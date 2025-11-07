Η Microsoft ιδρύει ομάδα για την ανάπτυξη «Ανθρωπιστικής Υπερνοημοσύνης»

Ο Mustafa Suleyman, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft AI, ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας, εξειδικευμένης ομάδας εντός του οργανισμού, με την ονομασία «MAI Superintelligence Team», της οποίας θα ηγείται ο ίδιος. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η Microsoft AI άρχισε πρόσφατα να λανσάρει τα πρώτα της εσωτερικά μοντέλα παραγωγής κειμένου, φωνής και εικόνας. Κεντρική αποστολή της νέας ομάδας, όπως γνωστοποίησε ο κ. Suleyman, είναι η ανάπτυξη της «Ανθρωπιστικής Υπερνοημοσύνης» (Humanist Superintelligence – HSI), μιας προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένης «αποκλειστικά για να υπηρετεί την ανθρωπότητα» και να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι θα παραμείνουν «στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας».

Ξεκινώντας την ανάλυσή του με το ερώτημα «τι είδους AI θέλει πραγματικά ο κόσμος», το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο σημαντικό ερώτημα της εποχής μας», ο Suleyman όρισε την HSI ως ένα σύστημα «προσεκτικά βαθμονομημένο, εντός πλαισίου και ορίων» και όχι ως «μια απεριόριστη και χωρίς όρια οντότητα με υψηλούς βαθμούς αυτονομίας». Τόνισε ότι η προσέγγιση αυτή θα είναι προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων και εξειδικευμένη σε συγκεκριμένους τομείς. Στόχος, είπε, είναι να διερευνηθεί πώς η AI μπορεί να «διατηρήσει την ανθρωπότητα υπό έλεγχο», ενώ ταυτόχρονα «επιταχύνει την πορεία μας προς την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεών μας».

Ο Suleyman δήλωσε ότι η Microsoft AI «απορρίπτει τις αφηγήσεις περί κούρσας προς την AGI» (Τεχνητή Γενική Νοημοσύνη), τοποθετώντας την HSI ως μέρος «μιας ευρύτερης και βαθιά ανθρώπινης προσπάθειας». Ωστόσο, δημοσιογραφικές αναλύσεις επισημαίνουν ότι, βάσει μιας νέας συμφωνίας με την OpenAI, η Microsoft διατηρεί πλέον το δικαίωμα «να επιδιώξει ανεξάρτητα την AGI, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους» και έχει τη νόμιμη δυνατότητα να αξιοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία της OpenAI για αυτόν τον σκοπό. Ο ίδιος ο Suleyman πλαισίωσε την HSI στην ιστορία του ανθρωπισμού, τον οποίο περιέγραψε ως την «ικανότητα να πολεμά τις ολοκληρωτικές τάσεις και την απαισιοδοξία».

Περιγράφοντας τις εφαρμογές, ο Suleyman ανέφερε έναν «τέλειο και φθηνό» προσωπικό βοηθό για τη μάθηση και την παραγωγικότητα. Εστίασε όμως κυρίως στην «Ιατρική Υπερνοημοσύνη», προβλέποντας την έλευσή της «μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια». Παρουσίασε το διαγνωστικό σύστημα MAI-DxO ως ένα παράδειγμα που «δείχνει σαφώς σημάδια προόδου» προς αυτόν τον στόχο, καθώς πέτυχε ποσοστό επιτυχίας 85% στις εξαιρετικά δύσκολες κλινικές προκλήσεις του New England Journal of Medicine. Ανέφερε ότι οι εξειδικευμένοι ανθρώπινοι γιατροί φτάνουν το πολύ το 20% σε αυτές τις προκλήσεις, ενώ χρειάζονται και «πολύ περισσότερες δαπανηρές εξετάσεις».

Ο τρίτος τομέας είναι η «άφθονη καθαρή ενέργεια», με την πρόβλεψη για «φθηνή και άφθονη παραγωγή και αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πριν από το 2040», ενόψει της εκτιμώμενης αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 34% έως το 2050. Ο Suleyman συνέδεσε την τεχνητή νοημοσύνη άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη, εξηγώντας ότι αυτή εννοεί ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, «όταν μιλά για αύξηση της παγκόσμιας αύξησης του ΑΕΠ στο 10%». Η HSI, είπε, είναι ο τρόπος για την ανακάλυψη νέων υλικών και την επίτευξη της πυρηνικής σύντηξης.

Ο επικεφαλής της Microsoft AI αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα του «περιορισμού» και της «ευθυγράμμισης». «Πώς θα περιορίσουμε ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να γίνεται εξυπνότερο από εμάς;» διερωτήθηκε, για να απαντήσει με την παραδοχή ότι «κανένας προγραμματιστής AI, κανένας ερευνητής ασφάλειας δεν έχει μια καθησυχαστική απάντηση». Πρόσθεσε μάλιστα: «Αν νομίζετε ότι αυτό είναι υπερβολικά δραματικό, θα ήθελα πολύ να ακούσω τον αντίλογό σας. Ίσως κάτι μου διαφεύγει». Τόνισε ότι ο περιορισμός πρέπει να είναι διαρκής, «στο διηνεκές», και να αφορά «όλη την ανθρωπότητα μαζί», συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης «κακόβουλων παραγόντων» και «τρελών ερασιτεχνών του γκαράζ».

Ο Suleyman, ο οποίος σημείωσε επίσης ότι το Τεστ Τούρινγκ έχει «ουσιαστικά ξεπεραστεί χωρίς καμία φανφάρα», απέρριψε τα «δυαδικά σχήματα της έκρηξης ή της καταστροφής», τονίζοντας ότι η εταιρεία του δεσμεύεται μακροπρόθεσμα για απτά οφέλη. Η «Ανθρωπιστική Υπερνοημοσύνη», κατέληξε, είναι «μια υφιστάμενη, ελεγχόμενη AI, μια που δεν θα ανοίξει, που δεν μπορεί να ανοίξει, το Κουτί της Πανδώρας» και η οποία, σύμφωνα με τη δέσμευσή του, διατηρεί την ανθρωπότητα «πάντα στη θέση του οδηγού».