Δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ ΟΤΕ, ΓΕΚ Τέρνα και Grid Telecom για το UFBB

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει (επιτέλους) το εμβληματικό έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultra Fast Broadband (UFBB)», συνολικού προϋπολογισμού 726,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 244,4 εκατ. ευρώ.

ΟΤΕ, ΓΕΚ Τέρνα και Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας) σύμφωνα με πληροφορίες, κατέληξαν σε δεσμευτικές συμφωνίες που ρυθμίζουν τη διαδικασία μέσω της οποίας η εταιρεία ειδικού σκοπού, Terna Fiber, ανάδοχος για τις τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές περιοχές (Lots) του UFBB, θα περάσει στην ιδιοκτησία του ΟΤΕ.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την κατάληξη πολύμηνων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Η υπογραφή της σύμβασης ανάληψης του έργου μεταξύ της Terna Fiber, που πλέον θα ελέγχεται από τον ΟΤΕ, και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι δεσμευτικές συμφωνίες προβλέπουν την απόκτηση από τον ΟΤΕ του 50,1% που κατέχει στην Terna Fiber η ΓΕΚ Τέρνα, και στη συνέχεια του 49,9% που ελέγχει η Grid Telecom, με το τίμημα να είναι συμβολικό.

Το UFBB θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς αφορά την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών (FTTH) μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις, σε περιοχές χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον για τους παρόχους.

Από την υλοποίηση του συνόλου του έργου – δηλαδή και των επτά Lots – αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα οποία θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ταχύτητες έως 1 Gbps, καθώς και περί τα 10.000 δημόσια κτίρια (σχολεία, κέντρα υγείας κ.ά.) που δεν περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 να καλύπτεται το σύνολο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων με δίκτυα ικανά να προσφέρουν ταχύτητες 1 Gbps, και το UFBB θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την προσαρμογή της Ελλάδας σε αυτή τη στρατηγική.

Ήδη, ο ΟΤΕ υλοποιεί έργα ανάπτυξης οπτικών ινών FTTH στο πλαίσιο του UFBB, σε τρεις από τις επτά γεωγραφικές περιοχές, έχοντας υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούνιο του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο όμιλος, τα έργα αυτά ανέρχονται σε 375 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 130 εκατ. ευρώ καλύπτονται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, με τη ΓΕΚ Τέρνα και την Grid Telecom να μεταβάλλουν στη συνέχεια τη στάση τους ως προς την υλοποίηση, αναζητώντας τρόπο απεμπλοκής από το έργο.

Ενημέρωση: Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, εκδόθηκε και η σχετική επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΤΕ:

Το σύνολο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB) προτίθεται να αναλάβει ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνέχεια της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, θυγατρικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 50.1% και της Grid Telecom κατά 49.9%, στην οποία έχει κατακυρωθεί μέρος του έργου. Οι δεσμευτικές αυτές συμφωνίες τελούν υπό τις εγκρίσεις της αναθέτουσας αρχής.

Ήδη από το 2023, ο Όμιλος υλοποιεί το έργο σε 3 γεωγραφικές περιοχές (lots), για να φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps μέσω οπτικών ινών, σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΟΤΕ αναμένεται να αναλάβει και τις υπόλοιπες 4 γεωγραφικές περιοχές του έργου, καλύπτοντας επιπλέον 480.000 νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Αναλυτικά:

– Lot 2: 11 περιφερειακές Ενότητες (Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Κέρκυρας).

– Lot 4: 9 περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδικής, Θάσου, Καβάλας, Σερρών, Λέσβου, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου).

– Lot 5: 9 περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας).

– Lot 6: 8 Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Άρτας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ημαθίας, Αργολίδας, Λακωνίας).

Η κίνηση αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική και το όραμα του ΟΤΕ να αναβαθμίσει τις δικτυακές υποδομές της Ελλάδας και να κάνει πράξη την Κοινωνία των Gigabit. Προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρά όπως έχει ήδη ανακοινώσει με την υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού του πλάνου, ύψους περίπου €600 εκατ. τον χρόνο. Συνολικά, με τις επενδύσεις της, η εταιρεία θα φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2030. Με την προσθήκη και της νέας επένδυσης στο UFBB, o ΟΤΕ θα καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Αξιοποιώντας στην τεχνογνωσία του και την τεχνολογική του υπεροχή, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει σημαντικά στο μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει στη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη της αποκέντρωσης, μέσω της μείωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών.