλο με εγκαταστάσεις και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η πρόκληση ήταν να ενοποιηθούν όλα τα διαφορετικά IT περιβάλλοντα «κάτω από μια κεντρική πλατφόρμα». Με το Tensor, ο όμιλος απέκτησε «πλήρη εικόνα όλων των υποδομών» από ένα σημείο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να «βλέπει σε πραγματικό χρόνο» τι συμβαίνει και να «προλαμβάνει οποιοδήποτε μελλοντικό πρόβλημα, πριν καν ο χρήστης το καταλάβει».

Όταν ρωτήθηκε να περιγράψει το Tensor με τρεις λέξεις, η κα Ζαφείρη εστίασε σε μία: «ασφάλεια». Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι η εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή που «δίνει αυτό που πραγματικά χρειάζεται ένας IT manager σε έναν όμιλο».

Κλείνοντας, το τελικό της μήνυμα προς τους CIOs και IT Managers που εξετάζουν το επόμενο βήμα ήταν σαφές: με το Tensor, τα «Session Insights» και το «DEX», το IT «δεν θα κυνηγάει τα προβλήματα». Αντιθέτως, «θα τα βλέπει, θα τα προλαμβάνει και θα τα διαχειρίζεται με ηρεμία και ασφάλεια», καθώς διαθέτει πλέον εργαλεία που «προετοιμάζουν για το μέλλον».