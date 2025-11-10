Η «έκρηξη» της AI πυροδοτεί επενδύσεις 13 δισ. δολαρίων στα υποθαλάσσια καλώδια

Μια επενδυτική έκρηξη αναμένεται στον τομέα των υποθαλάσσιων καλωδίων, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων τηλεπικοινωνιών TeleGeography κάνουν λόγο για επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο 2025-2027. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τις επενδύσεις που καταγράφηκαν μεταξύ 2022 και 2024. Κύριος μοχλός αυτής της ραγδαίας αύξησης αναδεικνύεται η ανάπτυξη υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη και η αυξανόμενη ανάγκη διασύνδεσης των κέντρων δεδομένων.

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν την αφανή ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας επικοινωνίας, καθώς εκτιμάται ότι πάνω από το 95% της διεθνούς κίνησης δεδομένων και φωνητικών κλήσεων διέρχεται μέσω αυτών. Το παγκόσμιο δίκτυο εκτείνεται σε σχεδόν ένα εκατομμύριο μίλια, συνεχίζοντας μια τεχνολογική πορεία που ξεκίνησε το 1850 με το πρώτο εμπορικό τηλεπικοινωνιακό υποθαλάσσιο καλώδιο για τηλέγραφους. Σύμφωνα με το εξειδικευμένο περιοδικό Submarine Telecoms Forum, η Alcatel Submarine Networks κατέχει τη θέση του μεγαλύτερου κατασκευαστή και εγκαταστάτη αυτών των υποδομών παγκοσμίως.

Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί πρωτοστατούν σε αυτή την επενδυτική κούρσα με έργα τεράστιας κλίμακας. Η Meta έχει ανακοινώσει το «Project Waterworth», ένα καλώδιο μήκους 50.000 χιλιομέτρων που θα συνδέει πέντε ηπείρους, καθιστώντας το το μακρύτερο του είδους του, στο οποίο η εταιρεία θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης. Η Amazon αναπτύσσει το «Fastnet», συνδέοντας την ανατολική ακτή του Μέριλαντ στις ΗΠΑ με την Κομητεία του Κορκ στην Ιρλανδία, με αναφερόμενη χωρητικότητα που θα υπερβαίνει τα 320 terabits ανά δευτερόλεπτο. Παράλληλα, η Google, έχοντας ήδη επενδύσει σε περισσότερα από 30 καλώδια, υλοποιεί το έργο «Sol», το οποίο θα συνδέσει τις ΗΠΑ με τις Βερμούδες, τις Αζόρες και την Ισπανία.

Παράλληλα με την ταχεία ανάπτυξη, εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυτών των κρίσιμων υποδομών. Οι διακοπές λειτουργίας μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, όπως καταδείχθηκε το 2022 στην Τόνγκα, όταν μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη κατέστρεψε το μοναδικό υποθαλάσσιο καλώδιο επικοινωνίας του νησιωτικού έθνους. Σε ένα πιο πρόσφατο συμβάν τον Σεπτέμβριο, ζημιές σε καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα προκάλεσαν διαταραχές στις υπηρεσίες cloud Azure της Microsoft. Αν και η εταιρεία κατάφερε να αναδρομολογήσει την κίνηση, χρήστες στην Ασία και τη Μέση Ανατολή αντιμετώπισαν προβλήματα αυξημένης καθυστέρησης και υποβαθμισμένης απόδοσης.

Ενώ η πλειονότητα των ζημιών σε καλώδια παραμένει τυχαία, προκαλούμενη κυρίως από αλιευτικές δραστηριότητες ή άγκυρες πλοίων, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Recorded Future επισημαίνει μια «σημαντική αύξηση» σε περιστατικά που θεωρούνται «εσκεμμένες ζημιές». Η εταιρεία αναφέρει ότι παρατηρήθηκε «αξιοσημείωτη αύξηση» τέτοιων συμβάντων κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, με γεωγραφική εστίαση στη Βαλτική Θάλασσα και στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν. Η Recorded Future συσχετίζει χρονικά αυτή την αύξηση των ύποπτων πράξεων με τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και Κίνας-Ταϊβάν.

Αυτές οι απειλές έχουν πυροδοτήσει αντιδράσεις σε επίπεδο ασφάλειας και πολιτικής. Τον Ιανουάριο, το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την επιχείρηση «Baltic Sentry», αναπτύσσοντας drones, αεροσκάφη, σκάφη και υποβρύχια μέσα για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών. Σύμφωνα με την Recorded Future, δεν έχουν παρατηρηθεί νέα περιστατικά κοπής καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα από τα τέλη Ιανουαρίου. Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) αυστηροποιεί τους κανόνες, επικαλούμενη ανησυχίες ασφαλείας και απειλές που προέρχονται από το «Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας καθώς και από τη Ρωσία». Η FCC κινείται προς την απαγόρευση απευθείας συνδέσεων με «αντίπαλα έθνη».

Τέλος, τον Ιούλιο, τρεις Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ απέστειλαν επιστολή προς τους διευθύνοντες συμβούλους των Meta, Amazon, Google και Microsoft. Στην επιστολή, ζητούσαν να διευκρινίσουν εάν οι εταιρείες τους έχουν χρησιμοποιήσει παρόχους υπηρεσιών συντήρησης καλωδίων που συνδέονται με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.