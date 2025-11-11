Ο Όμιλος EPSILONNET ολοκλήρωσε τη μεταφορά της έδρας του

Η EPSILONNET ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας της στα νέα, ιδιόκτητα γραφεία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα έργο που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Όμιλο.

Οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 92, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πλησίον του κόμβου Αστικής Συγκοινωνίας ΙΚΕΑ, του Florida Park και της Apollonia Politia, σε απόσταση 3,5 χλμ. από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Το αυτόνομο κτιριακό συγκρότημα είναι συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ.

Η μετεγκατάσταση των γραφείων της Θεσσαλονίκης και η, εντός των επομένων μηνών, ολοκλήρωση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Αθήνα στο 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής αποτελούν σημαντικές επενδύσεις για το μέλλον της EPSILONNET και επιταχυντή της περαιτέρω ανάπτυξής της.

Στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης θα στεγάζονται η έδρα και οι διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου, καθώς και το Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας & Καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση σε Information Systems, Fintech & Analytics, και λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ενισχύοντας τη στρατηγική της EPSILONNET για ανάπτυξη, τεχνολογική πρωτοπορία και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η δημιουργία «θερμοκοιτίδας» για τη διασύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο της τεχνολογικής στρατηγικής της, η EPSILONNET επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ενισχύει συστηματικά τις δυνατότητες machine learning και predictive analytics στις επιχειρησιακές εφαρμογές της, με στόχο «έξυπνες» λειτουργίες που αυτοματοποιούν διαδικασίες, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων των πελατών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στο επενδυτικό πλάνο ύψους €100 εκατ. με ορίζοντα υλοποίησης τα 5–7 έτη, που έχει ήδη ανακοινωθεί και περιλαμβάνει οργανική ανάπτυξη, στοχευμένες εξαγορές, ενίσχυση R&D και περαιτέρω διεθνοποίηση του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος της EPSILONNET, κ. Ιωάννης Μίχος, δήλωσε: «Η μετεγκατάσταση της έδρας μας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα νέα μας γραφεία στην Αθήνα που θα ολοκληρωθούν εντός των επομένων μηνών, αποτελούν ένα ορόσημο που συνδέει την επιχειρησιακή μας αναβάθμιση με τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική μας στρατηγική. Με τις νέες μας υποδομές δημιουργούμε ένα ιδεατό περιβάλλον όπου οι ομάδες μας συνεργάζονται, ώστε να παραδίδουμε λύσεις με μετρήσιμη αξία για τον πελάτη.»