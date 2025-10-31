Forrester: Η τεχνητή νοημοσύνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την πραγματικότητα το 2026

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Forrester για την τεχνολογία και την ασφάλεια το 2026, η τεχνητή νοημοσύνη θα αντιμετωπίσει μια «ώρα της κρίσης» το επόμενο έτος. Το χάσμα μεταξύ των διογκωμένων υποσχέσεων των προμηθευτών και της αξίας που παρέχεται στις επιχειρήσεις διευρύνεται, επιβάλλοντας μια διόρθωση της αγοράς για την ευθυγράμμιση των προσδοκιών με την πραγματικότητα.

Με λιγότερο από το ένα τρίτο των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να μπορούν να συνδέσουν την αξία της ΤΝ με την οικονομική ανάπτυξη του οργανισμού τους, οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα βασίζονται περισσότερο στους οικονομικούς διευθυντές τους (CFOs) για να εγκρίνουν επενδύσεις ΤΝ με βάση την απόδοση επένδυσης (ROI) το 2026.

Καθώς η οικονομική αυστηρότητα επιβραδύνει την υλοποίηση εφαρμογών σε παραγωγή και εξαλείφει τις δοκιμές ιδέας, οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έκθεση, θα αναβάλουν το ένα τέταρτο των προγραμματισμένων δαπανών τους για την τεχνητή νοημοσύνη, μεταθέτοντάς τες για το 2027.

Στα βασικά σημεία της έκθεσης, η Forrester εκτιμά ότι τα neoclouds (εξειδικευμένοι πάροχοι cloud για φόρτους εργασίας ΤΝ) θα συγκεντρώσουν έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διαβρώνοντας την κυριαρχία των hyperscaler στη genAI, καθώς προσφέρουν λύσεις sovereign AI.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη θέσεων προγραμματιστών θα διπλασιαστεί. Οι οργανισμοί, όπως αναφέρεται, θα αναζητούν πλέον υποψηφίους με γερές βάσεις στην αρχιτεκτονική συστημάτων για να ενσωματώσουν την ανθρώπινη τεχνογνωσία με την ΤΝ.

Επιπλέον, οι δαπάνες για την κβαντική ασφάλεια αναμένεται να υπερβούν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού ασφάλειας πληροφορικής, με τις ομάδες να επενδύουν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εργαλεία κρυπτογραφικής ανακάλυψης για τη μετάβαση κρίσιμων συστημάτων.

«Το 2026, η περίοδος της υπερβολικής διαφημιστικής προβολής της ΤΝ τελειώνει, καθώς εντείνεται η πίεση για παροχή πραγματικών, μετρήσιμων αποτελεσμάτων από ασφαλείς πρωτοβουλίες ΤΝ», δήλωσε η Sharyn Leaver, chief research officer της Forrester.

«Καθώς η εποχή της αστάθειας συνεχίζεται», πρόσθεσε, «οι ηγέτες τεχνολογίας και ασφάλειας θα κληθούν να επαναβαθμονολογήσουν τις επενδύσεις υπό αυστηρότερο οικονομικό έλεγχο και διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα θα διαχειρίζονται όλο και πιο σύνθετους γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους».

Η ίδια κατέληξε ότι οι προβλέψεις της Forrester «έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους ηγέτες να λαμβάνουν αποφάσεις με αυτοπεποίθηση, κατανοώντας τις μελλοντοστραφείς τάσεις που θα διαμορφώσουν τον κλάδο, τη λειτουργία και τον ρόλο τους κατά το επόμενο έτος».