Στα 5,6 τρισ. η τηλεπικοινωνιακή αγορά – Οι επενδύσεις στρέφονται σε 6G & AI

Τα παγκόσμια έσοδα των Παρόχων Επικοινωνιών (Communications Providers – CP) αναμένεται να φτάσουν τα 5,6 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, σημειώνοντας ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης (CAGR) 6,2% από το 2025, σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια πρόβλεψη της Omdia για τα έσοδα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) των CP. Η σταθερή αυτή ανάπτυξη τροφοδοτείται από την τεχνολογική καινοτομία, την επέκταση των υποδομών και τις στρατηγικές επενδύσεις στο 6G και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι, ενώ τα έσοδα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνίες θα αυξηθούν μετριοπαθώς με ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης 2,7%, ο τεχνολογικός τομέας, με επικεφαλής πλατφόρμες υπερ-κλίμακας (hyperscale) όπως οι Amazon, Alphabet, Apple, Meta και Microsoft, προβλέπεται να επεκταθεί με ισχυρό ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης 9,4%, αντιπροσωπεύοντας το 55,9% των συνολικών εσόδων των CP έως το 2030.

«Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εισέρχονται σε μια νέα φάση στρατηγικών επενδύσεων», δήλωσε ο Dario Talmesio, Διευθυντής Ερευνών στην Omdia. «Με το 6G στον ορίζοντα και τις απαιτήσεις για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να επιταχύνονται, ο κλάδος της συνδεσιμότητας μετατοπίζεται από την τιμολόγηση βάσει όγκου στη συνδεσιμότητα που καθοδηγείται από την αξία».

Η Omdia προβλέπει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) των τηλεπικοινωνιών θα φτάσουν τα 395 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης 3,6%, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνολογίας θα αυξηθούν ραγδαία στα 545 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης 9,3%. Η επενδυτική δυναμική αναμένεται να μετατοπιστεί προς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας από το 2028 και έπειτα, καθώς οι αγορές πρώτης βαθμίδας (Tier 1) προετοιμάζονται για τις υλοποιήσεις 6G.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σταθερών τηλεπικοινωνιών θα μειωθούν σταδιακά λόγω του κορεσμού της αγοράς. Παράλληλα, οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και οι πολιτικές ψηφιακής κυριαρχίας ωθούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να επεκτείνουν τα κέντρα δεδομένων και να επενδύσουν σε εξειδικευμένο υλικό.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των CP ανά άτομο θα αυξηθούν από 74 δολάρια το 2024 σε 116 δολάρια το 2030, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των CP να φτάνουν το 2,5% των παγκόσμιων επενδύσεων ΑΕΠ. Η ένταση κεφαλαίου στις τηλεπικοινωνίες θα μειωθεί έως το 2027, και στη συνέχεια θα αυξηθεί λόγω των αναβαθμίσεων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Στους περιφερειακούς ηγέτες ως προς τα έσοδα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες συγκαταλέγονται η Βόρεια Αμερική, η Ωκεανία και η Ανατολική Ασία, καθώς και η Δυτική Ευρώπη, με την Κεντρική και Νότια Ασία να παρουσιάζει το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης.