Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων μέσω ΤΝ

Στη Σύνοδο Κορυφής για την Ευρωπαϊκή Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιστήμη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Henna Virkkunen και η Επίτροπος Ekaterina Zaharieva εγκαινίασαν το πιλοτικό πρόγραμμα του «RAISE» (Πόρος για την Επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη).

Αυτό το νέο εικονικό ινστιτούτο αποτελεί μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Apply AI» και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Επιστήμη. Στοχεύει στη συγκέντρωση βασικών πόρων για την ανάπτυξη της ΤΝ και την εφαρμογή της για την προώθηση μετασχηματιστικών επιστημονικών ανακαλύψεων: από τη βελτίωση των θεραπειών για τον καρκίνο έως την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων και τη βελτίωση των προβλέψεων για τον αντίκτυπο των σεισμών. Το πιλοτικό πρόγραμμα «RAISE» θα χρηματοδοτηθεί με 107 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Αντλώντας από την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις μέσω συλλογικής δράσης, το «RAISE» αναμένεται να υποστηρίξει τους στόχους της ΕΕ να θέσει την επιστήμη και την τεχνολογία στην καρδιά της οικονομίας της, διατηρώντας την ηγετική της θέση στη θεμελιώδη έρευνα, να επιτρέψει στην καινοτομία να υπηρετήσει την ανθρωπότητα, και να οδηγήσει παγκόσμια ταλέντα να «Επιλέξουν την Ευρώπη». Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, οδηγώντας την προς μια νέα εποχή εφευρέσεων και ευρηματικότητας, και θα ενισχύσει την τεχνολογική της κυριαρχία.

Το «RAISE» πρόκειται να λειτουργήσει ως ένα εικονικό ευρωπαϊκό ινστιτούτο, που θα συγκεντρώνει και θα συντονίζει βασικούς πόρους ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής ισχύος, των δεδομένων, του ταλέντου και της ερευνητικής χρηματοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον ιδιωτικό τομέα, για να προωθήσει τόσο την ανάπτυξη της πρωτοποριακής ΤΝ όσο και την επιστημονική πρόοδο που καθίσταται δυνατή χάρη στην ΤΝ. Η πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ της ΤΝ θεωρείται σημαντική για τους ερευνητές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Το «RAISE» θα εξασφαλίσει αποκλειστικό χρόνο πρόσβασης στα «AI Gigafactories», μέσω της οικονομικής συνεισφοράς των 600 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Θα συνεργαστεί επίσης με το EuroHPC JU για να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα και να διασφαλίσει την προτεραιότητα για ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει τους επιστήμονες να εντοπίσουν στρατηγικά κενά δεδομένων και να συλλέξουν, να επιμεληθούν και να ενσωματώσουν τα σύνολα δεδομένων που απαιτούνται για την ΤΝ στην επιστήμη. Παράλληλα, το «RAISE» επιδιώκει να προσελκύσει παγκόσμιο επιστημονικό ταλέντο και επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης να «Επιλέξουν την Ευρώπη». Αυτό περιλαμβάνει 75 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «RAISE» για Δίκτυα Αριστείας και Διδακτορικά Δίκτυα για την εκπαίδευση, τη διατήρηση και την προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων στον τομέα της ΤΝ και της επιστήμης. Η Επιτροπή στοχεύει να διπλασιάσει τις ετήσιες επενδύσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στην ΤΝ σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του διπλασιασμού της χρηματοδότησης για την ΤΝ στην επιστήμη.

Η Σύνοδος Κορυφής αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία να παρουσιαστεί το πρώτο βήμα του πιλοτικού προγράμματος «RAISE»: η Δράση Συντονισμού και Υποστήριξης για τη «Διευκόλυνση της συνεργασίας για την ΤΝ στην επιστήμη», που χρηματοδοτείται με 3 εκατομμύρια ευρώ από το «Ορίζων Ευρώπη». Αυτή η Δράση θα συνδέσει και θα διασυνδέσει την κοινότητα της ΤΝ στην επιστήμη σε όλη την Ευρώπη, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του «RAISE» με και για τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας. Η Σύνοδος Κορυφής σήμανε επίσης την έναρξη μιας νέας Δράσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας σχετικά με τη «Διευκόλυνση και επιτάχυνση της χρήσης της ΤΝ στην επιστήμη και την έρευνα στον ΕΧΕ». Αυτή η Δράση του ΕΧΕ θα υποστηρίξει τη σύσταση του «RAISE» παρέχοντας μια πλατφόρμα για συντονισμό με τα κράτη μέλη.

Προκειμένου να προσαρμοστεί στις ταχέως εξελισσόμενες αλλαγές στις καινοτομίες και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οικοσυστήματος της επιστήμης της ΤΝ, το «RAISE» θα οικοδομηθεί σε φάσεις και θα αναπτύσσεται καθώς οι εταίροι, οι πόροι, οι συνεισφορές και οι ανάγκες του εξελίσσονται. Μετά την πιλοτική φάση που εγκαινιάστηκε, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τους ερευνητικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και με τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του «RAISE» στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του, τόσο όσον αφορά τη διακυβέρνηση όσο και τους κοινούς πόρους.